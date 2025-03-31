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Пушков рассказал, как генсек НАТО пытается угодить США и Евросоюзу - 31.03.2025, ПРАЙМ
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Пушков рассказал, как генсек НАТО пытается угодить США и Евросоюзу
Пушков рассказал, как генсек НАТО пытается угодить США и Евросоюзу - 31.03.2025, ПРАЙМ
Пушков рассказал, как генсек НАТО пытается угодить США и Евросоюзу
Генсек НАТО Марк Рютте пытается угодить и США, и странам Евросоюза, говоря о теме вступления Украины в НАТО и поддерживая ее "на плаву", заявил сенатор РФ... | 31.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-31T13:01+0300
2025-03-31T13:01+0300
политика
ес
нато
украина
марк рютте
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МОСКВА, 31 мар – ПРАЙМ. Генсек НАТО Марк Рютте пытается угодить и США, и странам Евросоюза, говоря о теме вступления Украины в НАТО и поддерживая ее "на плаву", заявил сенатор РФ Алексей Пушков. "Генсек НАТО Рютте крутит-вертит насчет членства Украины в НАТО, стремясь угодить всем - и Трампу, и европейцам. Мол, "в рамках мирного соглашения" Украина членом альянса не станет, а вот в будущем - может. Это сильно отличается от позиции Трампа, который утверждает, что Украина никогда не станет членом НАТО. Но Рютте как генсек альянса хочет сохранить эту тему "на плаву", - написал Пушков в своем Telegram-канале. Сенатор предположил, что Рютте также намекает, что "Трамп не вечно будет у власти, и в будущем ситуация с приемом Украины якобы может измениться". "Однако смысл мирного урегулирования состоит именно в том, чтобы Украина отказалась от членства в альянсе и законодательно закрепила свой нейтральный статус", - констатировал политик.
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ес, нато, украина, марк рютте
Политика, ЕС, НАТО, УКРАИНА, Марк Рютте
13:01 31.03.2025
 
Пушков рассказал, как генсек НАТО пытается угодить США и Евросоюзу

Пушков: Рютте хочет сохранить "на плаву" тему вступления Украины в НАТО

© Фото : NATO Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте
 Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте - ПРАЙМ, 1920, 31.03.2025
© Фото : NATO
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МОСКВА, 31 мар – ПРАЙМ. Генсек НАТО Марк Рютте пытается угодить и США, и странам Евросоюза, говоря о теме вступления Украины в НАТО и поддерживая ее "на плаву", заявил сенатор РФ Алексей Пушков.
"Генсек НАТО Рютте крутит-вертит насчет членства Украины в НАТО, стремясь угодить всем - и Трампу, и европейцам. Мол, "в рамках мирного соглашения" Украина членом альянса не станет, а вот в будущем - может. Это сильно отличается от позиции Трампа, который утверждает, что Украина никогда не станет членом НАТО. Но Рютте как генсек альянса хочет сохранить эту тему "на плаву", - написал Пушков в своем Telegram-канале.
Сенатор предположил, что Рютте также намекает, что "Трамп не вечно будет у власти, и в будущем ситуация с приемом Украины якобы может измениться".
"Однако смысл мирного урегулирования состоит именно в том, чтобы Украина отказалась от членства в альянсе и законодательно закрепила свой нейтральный статус", - констатировал политик.
Премьер-министр Королевства Нидерландов Марк Рютте - ПРАЙМ, 1920, 16.03.2025
В Гренландии раскритиковали Рютте за реакцию на слова Трампа
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ПолитикаЕСНАТОУКРАИНАМарк Рютте
 
 
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