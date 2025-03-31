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Россия заработала на поставках газа в Европу 3,1 триллиона рублей

Россия заработала на поставках газа в Европу 3,1 триллиона рублей - 31.03.2025, ПРАЙМ

Россия заработала на поставках газа в Европу 3,1 триллиона рублей

Россия с начала действия указа президента о продаже недружественным странам природного газа за рубли получила за счет поставок в Европу как минимум 3,1... | 31.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-31T05:17+0300

2025-03-31T05:17+0300

2025-03-31T05:17+0300

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МОСКВА, 31 мар - ПРАЙМ. Россия с начала действия указа президента о продаже недружественным странам природного газа за рубли получила за счет поставок в Европу как минимум 3,1 триллиона рублей, следует из расчетов РИА Новости по данным Евростата и платформы ООН Comtrade. Так, с апреля 2022 года по январь этого года (более поздних данных на текущий момент нет) Россия заработала на поставках трубопроводного газа в Евросоюз 38,6 миллиарда евро, или 3 триллиона рублей. Еще примерно на 1,1 миллиарда евро, или на 77,3 миллиарда рублей, было продано газа другим недружественным европейским странам. Более триллиона рублей за российский трубопроводный газ заплатила Венгрия, став крупнейшим его покупателем в Евросоюзе. Импорт Италии составил 848 миллиардов рублей, Греции - 499 миллиардов, Словакии - 463 миллиарда, Болгарии - 64 миллиарда. Германия и Австрия, являвшиеся крупными импортерами и совершавшие покупки после вступления механизма в силу, статистику по торговле газом не раскрывают. Президент России Владимир Путин в марте 2022 года заявил о переводе оплаты поставок природного газа в страны Евросоюза и другие государства, которые ввели ограничительные меры против России, в рубли, чтобы отказаться от использования в расчетах долларов и евро. Затем был подписан соответствующий указ, который ввел новую схему оплаты с 1 апреля 2022 года. При этом 5 декабря 2024 года механизм претерпел небольшие изменения: после того, как Газпромбанк попал под жесткие санкции США, президент России Владимир Путин уточнил порядок оплаты за газ, разрешив проводить операции в рублях, валюте, а также за счет встречных требований через специальных посредников. При этом оплата считалась исполненной только после поступления рублей на счет "Газпрома" или его уполномоченного агента в Газпромбанке.

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