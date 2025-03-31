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Рождаемости в Италии снизилась до рекордного уровня, сообщил Istat

Рождаемости в Италии снизилась до рекордного уровня, сообщил Istat - 31.03.2025, ПРАЙМ

Рождаемости в Италии снизилась до рекордного уровня, сообщил Istat

Уровень рождаемости в Италии в 2024 году снизился до рекордно низкого - 1,18 ребёнка на одну женщину. этот показатель оказался ниже минимального коэффициента... | 31.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-31T20:18+0300

2025-03-31T20:18+0300

2025-03-31T20:18+0300

рождаемость

снижение

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РИМ, 31 мар – ПРАЙМ. Уровень рождаемости в Италии в 2024 году снизился до рекордно низкого - 1,18 ребёнка на одну женщину. этот показатель оказался ниже минимального коэффициента 1995 года, сообщил Национальный институт статистики Istat. "При показателе 1,18 ребенка на одну женщину превышен минимум 1995 года в 1,19, когда родилось 526 тысяч детей против 370 тысяч в 2024 году", - говорится в сообщении. в процентном отношении число новорожденных снизилось на 2,6%. В 2023 году рождаемость в Италии упала до 379 890, что на 3,4% меньше, чем в предыдущем году. Нынешняя статистика также сообщила о падении числа смертей, которых произошло 651 тысяча, что на 3,1% меньше, чем в 2023 году. Это больше соответствует уровню до пандемии, чем показателям трехлетнего периода 2020–2022 годов, отмечает Istat. Таким образом, естественный баланс, или разница между рождаемостью и смертностью, по-прежнему резко отрицателен, составляя минус 281 тысяча человек. Год назад Istat сообщил об одиннадцатом подряд антирекорде рождаемости по итогам минувшего год. Процесс снижения рождаемости не прекращается с 2008 года, когда в Италии появилось 577 тысяч новорожденных. В 2010 году среднее число детей на одну женщину достигло относительного максимума, зафиксированного за последние двадцать лет, - 1,44. Италия переживает "демографическую зиму". В сентябре 2023 года Istat сообщил, что население страны к 2080 году сократится на 13 миллионов человек вследствие серьезных демографических проблем.

https://1prime.ru/20250307/statistika-855576132.html

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рождаемость, снижение