https://1prime.ru/20250331/resursy-856252039.html
США и Украина провели долгий разговор по соглашению о ресурсах, пишут СМИ
США и Украина провели долгий разговор по соглашению о ресурсах, пишут СМИ - 31.03.2025, ПРАЙМ
США и Украина провели долгий разговор по соглашению о ресурсах, пишут СМИ
Украина и Соединенные Штаты провели первый длинный разговор о проекте соглашения по ресурсам, предложенном американской стороной. Об этом сообщил украинский... | 31.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-31T15:05+0300
2025-03-31T15:05+0300
2025-03-31T15:05+0300
политика
сша
украина
ископаемые
https://cdnn.1prime.ru/img/archive/75710/92/757109233_0:31:600:369_1920x0_80_0_0_16584b5e5f766338f703710f581a7c33.jpg
МОСКВА, 31 мар – ПРАЙМ. Украина и Соединенные Штаты провели первый длинный разговор о проекте соглашения по ресурсам, предложенном американской стороной. Об этом сообщил украинский телеканал "Общественное" со ссылкой на источник в офисе Владимира Зеленского. "Украина и Соединенные Штаты провели первый длительный разговор по драфту соглашения об ископаемых, который предложила американская сторона…. Это произошло в пятницу, 28 марта, и работа между командами с участием юристов продолжается", - сказано в тексте сообщения, опубликованном в Telegram-канале "Общественного".Глава Белого дома Дональд Трамп ранее предупредил главу киевского режима Украины Владимира Зеленского о возможных проблемах, если тот откажется от сделки по редкоземельным металлам.
https://1prime.ru/20250328/ukraina-856190035.html
сша
украина
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/archive/75710/92/757109233_34:0:566:399_1920x0_80_0_0_b237a983bc175b1d98a73e77212a8349.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сша, украина, ископаемые
Политика, США, УКРАИНА, ископаемые
США и Украина провели долгий разговор по соглашению о ресурсах, пишут СМИ
"Общественное": США и Украина провели разговор по драфту соглашения о ресурсах
МОСКВА, 31 мар – ПРАЙМ. Украина и Соединенные Штаты провели первый длинный разговор о проекте соглашения по ресурсам, предложенном американской стороной. Об этом сообщил украинский телеканал "Общественное" со ссылкой на источник в офисе Владимира Зеленского.
"Украина и Соединенные Штаты провели первый длительный разговор по драфту соглашения об ископаемых, который предложила американская сторона…. Это произошло в пятницу, 28 марта, и работа между командами с участием юристов продолжается", - сказано в тексте сообщения, опубликованном в Telegram-канале "Общественного".
Глава Белого дома Дональд Трамп ранее предупредил главу киевского режима Украины Владимира Зеленского о возможных проблемах, если тот откажется от сделки по редкоземельным металлам.
Подоляк заявил, что соглашение по ископаемым с США все еще не готово