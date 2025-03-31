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Чистая прибыль "Русала" по РСБУ упала почти в два раза

Чистая прибыль "Русала" по РСБУ упала почти в два раза - 31.03.2025, ПРАЙМ

Чистая прибыль "Русала" по РСБУ упала почти в два раза

Чистая прибыль объединенной компании "Русал" по РСБУ по итогам прошлого года составила 43,626 миллиарда рублей, что почти в два раза меньше показателя за 2023... | 31.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-31T12:10+0300

2025-03-31T12:10+0300

2025-03-31T12:10+0300

экономика

русал

россия

рсбу

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МОСКВА, 31 мар - ПРАЙМ. Чистая прибыль объединенной компании "Русал" по РСБУ по итогам прошлого года составила 43,626 миллиарда рублей, что почти в два раза меньше показателя за 2023 год, следует из отчета компании. При этом, согласно отчету, годовая выручка выросла на 4,7%, до 32,365 миллиарда рублей. Прибыль от продаж за отчетный период достигла 29,623 миллиарда рублей, что на 4,66% больше, чем годом ранее. Прибыль до налогообложения упала примерно вдвое и составила 43,702 миллиарда рублей. Долгосрочные обязательства компании по состоянию на 30 декабря прошлого года снизились за год также вдвое, до 176,19 миллиарда рублей, краткосрочные обязательства выросли в 2,9 раза, до 392,798 миллиарда. Объединенная компания "Русал" - один из лидеров мировой алюминиевой отрасли, крупнейший производитель алюминия за пределами Китая. Основные акционеры - группа "Эн+" (56,88% акций) и "Суал" (25,52% акций), 17,6% акций находится в свободном обращении. Основатели ОК - Олег Дерипаска, Виктор Вексельберг и швейцарская Glencore.

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русал, россия, рсбу