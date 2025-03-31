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Южная Корея готова отменить антироссийские санкций, если это сделают США
Южная Корея готова отменить антироссийские санкций, если это сделают США - 31.03.2025, ПРАЙМ
Южная Корея готова отменить антироссийские санкций, если это сделают США
Южная Корея готова приступить к отмене антироссийских санкций при условии, что США поступят так же, сообщил агентству РИА Новости источник в сфере внешней... | 31.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-31T11:16+0300
2025-03-31T11:16+0300
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СЕУЛ, 31 мар – ПРАЙМ. Южная Корея готова приступить к отмене антироссийских санкций при условии, что США поступят так же, сообщил агентству РИА Новости источник в сфере внешней торговли Республики Корея со ссылкой на чиновников.Как сообщал ранее посол России в Республике Корея Георгий Зиновьев в интервью агентству Newsis, Россия и Южная Корея могли бы восстановить отношения в сферах политики и экономики, но путь к восстановлению этих отношений должен начаться с отмены санкций против России."В министерстве торговли, промышленности и энергетики Южной Кореи на вопрос о возможности снятия санкций мне заявили, что если США отменят санкции против России, Корея тоже может приступить к их отмене", - сообщил источник РИА Новости на условиях анонимности. Согласно данным Зиновьева, на данный момент 1431 позиция корейских товаров подлежат экспортному контролю и лицензированию при вывозе в Россию.Кроме того, посол России в Сеуле отметил, что несмотря на желание исправить ситуацию с отсутствием прямых авиарейсов между Россией и Республикой Корея, корейская сторона пока не проявляет особых инициатив по данному вопросу.
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южная корея, сша, россия, мировая экономика, санкции против рф
Экономика, ЮЖНАЯ КОРЕЯ, США, РОССИЯ, Мировая экономика, санкции против РФ
Южная Корея готова отменить антироссийские санкций, если это сделают США
Южная Корея готова отменить антироссийские санкции, если их отменят и США
СЕУЛ, 31 мар – ПРАЙМ. Южная Корея готова приступить к отмене антироссийских санкций при условии, что США поступят так же, сообщил агентству РИА Новости источник в сфере внешней торговли Республики Корея со ссылкой на чиновников.
Как сообщал ранее посол России в Республике Корея Георгий Зиновьев в интервью агентству Newsis, Россия и Южная Корея могли бы восстановить отношения в сферах политики и экономики, но путь к восстановлению этих отношений должен начаться с отмены санкций против России.
"В министерстве торговли, промышленности и энергетики Южной Кореи на вопрос о возможности снятия санкций мне заявили, что если США отменят санкции против России, Корея тоже может приступить к их отмене", - сообщил источник РИА Новости на условиях анонимности.
Согласно данным Зиновьева, на данный момент 1431 позиция корейских товаров подлежат экспортному контролю и лицензированию при вывозе в Россию.
Кроме того, посол России в Сеуле отметил, что несмотря на желание исправить ситуацию с отсутствием прямых авиарейсов между Россией и Республикой Корея, корейская сторона пока не проявляет особых инициатив по данному вопросу.
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