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В США опубликовали рейтинги Трампа и Маска

В США опубликовали рейтинги Трампа и Маска - 31.03.2025, ПРАЙМ

В США опубликовали рейтинги Трампа и Маска

Почти 55% американских граждан негативно относятся как к президенту США Дональду Трампу, так и к его соратнику, главе департамента государственной эффективности | 31.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-31T23:19+0300

2025-03-31T23:19+0300

2025-03-31T23:19+0300

политика

дональд трамп

илон маск

рейтинг

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ВАШИНГТОН, 31 мар - ПРАЙМ. Почти 55% американских граждан негативно относятся как к президенту США Дональду Трампу, так и к его соратнику, главе департамента государственной эффективности Соединенных Штатов (DOGE) Илону Маску, следует из результатов нового исследования агентства The Associated Press и социологического центра NORC. По данным исследования, положительно к Трампу относятся 42% опрошенных, которые включают себя членов как Республиканской, так и Демократической партий, а также беспартийных граждан, в то время как негативно высказались 54%. У Маска это соотношение составляет 36% против 55%. Согласно итогам исследования, среди республиканцев мнение о Трампе - в большинстве положительное, он набрал 83%, а вот среди демократов 90% относятся к президенту США отрицательно. Поддержка Маска среди республиканцев ниже и составляет 69%, однако среди демократов негативное мнение о нем ниже на 2% по сравнению с Трампом. На вопрос о том, одобряют ли работу Трампа на посту президента, за первые два месяца второго срока положительно ответили 42%, в то время как 56% не одобряют его работу, при этом ни один из аспектов его политики не смог получить одобрения большинства, следует из результатов исследования. Лучше всего опрошенные оценили его политику по миграции, получившую 49% положительных отзывов, при этом 50% не одобряют его попытки ужесточить миграционную политику. Исходя из итогов исследования, самыми слабыми аспектами политики президента США стали экономика и торговые отношения с третьими странами. Его действия одобряют 40% и 38% соответственно. Однако социологи отмечают, что мнение об экономике среди республиканцев и демократов кардинально изменилось всего за два месяца на фоне смены администрации. Так, еще в декабре 2024 года, когда президент-демократ США Джо Байден завершал свой срок, 51% демократов описали состояние американской экономики как хорошее, в то время как в марте 2025 года это число снизилось до 14%, а вера республиканцев в экономику Соединенных Штатов под конец срока Байдена составляла всего 16%, но с приходом Трампа выросла до 48%. В целом, число тех, кто описал состояние американской экономики как плачевное, выросло с декабря 2024 года на 3% до 70%. Исследование было проведено по телефону с 20 по 24 марта среди 1229 американских граждан. Погрешность составляет 3,9%.

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дональд трамп, илон маск, рейтинг