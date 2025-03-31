Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Российская "дочка" Barilla планирует поднять цены на импортную продукцию - 31.03.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20250331/produktsiya-856256030.html
Российская "дочка" Barilla планирует поднять цены на импортную продукцию
Российская "дочка" Barilla планирует поднять цены на импортную продукцию - 31.03.2025, ПРАЙМ
Российская "дочка" Barilla планирует поднять цены на импортную продукцию
Российская "дочка" итальянской Barilla - "Барилла Рус" планирует повышение цен только на импортные макаронные изделия и некоторые импортные соусы, повышение цен | 31.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-31T17:02+0300
2025-03-31T17:02+0300
бизнес
продукция
https://cdnn.1prime.ru/img/84147/64/841476496_0:233:3072:1961_1920x0_80_0_0_00c9ab183be26863ae05577fee5979a1.jpg
МОСКВА, 31 мар - ПРАЙМ. Российская "дочка" итальянской Barilla - "Барилла Рус" планирует повышение цен только на импортные макаронные изделия и некоторые импортные соусы, повышение цен на продукцию, производимую в России, не планируется, рассказали РИА Новости в компании. "Барилла Рус" планирует повышение цен на импортные макаронные изделия и некоторые наименования импортных соусов. Данное повышение цен обусловлено введением с 01.01.2025 повышенных ставок ввозных таможенных пошлин на продукцию, импортируемую компанией на территорию РФ. Повышение цен на макаронные изделия, производимые на территории РФ, в настоящее время не планируется", - рассказали в компании. Там отметили, что доля продаж макаронных изделий, на которые планируется повышение цен, относительно общего объема продаж импортных макаронных изделий на российском рынке составляет менее 3,5%. Ранее в понедельник Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России направила запрос компании "Барилла Рус" - в связи с сообщениями о планируемом повышении цен на макаронную продукцию. Ведомство проанализирует обоснованность повышения оптово-отпускных цен. В компании подтвердили получения запроса от ФАС РФ. Компания уведомляла ритейлеров о повышении на 15-30% цен на импортный ассортимент с 1 марта, писал ранее "Коммерсант". Минсельхоз РФ тогда пояснил, что в целом цены на макаронные изделия в России стабильны, а импорт незначителен и в основном приходится на премиальный сегмент. Правительство России с 1 января 2025 года повысило таможенные пошлины на ряд товаров, ввозимых из недружественных стран, в том числе на макаронные изделия и соусы.
https://1prime.ru/20250331/makarony-856247425.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84147/64/841476496_343:0:3072:2047_1920x0_80_0_0_ff5605e4d230d3c0e79e20674c748724.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
бизнес, продукция
Бизнес, продукция
17:02 31.03.2025
 
Российская "дочка" Barilla планирует поднять цены на импортную продукцию

"Барилла Рус" планирует поднять цены на импортную продукцию

© РИА Новости . Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкПолки с макаронными изделиями в магазине
Полки с макаронными изделиями в магазине - ПРАЙМ, 1920, 31.03.2025
© РИА Новости . Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 31 мар - ПРАЙМ. Российская "дочка" итальянской Barilla - "Барилла Рус" планирует повышение цен только на импортные макаронные изделия и некоторые импортные соусы, повышение цен на продукцию, производимую в России, не планируется, рассказали РИА Новости в компании.
"Барилла Рус" планирует повышение цен на импортные макаронные изделия и некоторые наименования импортных соусов. Данное повышение цен обусловлено введением с 01.01.2025 повышенных ставок ввозных таможенных пошлин на продукцию, импортируемую компанией на территорию РФ. Повышение цен на макаронные изделия, производимые на территории РФ, в настоящее время не планируется", - рассказали в компании.
Там отметили, что доля продаж макаронных изделий, на которые планируется повышение цен, относительно общего объема продаж импортных макаронных изделий на российском рынке составляет менее 3,5%.
Ранее в понедельник Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России направила запрос компании "Барилла Рус" - в связи с сообщениями о планируемом повышении цен на макаронную продукцию. Ведомство проанализирует обоснованность повышения оптово-отпускных цен. В компании подтвердили получения запроса от ФАС РФ.
Компания уведомляла ритейлеров о повышении на 15-30% цен на импортный ассортимент с 1 марта, писал ранее "Коммерсант".
Минсельхоз РФ тогда пояснил, что в целом цены на макаронные изделия в России стабильны, а импорт незначителен и в основном приходится на премиальный сегмент.
Правительство России с 1 января 2025 года повысило таможенные пошлины на ряд товаров, ввозимых из недружественных стран, в том числе на макаронные изделия и соусы.
Работа макаронной фабрики - ПРАЙМ, 1920, 31.03.2025
ФАС проверит обоснованность повышения цен на макароны "дочкой" Barilla
13:19
 
Бизнеспродукция
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала