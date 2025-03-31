https://1prime.ru/20250331/resursy-856252039.html

США и Украина провели долгий разговор по соглашению о ресурсах, пишут СМИ

США и Украина провели долгий разговор по соглашению о ресурсах, пишут СМИ - 31.03.2025, ПРАЙМ

США и Украина провели долгий разговор по соглашению о ресурсах, пишут СМИ

Украина и Соединенные Штаты провели первый длинный разговор о проекте соглашения по ресурсам, предложенном американской стороной. Об этом сообщил украинский... | 31.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-31T15:05+0300

2025-03-31T15:05+0300

2025-03-31T15:05+0300

политика

сша

украина

ископаемые

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МОСКВА, 31 мар – ПРАЙМ. Украина и Соединенные Штаты провели первый длинный разговор о проекте соглашения по ресурсам, предложенном американской стороной. Об этом сообщил украинский телеканал "Общественное" со ссылкой на источник в офисе Владимира Зеленского. "Украина и Соединенные Штаты провели первый длительный разговор по драфту соглашения об ископаемых, который предложила американская сторона…. Это произошло в пятницу, 28 марта, и работа между командами с участием юристов продолжается", - сказано в тексте сообщения, опубликованном в Telegram-канале "Общественного".Глава Белого дома Дональд Трамп ранее предупредил главу киевского режима Украины Владимира Зеленского о возможных проблемах, если тот откажется от сделки по редкоземельным металлам.

https://1prime.ru/20250328/ukraina-856190035.html

сша

украина

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сша, украина, ископаемые