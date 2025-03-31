https://1prime.ru/20250331/rassledovanie-856240819.html
WSJ: расследования повреждений кабелей на Балтике не нашли причастность РФ
WSJ: расследования повреждений кабелей на Балтике не нашли причастность РФ - 31.03.2025, ПРАЙМ
WSJ: расследования повреждений кабелей на Балтике не нашли причастность РФ
Расследования повреждений кабелей в Балтийском море, имевших место в 2024 году, не выявили никаких доказательств того, что за этими инцидентами стояла Россия,... | 31.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-31T10:16+0300
2025-03-31T10:16+0300
2025-03-31T10:17+0300
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МОСКВА, 31 мар - ПРАЙМ. Расследования повреждений кабелей в Балтийском море, имевших место в 2024 году, не выявили никаких доказательств того, что за этими инцидентами стояла Россия, пишет газета Wall Street Journal со ссылкой на чиновников, знакомых с ситуацией. Страны НАТО в Балтийском регионе заявили 14 января, что альянс начинает миссию под названием "Балтийский часовой" (Baltic Sentry) по патрулированию Балтийского моря и защите подводной инфраструктуры на фоне недавних повреждений кабелей. В НАТО не уточняли, сколько кораблей и воздушных средств будет развернуто, при этом миссия носит бессрочный характер, заявляло верховное командование объединенных вооруженных сил в Монсе. "Не было обнаружено никаких доказательств того, что Москва... организовала это нанесение ущерба", - говорится в сообщении издания. При этом, как признал бельгийский командир Эрик Кокс, руководитель одной из оперативных групп, действующих в рамках Baltic Sentry, чьи слова приводит газета, трудно доказать, что усиленное присутствие альянса в Балтийском море способствует укреплению безопасности.
https://1prime.ru/20250314/kabel-855800703.html
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россия, балтийское море, wsj
Энергетика, РОССИЯ, Балтийское море, WSJ
WSJ: расследования повреждений кабелей на Балтике не нашли причастность РФ
WSJ: расследования повреждений кабелей на Балтике не выявили причастность России
МОСКВА, 31 мар - ПРАЙМ.
Расследования повреждений кабелей в Балтийском море, имевших место в 2024 году, не выявили никаких доказательств того, что за этими инцидентами стояла Россия, пишет
газета Wall Street Journal со ссылкой на чиновников, знакомых с ситуацией.
Страны НАТО в Балтийском регионе заявили 14 января, что альянс начинает миссию под названием "Балтийский часовой" (Baltic Sentry) по патрулированию Балтийского моря и защите подводной инфраструктуры на фоне недавних повреждений кабелей. В НАТО не уточняли, сколько кораблей и воздушных средств будет развернуто, при этом миссия носит бессрочный характер, заявляло верховное командование объединенных вооруженных сил в Монсе.
"Не было обнаружено никаких доказательств того, что Москва... организовала это нанесение ущерба", - говорится в сообщении издания.
При этом, как признал бельгийский командир Эрик Кокс, руководитель одной из оперативных групп, действующих в рамках Baltic Sentry, чьи слова приводит газета, трудно доказать, что усиленное присутствие альянса в Балтийском море способствует укреплению безопасности.
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