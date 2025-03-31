https://1prime.ru/20250331/produktsiya-856256030.html

Российская "дочка" Barilla планирует поднять цены на импортную продукцию

Российская "дочка" Barilla планирует поднять цены на импортную продукцию - 31.03.2025, ПРАЙМ

Российская "дочка" Barilla планирует поднять цены на импортную продукцию

Российская "дочка" итальянской Barilla - "Барилла Рус" планирует повышение цен только на импортные макаронные изделия и некоторые импортные соусы, повышение цен | 31.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-31T17:02+0300

2025-03-31T17:02+0300

2025-03-31T17:02+0300

бизнес

продукция

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МОСКВА, 31 мар - ПРАЙМ. Российская "дочка" итальянской Barilla - "Барилла Рус" планирует повышение цен только на импортные макаронные изделия и некоторые импортные соусы, повышение цен на продукцию, производимую в России, не планируется, рассказали РИА Новости в компании. "Барилла Рус" планирует повышение цен на импортные макаронные изделия и некоторые наименования импортных соусов. Данное повышение цен обусловлено введением с 01.01.2025 повышенных ставок ввозных таможенных пошлин на продукцию, импортируемую компанией на территорию РФ. Повышение цен на макаронные изделия, производимые на территории РФ, в настоящее время не планируется", - рассказали в компании. Там отметили, что доля продаж макаронных изделий, на которые планируется повышение цен, относительно общего объема продаж импортных макаронных изделий на российском рынке составляет менее 3,5%. Ранее в понедельник Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России направила запрос компании "Барилла Рус" - в связи с сообщениями о планируемом повышении цен на макаронную продукцию. Ведомство проанализирует обоснованность повышения оптово-отпускных цен. В компании подтвердили получения запроса от ФАС РФ. Компания уведомляла ритейлеров о повышении на 15-30% цен на импортный ассортимент с 1 марта, писал ранее "Коммерсант". Минсельхоз РФ тогда пояснил, что в целом цены на макаронные изделия в России стабильны, а импорт незначителен и в основном приходится на премиальный сегмент. Правительство России с 1 января 2025 года повысило таможенные пошлины на ряд товаров, ввозимых из недружественных стран, в том числе на макаронные изделия и соусы.

https://1prime.ru/20250331/makarony-856247425.html

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бизнес, продукция