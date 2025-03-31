https://1prime.ru/20250331/sanktsii-856242743.html

Южная Корея готова отменить антироссийские санкций, если это сделают США

Южная Корея готова отменить антироссийские санкций, если это сделают США - 31.03.2025, ПРАЙМ

Южная Корея готова отменить антироссийские санкций, если это сделают США

Южная Корея готова приступить к отмене антироссийских санкций при условии, что США поступят так же, сообщил агентству РИА Новости источник в сфере внешней... | 31.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-31T11:16+0300

2025-03-31T11:16+0300

2025-03-31T11:24+0300

экономика

южная корея

сша

россия

мировая экономика

санкции против рф

https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/0c/0a/853461810_0:0:2112:1188_1920x0_80_0_0_6de01ac283d43befc1b66001514219f3.png

СЕУЛ, 31 мар – ПРАЙМ. Южная Корея готова приступить к отмене антироссийских санкций при условии, что США поступят так же, сообщил агентству РИА Новости источник в сфере внешней торговли Республики Корея со ссылкой на чиновников.Как сообщал ранее посол России в Республике Корея Георгий Зиновьев в интервью агентству Newsis, Россия и Южная Корея могли бы восстановить отношения в сферах политики и экономики, но путь к восстановлению этих отношений должен начаться с отмены санкций против России."В министерстве торговли, промышленности и энергетики Южной Кореи на вопрос о возможности снятия санкций мне заявили, что если США отменят санкции против России, Корея тоже может приступить к их отмене", - сообщил источник РИА Новости на условиях анонимности. Согласно данным Зиновьева, на данный момент 1431 позиция корейских товаров подлежат экспортному контролю и лицензированию при вывозе в Россию.Кроме того, посол России в Сеуле отметил, что несмотря на желание исправить ситуацию с отсутствием прямых авиарейсов между Россией и Республикой Корея, корейская сторона пока не проявляет особых инициатив по данному вопросу.

https://1prime.ru/20250329/sanktsii-856215580.html

южная корея

сша

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

южная корея, сша, россия, мировая экономика, санкции против рф