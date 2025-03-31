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Рубль днем пытается стабилизироваться против юаня на Московской бирже
Рубль днем пытается стабилизироваться против юаня на Московской бирже - 31.03.2025, ПРАЙМ
Рубль днем пытается стабилизироваться против юаня на Московской бирже
Курс рубля пытается стабилизироваться в "боковике" против юаня на Московской бирже в последний день марта, китайская валюта торгуется выше отметки 11,7 рубля,... | 31.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-31T17:42+0300
2025-03-31T17:42+0300
2025-03-31T17:42+0300
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МОСКВА, 31 мар - ПРАЙМ. Курс рубля пытается стабилизироваться в "боковике" против юаня на Московской бирже в последний день марта, китайская валюта торгуется выше отметки 11,7 рубля, следует из данных Московской биржи. Курс юаня расчетами "завтра" на 17.30 мск рос на 5 копеек, до 11,74 рубля. Повышение составило 0,5%. В течение дня юань торгуется в коридоре 11,62-11,85 рубля. Объем торгов юанями расчетами "завтра" составляет 8 миллиардов юаней, что ниже аналогичного показателя предыдущей сессии. Для биржевого ориентира по курсу доллара можно использовать значение торгуемого на Мосбирже однодневного (с автопролонгацией) расчетного фьючерса на курс доллара к рублю (USDRUBF). Он сейчас стоит 86,94 рубля. Если использовать его, то курс доллара к юаню на рынке РФ составляет 7,405 против 7,257 на форексе, то есть доллар на российском рынке торгуется с премией в 2%. На форексе доллар котируется по 85,48 рубля. РУБЛЬ В БОКОВИКЕ Рубль в ходе сессии понедельника торгуется в боковом коридоре против юаня на Мосбирже, переходя от легкого роста к снижению и обратно. Китайская валюта в последний день квартала колеблется немного выше уровня 11,7 рубля. "Кроме геополитики, окончание очередного налогового периода также предполагает ослабление рубля. Поддержку же российской валюте оказывает по-прежнему высокий спрос на рублевые активы со стороны иностранных инвесторов, которых пока не смущает возросшая геополитическая неопределенность. В том числе в рамках стратегии кэрри-трейд они заводят на рынок РФ иностранную валюту и конвертируют ее в рубли, на которые покупают наши облигации и акции", - комментирует Дмитрий Бабин из "БКС Мир инвестиций". Юаневая ставка денежного рынка составляет -0,23% годовых по индикатору RUSFARCNY на Мосбирже против 0,16% на предыдущих торгах. Внешние рыночные факторы формируют позитивный фон для курса рубля. Стоимость нефти к 17.32 мск росла на 1,8%, до 74,1 доллара за баррель сорта Brent. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) стабилизировался около 104,3 пункта. ПРОГНОЗЫ Валютные курсы к рублю могут и в апреле оставаться под давлением позитивных геополитических ожиданий и сохраняющегося навеса предложения со стороны экспортеров, допускает Евгений Локтюхов из Промсвязьбанка. "Считаем, что юань может продолжить проторговывать район 11-11,5 рубля, пытаясь уйти ниже при появлении позитивных геополитических новостей. Среднесрочные риски, по нашему мнению, по-прежнему смещены в сторону дальнейшего укрепления рубля", - добавляет он. Впрочем, Бабин из "БКС Мир инвестиций" считает, что после закрепления курса юаня выше 11,66 рубля следующей целью роста юаня может стать психологически важный уровень 12 рублей.
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рубль, юань, курсы валют, мосбиржа, рынки, торги, "бкс мир инвестиций", промсвязьбанк
Экономика, рубль, юань, Курсы валют, Мосбиржа, Рынки, Торги, "БКС Мир инвестиций", Промсвязьбанк
МОСКВА, 31 мар - ПРАЙМ. Курс рубля пытается стабилизироваться в "боковике" против юаня на Московской бирже в последний день марта, китайская валюта торгуется выше отметки 11,7 рубля, следует из данных Московской биржи.
Курс юаня расчетами "завтра" на 17.30 мск рос на 5 копеек, до 11,74 рубля. Повышение составило 0,5%. В течение дня юань торгуется в коридоре 11,62-11,85 рубля.
Объем торгов юанями расчетами "завтра" составляет 8 миллиардов юаней, что ниже аналогичного показателя предыдущей сессии.
Для биржевого ориентира по курсу доллара можно использовать значение торгуемого на Мосбирже однодневного (с автопролонгацией) расчетного фьючерса на курс доллара к рублю (USDRUBF). Он сейчас стоит 86,94 рубля. Если использовать его, то курс доллара к юаню на рынке РФ составляет 7,405 против 7,257 на форексе, то есть доллар на российском рынке торгуется с премией в 2%. На форексе доллар котируется по 85,48 рубля.
Рубль в ходе сессии понедельника торгуется в боковом коридоре против юаня на Мосбирже, переходя от легкого роста к снижению и обратно. Китайская валюта в последний день квартала колеблется немного выше уровня 11,7 рубля.
"Кроме геополитики, окончание очередного налогового периода также предполагает ослабление рубля. Поддержку же российской валюте оказывает по-прежнему высокий спрос на рублевые активы со стороны иностранных инвесторов, которых пока не смущает возросшая геополитическая неопределенность. В том числе в рамках стратегии кэрри-трейд они заводят на рынок РФ иностранную валюту и конвертируют ее в рубли, на которые покупают наши облигации и акции", - комментирует Дмитрий Бабин из "БКС Мир инвестиций".
Юаневая ставка денежного рынка составляет -0,23% годовых по индикатору RUSFARCNY на Мосбирже против 0,16% на предыдущих торгах.
Внешние рыночные факторы формируют позитивный фон для курса рубля. Стоимость нефти к 17.32 мск росла на 1,8%, до 74,1 доллара за баррель сорта Brent. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) стабилизировался около 104,3 пункта.
Валютные курсы к рублю могут и в апреле оставаться под давлением позитивных геополитических ожиданий и сохраняющегося навеса предложения со стороны экспортеров, допускает Евгений Локтюхов из Промсвязьбанка.
"Считаем, что юань может продолжить проторговывать район 11-11,5 рубля, пытаясь уйти ниже при появлении позитивных геополитических новостей. Среднесрочные риски, по нашему мнению, по-прежнему смещены в сторону дальнейшего укрепления рубля", - добавляет он.
Впрочем, Бабин из "БКС Мир инвестиций" считает, что после закрепления курса юаня выше 11,66 рубля следующей целью роста юаня может стать психологически важный уровень 12 рублей.
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