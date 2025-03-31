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Массированная DDoS-атака совершена на "Ростелеком" в Белгородской области
Массированная DDoS-атака совершена на "Ростелеком" в Белгородской области - 31.03.2025, ПРАЙМ
Массированная DDoS-атака совершена на "Ростелеком" в Белгородской области
Массированная DDoS-атака совершена утром в понедельник на оператора связи ПАО "Ростелеком" в Белгородской области, была нарушена работа сети интернет, сообщил... | 31.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-31T12:35+0300
2025-03-31T12:35+0300
2025-03-31T12:35+0300
технологии
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белгородская область
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БЕЛГОРОД, 31 мар - ПРАЙМ. Массированная DDoS-атака совершена утром в понедельник на оператора связи ПАО "Ростелеком" в Белгородской области, была нарушена работа сети интернет, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. "Сегодня утром на оператора связи ПАО "Ростелеком" совершена массированная DDoS-атака, из-за чего прервалась прямая трансляция еженедельного оперативного совещания правительства области, была нарушена работа сети интернет", - написал Гладков в Telegram-канале. Губернатор добавил, что видеозапись совещания правительства можно посмотреть в его соцсетях.
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Технологии, Ростелеком, Белгородская область, DDos-атака
Массированная DDoS-атака совершена на "Ростелеком" в Белгородской области
Гладков: на оператора связи "Ростелеком" в понедельник совершена DDoS-атака
БЕЛГОРОД, 31 мар - ПРАЙМ. Массированная DDoS-атака совершена утром в понедельник на оператора связи ПАО "Ростелеком" в Белгородской области, была нарушена работа сети интернет, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
"Сегодня утром на оператора связи ПАО "Ростелеком" совершена массированная DDoS-атака, из-за чего прервалась прямая трансляция еженедельного оперативного совещания правительства области, была нарушена работа сети интернет", - написал Гладков в Telegram-канале.
Губернатор добавил, что видеозапись совещания правительства можно посмотреть в его соцсетях.
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