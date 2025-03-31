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S7 Airlines начала выполнять рейсы из Иркутска в Паттайю - 31.03.2025, ПРАЙМ
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S7 Airlines начала выполнять рейсы из Иркутска в Паттайю
S7 Airlines начала выполнять рейсы из Иркутска в Паттайю - 31.03.2025, ПРАЙМ
S7 Airlines начала выполнять рейсы из Иркутска в Паттайю
Авиакомпания S7 Airlines начала выполнять рейсы из Иркутска в таиландский курортный город Паттайю, сообщила авиакомпания. | 31.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-31T12:37+0300
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бизнес
иркутск
паттайя
s7
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МОСКВА, 31 мар - ПРАЙМ. Авиакомпания S7 Airlines начала выполнять рейсы из Иркутска в таиландский курортный город Паттайю, сообщила авиакомпания. "S7 Airlines начала выполнять рейсы из Иркутска в Паттайю. Первый рейс по данному направлению был выполнен 30 марта", - сообщили в авиакомпании. Полеты осуществляются на самолетах Boeing 737-800 пять раз в неделю: по понедельникам, четвергам, пятницам, субботам и воскресеньям. В летнем сезоне, помимо рейсов в Паттайю, пассажирам будут доступны перелеты из Иркутска в Бангкок, добавляют в компании. S7 Airlines (бренд авиакомпании "Сибирь") - крупнейшая частная авиакомпания России.
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иркутск
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бизнес, иркутск, паттайя, s7
Бизнес, Иркутск, Паттайя, S7
12:37 31.03.2025
 
S7 Airlines начала выполнять рейсы из Иркутска в Паттайю

Авиакомпания S7 Airlines начала выполнять рейсы из Иркутска в Паттайю

© пресс-служба ОАК | Перейти в медиабанкСамолет SSJ-100 с импортозамещенным оборудованием выполнил первый полет
Самолет SSJ-100 с импортозамещенным оборудованием выполнил первый полет
© пресс-служба ОАК
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МОСКВА, 31 мар - ПРАЙМ. Авиакомпания S7 Airlines начала выполнять рейсы из Иркутска в таиландский курортный город Паттайю, сообщила авиакомпания.
"S7 Airlines начала выполнять рейсы из Иркутска в Паттайю. Первый рейс по данному направлению был выполнен 30 марта", - сообщили в авиакомпании.
Полеты осуществляются на самолетах Boeing 737-800 пять раз в неделю: по понедельникам, четвергам, пятницам, субботам и воскресеньям.
В летнем сезоне, помимо рейсов в Паттайю, пассажирам будут доступны перелеты из Иркутска в Бангкок, добавляют в компании.
S7 Airlines (бренд авиакомпании "Сибирь") - крупнейшая частная авиакомпания России.
Вывеска авиакомпании Аэрофлот в Москве. - ПРАЙМ, 1920, 28.03.2025
Рейсы "Аэрофлота" в Таиланд выполняются в связи с расписанием
28 марта, 12:07
 
БизнесИркутскПаттайяS7
 
 
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