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США и Украина провели долгий разговор по соглашению о ресурсах, пишут СМИ - 31.03.2025, ПРАЙМ
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США и Украина провели долгий разговор по соглашению о ресурсах, пишут СМИ
США и Украина провели долгий разговор по соглашению о ресурсах, пишут СМИ - 31.03.2025, ПРАЙМ
США и Украина провели долгий разговор по соглашению о ресурсах, пишут СМИ
Украина и Соединенные Штаты провели первый длинный разговор о проекте соглашения по ресурсам, предложенном американской стороной. Об этом сообщил украинский... | 31.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-31T15:05+0300
2025-03-31T15:05+0300
политика
сша
украина
ископаемые
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МОСКВА, 31 мар – ПРАЙМ. Украина и Соединенные Штаты провели первый длинный разговор о проекте соглашения по ресурсам, предложенном американской стороной. Об этом сообщил украинский телеканал "Общественное" со ссылкой на источник в офисе Владимира Зеленского. "Украина и Соединенные Штаты провели первый длительный разговор по драфту соглашения об ископаемых, который предложила американская сторона…. Это произошло в пятницу, 28 марта, и работа между командами с участием юристов продолжается", - сказано в тексте сообщения, опубликованном в Telegram-канале "Общественного".Глава Белого дома Дональд Трамп ранее предупредил главу киевского режима Украины Владимира Зеленского о возможных проблемах, если тот откажется от сделки по редкоземельным металлам.
https://1prime.ru/20250328/ukraina-856190035.html
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сша, украина, ископаемые
Политика, США, УКРАИНА, ископаемые
15:05 31.03.2025
 
США и Украина провели долгий разговор по соглашению о ресурсах, пишут СМИ

"Общественное": США и Украина провели разговор по драфту соглашения о ресурсах

АЛРОСА утвердила запасы по JORC в объеме 631 млн карат, ресурсы - 968 млн карат
АЛРОСА утвердила запасы по JORC в объеме 631 млн карат, ресурсы - 968 млн карат
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МОСКВА, 31 мар – ПРАЙМ. Украина и Соединенные Штаты провели первый длинный разговор о проекте соглашения по ресурсам, предложенном американской стороной. Об этом сообщил украинский телеканал "Общественное" со ссылкой на источник в офисе Владимира Зеленского.
"Украина и Соединенные Штаты провели первый длительный разговор по драфту соглашения об ископаемых, который предложила американская сторона…. Это произошло в пятницу, 28 марта, и работа между командами с участием юристов продолжается", - сказано в тексте сообщения, опубликованном в Telegram-канале "Общественного".
Глава Белого дома Дональд Трамп ранее предупредил главу киевского режима Украины Владимира Зеленского о возможных проблемах, если тот откажется от сделки по редкоземельным металлам.
Украина - ПРАЙМ, 1920, 28.03.2025
Подоляк заявил, что соглашение по ископаемым с США все еще не готово
28 марта, 12:29
 
ПолитикаСШАУКРАИНАископаемые
 
 
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