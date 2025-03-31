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"Русагротранс" отметил повышение прогноза экспорта пшеницы в марте

"Русагротранс" отметил повышение прогноза экспорта пшеницы в марте - 31.03.2025, ПРАЙМ

"Русагротранс" отметил повышение прогноза экспорта пшеницы в марте

Прогноз по поставкам российской пшеницы за рубеж в марте 2025 года повышен до 1,85 миллиона тонн на фоне увеличения экспортных цен, на 28 марта вывезено около... | 31.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-31T14:26+0300

2025-03-31T14:26+0300

2025-03-31T14:26+0300

экономика

русагротранс

сельское хозяйство

пшеница

экспорт

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МОСКВА, 31 мар - ПРАЙМ. Прогноз по поставкам российской пшеницы за рубеж в марте 2025 года повышен до 1,85 миллиона тонн на фоне увеличения экспортных цен, на 28 марта вывезено около 1,5 миллиона тонн пшеницы, сообщает аналитический центр "Русагротранса". Ранее в марте аналитический центр сообщал, что прогноз экспорта пшеницы в марте снижен с 1,5-1,6 миллиона тонн до 1,4–1,5 миллиона тонн. В марте 2024 года было отгружено 4,74 миллиона тонн. "Прогноз экспорта пшеницы в марте 2025 года повышен с 1,5-1,6 миллиона тонн до 1,85 миллиона тонн за счет новых продаж с поставкой во второй половине марта на фоне увеличения экспортных цен. По данным на 28 марта из России вывезено около 1,5 миллиона тонн пшеницы", - говорится в сообщении. Кроме того, экспортные цены на российскую пшеницу с протеином 12,5% с поставкой в апреле скорректировались после роста на предыдущей неделе – до 254 долларов за тонну, минус один доллар к прошлой неделе. Цены в странах-конкурентах также снижались. Так, румынская пшеница подешевела на 10 долларов, до 245 долларов за тонну, французская снизилась в цене тоже на 10 долларов, 239 долларов за тонну, американская упала в цене на 11 долларов, до 232 долларов за тонну. При этом, аргентинская пшеница подорожала на 4 доллара, до 247 долларов за тонну, австралийская – на 2 доллара, до 250 долларов за тонну, отметили там. Кроме того, в аналитическом центре уточнили, что цены на пшеницу (4 класс, 12,5% протеин) в глубоководных портах подорожали до 17,7–17,8 тысяч рублей без НДС (+200 рублей к предыдущей неделе). Внутренний рынок пшеницы существенных изменений не претерпел. На Юге цены на пшеницу (4 класс, 12,5% протеин) составили 15,8–16,3 тысячи рублей за тонну без НДС, в Центре – 15,7–16,1 тысяч рублей, в Поволжье – 15,8–16,2 тысяч рублей. В Сибири цены на пшеницу 4 класса составляют 11–12 тысяч рублей. "Своевременные дожди на европейской части России в ближайшие две недели будут благоприятны для развития посевов озимых и яровых культур. Температуры во вторую неделю прогноза снизятся до средних уровней после длительного периода аномально теплой погоды", - добавили в "Русагротрансе".

https://1prime.ru/20250331/sous-856241658.html

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

русагротранс, сельское хозяйство, пшеница, экспорт