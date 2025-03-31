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Южная Корея готова отменить антироссийские санкций, если это сделают США - 31.03.2025, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
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Южная Корея готова отменить антироссийские санкций, если это сделают США
Южная Корея готова отменить антироссийские санкций, если это сделают США - 31.03.2025, ПРАЙМ
Южная Корея готова отменить антироссийские санкций, если это сделают США
Южная Корея готова приступить к отмене антироссийских санкций при условии, что США поступят так же, сообщил агентству РИА Новости источник в сфере внешней... | 31.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-31T11:16+0300
2025-03-31T11:24+0300
экономика
южная корея
сша
россия
мировая экономика
санкции против рф
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СЕУЛ, 31 мар – ПРАЙМ. Южная Корея готова приступить к отмене антироссийских санкций при условии, что США поступят так же, сообщил агентству РИА Новости источник в сфере внешней торговли Республики Корея со ссылкой на чиновников.Как сообщал ранее посол России в Республике Корея Георгий Зиновьев в интервью агентству Newsis, Россия и Южная Корея могли бы восстановить отношения в сферах политики и экономики, но путь к восстановлению этих отношений должен начаться с отмены санкций против России."В министерстве торговли, промышленности и энергетики Южной Кореи на вопрос о возможности снятия санкций мне заявили, что если США отменят санкции против России, Корея тоже может приступить к их отмене", - сообщил источник РИА Новости на условиях анонимности. Согласно данным Зиновьева, на данный момент 1431 позиция корейских товаров подлежат экспортному контролю и лицензированию при вывозе в Россию.Кроме того, посол России в Сеуле отметил, что несмотря на желание исправить ситуацию с отсутствием прямых авиарейсов между Россией и Республикой Корея, корейская сторона пока не проявляет особых инициатив по данному вопросу.
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южная корея, сша, россия, мировая экономика, санкции против рф
Экономика, ЮЖНАЯ КОРЕЯ, США, РОССИЯ, Мировая экономика, санкции против РФ
11:16 31.03.2025 (обновлено: 11:24 31.03.2025)
 
Южная Корея готова отменить антироссийские санкций, если это сделают США

Южная Корея готова отменить антироссийские санкции, если их отменят и США

 | Перейти в медиабанкФлаг Южной Кореи
Флаг Южной Кореи
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СЕУЛ, 31 мар – ПРАЙМ. Южная Корея готова приступить к отмене антироссийских санкций при условии, что США поступят так же, сообщил агентству РИА Новости источник в сфере внешней торговли Республики Корея со ссылкой на чиновников.
Как сообщал ранее посол России в Республике Корея Георгий Зиновьев в интервью агентству Newsis, Россия и Южная Корея могли бы восстановить отношения в сферах политики и экономики, но путь к восстановлению этих отношений должен начаться с отмены санкций против России.
"В министерстве торговли, промышленности и энергетики Южной Кореи на вопрос о возможности снятия санкций мне заявили, что если США отменят санкции против России, Корея тоже может приступить к их отмене", - сообщил источник РИА Новости на условиях анонимности.
Согласно данным Зиновьева, на данный момент 1431 позиция корейских товаров подлежат экспортному контролю и лицензированию при вывозе в Россию.
Кроме того, посол России в Сеуле отметил, что несмотря на желание исправить ситуацию с отсутствием прямых авиарейсов между Россией и Республикой Корея, корейская сторона пока не проявляет особых инициатив по данному вопросу.
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ЭкономикаЮЖНАЯ КОРЕЯСШАРОССИЯМировая экономикасанкции против РФ
 
 
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