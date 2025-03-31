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Чистая прибыль "Русала" по РСБУ упала почти в два раза - 31.03.2025, ПРАЙМ
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https://1prime.ru/20250331/rusal-856244145.html
Чистая прибыль "Русала" по РСБУ упала почти в два раза
Чистая прибыль "Русала" по РСБУ упала почти в два раза - 31.03.2025, ПРАЙМ
Чистая прибыль "Русала" по РСБУ упала почти в два раза
Чистая прибыль объединенной компании "Русал" по РСБУ по итогам прошлого года составила 43,626 миллиарда рублей, что почти в два раза меньше показателя за 2023... | 31.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-31T12:10+0300
2025-03-31T12:10+0300
экономика
русал
россия
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МОСКВА, 31 мар - ПРАЙМ. Чистая прибыль объединенной компании "Русал" по РСБУ по итогам прошлого года составила 43,626 миллиарда рублей, что почти в два раза меньше показателя за 2023 год, следует из отчета компании. При этом, согласно отчету, годовая выручка выросла на 4,7%, до 32,365 миллиарда рублей. Прибыль от продаж за отчетный период достигла 29,623 миллиарда рублей, что на 4,66% больше, чем годом ранее. Прибыль до налогообложения упала примерно вдвое и составила 43,702 миллиарда рублей. Долгосрочные обязательства компании по состоянию на 30 декабря прошлого года снизились за год также вдвое, до 176,19 миллиарда рублей, краткосрочные обязательства выросли в 2,9 раза, до 392,798 миллиарда. Объединенная компания "Русал" - один из лидеров мировой алюминиевой отрасли, крупнейший производитель алюминия за пределами Китая. Основные акционеры - группа "Эн+" (56,88% акций) и "Суал" (25,52% акций), 17,6% акций находится в свободном обращении. Основатели ОК - Олег Дерипаска, Виктор Вексельберг и швейцарская Glencore.
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русал, россия, рсбу
Экономика, Русал, РОССИЯ, РСБУ
12:10 31.03.2025
 
Чистая прибыль "Русала" по РСБУ упала почти в два раза

Чистая прибыль "Русала" по РСБУ за 2024 год упала почти до 44 миллиарда рублей

© РИА Новости . Евгения Новоженина | Перейти в медиабанкЗдание центрального офиса компании "РУСАЛ"
Здание центрального офиса компании РУСАЛ - ПРАЙМ, 1920, 31.03.2025
© РИА Новости . Евгения Новоженина
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МОСКВА, 31 мар - ПРАЙМ. Чистая прибыль объединенной компании "Русал" по РСБУ по итогам прошлого года составила 43,626 миллиарда рублей, что почти в два раза меньше показателя за 2023 год, следует из отчета компании.
При этом, согласно отчету, годовая выручка выросла на 4,7%, до 32,365 миллиарда рублей. Прибыль от продаж за отчетный период достигла 29,623 миллиарда рублей, что на 4,66% больше, чем годом ранее. Прибыль до налогообложения упала примерно вдвое и составила 43,702 миллиарда рублей.
Долгосрочные обязательства компании по состоянию на 30 декабря прошлого года снизились за год также вдвое, до 176,19 миллиарда рублей, краткосрочные обязательства выросли в 2,9 раза, до 392,798 миллиарда.
Объединенная компания "Русал" - один из лидеров мировой алюминиевой отрасли, крупнейший производитель алюминия за пределами Китая. Основные акционеры - группа "Эн+" (56,88% акций) и "Суал" (25,52% акций), 17,6% акций находится в свободном обращении. Основатели ОК - Олег Дерипаска, Виктор Вексельберг и швейцарская Glencore.
Русал. - ПРАЙМ, 1920, 26.03.2025
"Русал" увеличил объем размещения облигаций
26 марта, 17:49
 
ЭкономикаРусалРОССИЯРСБУ
 
 
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