https://1prime.ru/20250331/rubl-856257792.html

Рубль днем пытается стабилизироваться против юаня на Московской бирже

Рубль днем пытается стабилизироваться против юаня на Московской бирже - 31.03.2025, ПРАЙМ

Рубль днем пытается стабилизироваться против юаня на Московской бирже

Курс рубля пытается стабилизироваться в "боковике" против юаня на Московской бирже в последний день марта, китайская валюта торгуется выше отметки 11,7 рубля,... | 31.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-31T17:42+0300

2025-03-31T17:42+0300

2025-03-31T17:42+0300

экономика

рубль

юань

курсы валют

мосбиржа

рынки

торги

"бкс мир инвестиций"

промсвязьбанк

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/02/16/855159057_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_29c06b519549be46bd53b4bf180e3fb1.jpg

МОСКВА, 31 мар - ПРАЙМ. Курс рубля пытается стабилизироваться в "боковике" против юаня на Московской бирже в последний день марта, китайская валюта торгуется выше отметки 11,7 рубля, следует из данных Московской биржи. Курс юаня расчетами "завтра" на 17.30 мск рос на 5 копеек, до 11,74 рубля. Повышение составило 0,5%. В течение дня юань торгуется в коридоре 11,62-11,85 рубля. Объем торгов юанями расчетами "завтра" составляет 8 миллиардов юаней, что ниже аналогичного показателя предыдущей сессии. Для биржевого ориентира по курсу доллара можно использовать значение торгуемого на Мосбирже однодневного (с автопролонгацией) расчетного фьючерса на курс доллара к рублю (USDRUBF). Он сейчас стоит 86,94 рубля. Если использовать его, то курс доллара к юаню на рынке РФ составляет 7,405 против 7,257 на форексе, то есть доллар на российском рынке торгуется с премией в 2%. На форексе доллар котируется по 85,48 рубля. РУБЛЬ В БОКОВИКЕ Рубль в ходе сессии понедельника торгуется в боковом коридоре против юаня на Мосбирже, переходя от легкого роста к снижению и обратно. Китайская валюта в последний день квартала колеблется немного выше уровня 11,7 рубля. "Кроме геополитики, окончание очередного налогового периода также предполагает ослабление рубля. Поддержку же российской валюте оказывает по-прежнему высокий спрос на рублевые активы со стороны иностранных инвесторов, которых пока не смущает возросшая геополитическая неопределенность. В том числе в рамках стратегии кэрри-трейд они заводят на рынок РФ иностранную валюту и конвертируют ее в рубли, на которые покупают наши облигации и акции", - комментирует Дмитрий Бабин из "БКС Мир инвестиций". Юаневая ставка денежного рынка составляет -0,23% годовых по индикатору RUSFARCNY на Мосбирже против 0,16% на предыдущих торгах. Внешние рыночные факторы формируют позитивный фон для курса рубля. Стоимость нефти к 17.32 мск росла на 1,8%, до 74,1 доллара за баррель сорта Brent. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) стабилизировался около 104,3 пункта. ПРОГНОЗЫ Валютные курсы к рублю могут и в апреле оставаться под давлением позитивных геополитических ожиданий и сохраняющегося навеса предложения со стороны экспортеров, допускает Евгений Локтюхов из Промсвязьбанка. "Считаем, что юань может продолжить проторговывать район 11-11,5 рубля, пытаясь уйти ниже при появлении позитивных геополитических новостей. Среднесрочные риски, по нашему мнению, по-прежнему смещены в сторону дальнейшего укрепления рубля", - добавляет он. Впрочем, Бабин из "БКС Мир инвестиций" считает, что после закрепления курса юаня выше 11,66 рубля следующей целью роста юаня может стать психологически важный уровень 12 рублей.

https://1prime.ru/20250331/evro-856257277.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

рубль, юань, курсы валют, мосбиржа, рынки, торги, "бкс мир инвестиций", промсвязьбанк