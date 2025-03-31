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Россия заинтересована в сотрудничестве со странами БРИКС в сфере виноделия

Россия заинтересована в сотрудничестве со странами БРИКС в сфере виноделия - 31.03.2025, ПРАЙМ

Россия заинтересована в сотрудничестве со странами БРИКС в сфере виноделия

Россия заинтересована в выстраивании сотрудничества со странами БРИКС в сфере виноградарства и виноделия, заявил РИА Новости заместитель исполнительного... | 31.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-31T05:02+0300

2025-03-31T05:02+0300

2025-03-31T05:02+0300

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ПЕКИН, 31 мар – ПРАЙМ. Россия заинтересована в выстраивании сотрудничества со странами БРИКС в сфере виноградарства и виноделия, заявил РИА Новости заместитель исполнительного директора Ассоциации виноградарей и виноделов России Павел Майоров. Говоря о том, какие страны Азии помимо Китая интересны для продвижения российского вина, он отметил, что "есть интерес в Таиланде, Индия тоже интересный растущий рынок". "Но здесь важно не рассеять внимание, потому что мы можем теоретически работать на пять-семь разных стран, но тот эффект, который будет, он будет на пять-семь раз разделен между этими странами, здесь перед нами стоит выбор: либо мы массированно работаем с точки зрения продвижения с одной стороны, либо мы рассеиваем внимание", - завил Майоров. Он добавил, что Китай пока кажется в этом смысле чуть более интересным, потому что объем потребления в стране высокий, и если усиленно работать в этом направлении, Россия "добьется своего" быстрее, а затем сможет "перепрыгивать на другие страны". "Но в целом нас, конечно, интересует поле БРИКС, это обусловлено и той логикой отношений, которую сейчас выстраивает Россия, поэтому нам интересны Китай, Индия, Бразилия не только с точки зрения продвижения нашего вина, но и с точки зрения выстраивания сотрудничества в сфере виноградарства, виноделия, научно-технического сотрудничества в этой сфере", - указал собеседник агентства. Он добавил, что сейчас Китай наращивает свое производство вина, а в Индии появляются необычные новые винодельни. Бразилия, по его словам, не считается винодельческой страной в классическом понимании, но там тоже производится вино, и Россия как страна с хорошим научно-техническим бэкграундом может занять "очень интересную лидерскую позицию". БРИКС - межгосударственное объединение, созданное в 2006 году. Помимо России, Бразилии, Индии, Китая и ЮАР, с начала 2024 года к группе присоединились Египет, Эфиопия, Иран и ОАЭ, с 2025 года полноправным членом БРИКС стала Индонезия.

китай

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мировая экономика, россия, китай, индия, бразилия