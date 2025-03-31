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Пушков рассказал, как генсек НАТО пытается угодить США и Евросоюзу

Пушков рассказал, как генсек НАТО пытается угодить США и Евросоюзу - 31.03.2025, ПРАЙМ

Пушков рассказал, как генсек НАТО пытается угодить США и Евросоюзу

Генсек НАТО Марк Рютте пытается угодить и США, и странам Евросоюза, говоря о теме вступления Украины в НАТО и поддерживая ее "на плаву", заявил сенатор РФ... | 31.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-31T13:01+0300

2025-03-31T13:01+0300

2025-03-31T13:01+0300

политика

ес

нато

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марк рютте

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МОСКВА, 31 мар – ПРАЙМ. Генсек НАТО Марк Рютте пытается угодить и США, и странам Евросоюза, говоря о теме вступления Украины в НАТО и поддерживая ее "на плаву", заявил сенатор РФ Алексей Пушков. "Генсек НАТО Рютте крутит-вертит насчет членства Украины в НАТО, стремясь угодить всем - и Трампу, и европейцам. Мол, "в рамках мирного соглашения" Украина членом альянса не станет, а вот в будущем - может. Это сильно отличается от позиции Трампа, который утверждает, что Украина никогда не станет членом НАТО. Но Рютте как генсек альянса хочет сохранить эту тему "на плаву", - написал Пушков в своем Telegram-канале. Сенатор предположил, что Рютте также намекает, что "Трамп не вечно будет у власти, и в будущем ситуация с приемом Украины якобы может измениться". "Однако смысл мирного урегулирования состоит именно в том, чтобы Украина отказалась от членства в альянсе и законодательно закрепила свой нейтральный статус", - констатировал политик.

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ес, нато, украина, марк рютте