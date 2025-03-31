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Аналитики дали прогнозы на апрель по рынку акций и курсу рубля

Аналитики дали прогнозы на апрель по рынку акций и курсу рубля - 31.03.2025, ПРАЙМ

Аналитики дали прогнозы на апрель по рынку акций и курсу рубля

Аналитики инвестиционных компаний и банков ожидают роста российского рынка акций за следующий месяц и ослабления рубля к юаню, доллару и евро, свидетельствуют... | 31.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-31T19:43+0300

2025-03-31T19:43+0300

2025-03-31T19:43+0300

экономика

российский рынок акций

рубль

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МОСКВА, 31 мар - ПРАЙМ. Аналитики инвестиционных компаний и банков ожидают роста российского рынка акций за следующий месяц и ослабления рубля к юаню, доллару и евро, свидетельствуют комментарии экспертов, опрошенных РИА Новости. В соответствии с консенсус-прогнозом, составленным на основе ожиданий аналитиков, индекс Мосбиржи вырастет за апрель на 2,05% - до 3075 пунктов. Цена на нефть марки Brent при этом за неделю снизится в пределах 0,5 доллара - до 72,8 доллара за баррель, а курс евро на форексе останется около 1,08 доллара, инфляция за месяц составит 0,7%, а цена золота повысится в пределах 50 долларов за тройскую унцию – до 3198 долларов, оценивают аналитики. Курс юаня на Мосбирже за следующий месяц вырастет на 49 копеек и составит 12,17 рубля, официальный курс доллара, устанавливаемый ЦБ РФ, поднимется на 3,72 рубля, до 87,4 рублей, евро - на 5,02 рубля, до 94,68 рубля, ожидают опрошенные РИА Новости финансовые эксперты. ДРЙВЕРЫ РЫНКА "В апреле мир ожидает горячая фаза торговой войны в форме взаимных пошлин, а также дополнительных ограничений США в отношении стран, чьи внешнеторговые практики вторая администрация Трампа сочтет недобросовестными. На фоне угрозы стагфляции нефтяные котировки останутся на достаточно высоком уровне из-за усиливающегося давления США на Иран и Венесуэлу. Золото продолжит рост на фоне мягкой риторики центральных банков и растущих рисков стагфляции", - считает Валерий Вайсберг из ИК "Регион". Банк России на опорном заседании в апреле сохранит ключевую ставку на уровне 21% и даст нейтральный сигнал, ожидает эксперт. "Мировые фондовые рынки уже потеряли 5-10% от февральских максимумов и остаются под давлением. В фокусе риски, связанные с тарифными мерами президента США. В начале апреля вводится широкомасштабное повышение тарифов к большинству торговых партнеров США. Пока Дональд Трамп пытается ребалансировать внешнюю торговлю США для сокращения дефицита, фондовые рынки полны неопределенности", - комментирует Владимир Евстифеев из банка "Зенит". По его словам, не исключено, что основные торговые партнеры США – Канада, Мексика и Китай, на которые приходится более 40% внешнеторгового оборота, будут зеркально повышать тарифы. В итоге это может привести к сохранению дефицита неизменным, при этом риск реализации сценария стагфляции будет расти, добавляет он. "Процесс согласования позиций России и США по урегулированию конфликта продолжается, но есть и противодействие со стороны европейских стран. Инфляция замедляется, но не так активно, чтобы ЦБ пошел на уступки - ставку сохранили на 21%, а рынок ждал более мягкого сигнала, и теперь лишь летом возможен разворот жесткой ДКП", - отмечает Михаил Зельцер из "БКС Мир Инвестиций". "Все внимание мирового рынка в апреле будет уделяться развитию "торговых войн" - уже 2 числа США должны ввести целый ряд тарифов и пошлин, за которыми могут последовать ответные действия. Последствия этого несут как риски ускорения инфляции, так и риски замедления экономического роста, и перспективы стагфляции продолжат задавать динамику рисковым активам в мире. В этих условиях ключевым вопросом являются решения ФРС в ответ на "торговые войны", но в апреле у регулятора нет запланированного заседания", - указывает Виктор Григорьев из банка "Санкт-Петербург". В апреле динамику российского рынка продолжит определять геополитика. Вероятно, пока перспективы скорейшей деэскалации продолжат отдаляться в глазах инвесторов по мере ведения переговоров, добавил эксперт. "Помимо геополитики, важнейшим фактором в апреле станут макроэкономические показатели инфляции в стране, так как если она продолжит замедляться или останется стабильно низкой, то Центральный Банк России может начать рассматривать варианты со снижением ключевой ставки рефинансирования, что подтолкнет к росту весь российский фондовый рынок", - полагает Владимир Чернов из Freedom Finance Global. Однако последние данные от Росстата за прошлую неделю вновь показали ее ускорение до 0,12%, после 0,06% неделей ранее, из-за чего российский фондовый рынок и оказался под давлением в конце прошлой недели, отметил он. РУБЛЬ ПОПАДЕТ ПОД ДАВЛЕНИЕ Давление на российскую валюту в апреле способно оказать сезонное оживление импорта, и курс рискует превысить отметку в 12 рублей за юань, считает Григорьев. "Впрочем, под конец месяца поддержку рублю будет оказывать налоговый период, на который приходится ряд квартальных налогов. ЦБ РФ 25 апреля, вероятно, не даст выраженный мягкий сигнал, предпочитая сначала сформировать уверенность в устойчивости тренда на охлаждение экономики", - добавляет он. В апреле курсы инвалют к рублю могут отскочить вверх, ориентиры на следующий месяц: доллар - выше 85 рублей, евро - к 94 рублям, юань выше 11,65 рубля и ближе к 12 рублям, считает Зельцер. "Причиной смены сентимента в рубле может быть снижение экспортных притоков и увеличение импортных оттоков валюты", - полагает он. Скорее всего, в первой половине апреля курс доллара будет расти в район 90 рублей, курс единой европейской валюты - в сторону 97–98 рублей, а стоимость китайского юаня поднимется в диапазон 12,00–12,50 рубля на фоне появления рисков новых санкций в отношении российской нефтедобывающей отрасли, допускает Чернов. " На неделе с 21 по 25 апреля курс рубля получит поддержку от экспортеров, так как они будут конвертировать валютную выручку в рубли для уплаты налогов", - уверен он. ДИНАМИКА ИНДЕКСОВ "В случае отсутствия положительных новостей индекс Мосбиржи, скорее всего, будет торговаться в диапазоне 2800-3000 пунктов, глубокой просадки ждать не стоит, так как напомню, что 2450-2500 пунктов по индексу - это было состояние максимального отчаяния у инвесторов в ожидании повышения ключевой ставки Банка России до 23%", - указал Кирилл Климентьев из "Цифра брокер". Если переговоры будут идти в позитивном ключе, то мы можем вернуться к диапазону 3150-3300 пунктов по индексу Мосбиржи и вырасти даже выше, в случаи принятия конкретных действий по урегулированию конфликта, добавил он. "В апреле рынок акций может быть повыше — во-первых, на волне падения сформировалась сильная техническая перепроданность и достигнуты важные уровни поддержки, а во-вторых, ранее на апрель были оценки пика по инфляции, и если это подтвердится, то ожидания летнего секвестра ключевой ставки возрастут, а такое отыгрывается биржевиками заранее — они покупают акции и ОФЗ на опережение. Да и с внешнего контура могут быть позитивные сигналы", – отметил Зельцер. Вероятность возврата индекса выше 3100 пунктов и ближе к 3200 пунктов высокая, считает эксперт. "В первой половине апреля волатильность на фондовом рынке может сохраниться. Но к середине месяца ожидаем улучшения настроений инвесторов. Во-первых, перед новой встречей между представителями РФ и США усилятся ожидания дальнейшего прогресса в сближении позиций государств по геополитическому урегулированию", - комментирует Евгений Локтюхов из Промсвязьбанка. Одновременно накопится информация по инфляционным процессам: подтверждение того, что ценовое давление стабилизируется или начинает слабеть, вернет ожидания позитива по ключевой ставке к следующему, опорному (на нем будут представлены обновленные прогнозы) заседанию Банка России, которое состоится 25 апреля, добавил эксперт. Новостной фон может на время сдвинуть индекс Мосбиржи ниже 3000 пунктов, а также сформировать фундамент для коррекционного ослабления рубля, полагает Григорьев.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

российский рынок акций, рубль