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Шведский Saab получил от Латвии заказ на поставку ПЗРК RBS 70

Шведский Saab получил от Латвии заказ на поставку ПЗРК RBS 70 - 31.03.2025, ПРАЙМ

Шведский Saab получил от Латвии заказ на поставку ПЗРК RBS 70

Шведский оборонный производитель Saab получил от Латвии заказ на поставку переносных зенитно-ракетных комплексов RBS 70 на 210 миллионов долларов, сообщает в... | 31.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-31T15:08+0300

2025-03-31T15:08+0300

2025-03-31T15:08+0300

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МОСКВА, 31 мар - ПРАЙМ. Шведский оборонный производитель Saab получил от Латвии заказ на поставку переносных зенитно-ракетных комплексов RBS 70 на 210 миллионов долларов, сообщает в понедельник компания. "Saab подписал рамочное соглашение с министерством обороны Латвии на поставку наземной системы ПВО малой дальности RBS 70 NG и получил заказ в рамках соглашения. Стоимость заказа составляет 2,1 миллиарда шведских крон (210 миллионов долларов - ред.), поставки будут осуществляться в 2026-2030 годах", - говорится в сообщении Saab. По словам компании, заказ включает в себя пусковые установки и ракеты, а также учебно-тренировочные установки.

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