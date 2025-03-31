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Рубль перешел к росту против юаня в понедельник на Московской бирже

Рубль перешел к росту против юаня в понедельник на Московской бирже - 31.03.2025, ПРАЙМ

Рубль перешел к росту против юаня в понедельник на Московской бирже

Курс рубля в понедельник перешел к росту против юаня на Московской бирже, хотя с утра китайская валюта обновила максимум с 14 марта, следует из данных... | 31.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-31T14:02+0300

2025-03-31T14:02+0300

2025-03-31T14:02+0300

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МОСКВА, 31 мар - ПРАЙМ. Курс рубля в понедельник перешел к росту против юаня на Московской бирже, хотя с утра китайская валюта обновила максимум с 14 марта, следует из данных Московской биржи. Курс юаня расчетами "завтра" на 13.50 мск терял 3 копейки, до 11,66 рубля, дневной диапазон составляет 11,62-11,85 рубля. Объем торгов расчетами "завтра" составляет 5,1 миллиарда юаней. После исчерпания фундаментальных факторов, формировавших небольшой навес предложения иностранной валюты на минувшей неделе, есть риск, что курс рубля сместится к несколько более слабым уровням, полагает Денис Попов из Промсвязьбанка. "Давление на рубль в ближайшее время будет оказывать постепенное усиление активности импортеров. Тем не менее внутренний валютный рынок в целом выглядит сбалансированным, и в этой связи более вероятно постепенное изменение курсовых котировок. В апреле мы ждем курс в районе 11,5-12 рублей за юань и 85-90 рублей за доллар. Сегодня рубль, вероятно, будет еще делать попытки расти, и курсы закрепятся в нижней границе указанных диапазонов", - добавляет он.

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рубль, юань, курсы валют, мосбиржа, рынки