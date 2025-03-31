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Швейцарский суд отказался снять санкции с главы ММК - 31.03.2025, ПРАЙМ
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Швейцарский суд отказался снять санкции с главы ММК
Швейцарский суд отказался снять санкции с главы ММК - 31.03.2025, ПРАЙМ
Швейцарский суд отказался снять санкции с главы ММК
Федеральный административный суд Швейцарии отказался исключить из санкционного списка главу Магнитогорского металлургического комбината Виктора Рашникова, чтобы | 31.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-31T15:45+0300
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швейцария
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ЖЕНЕВА, 31 мар – ПРАЙМ. Федеральный административный суд Швейцарии отказался исключить из санкционного списка главу Магнитогорского металлургического комбината Виктора Рашникова, чтобы "оказать давление на Москву", говорится в постановлении суда, которое имеется в распоряжении РИА Новости. Виктор Рашников был добавлен 16 марта 2022 года в список лиц, подпадающих под санкции Швейцарии в связи с конфликтом на Украине. Тридцатого июня 2022 года он начал процедуру исключения из этого списка. Этот запрос был отклонен 29 июня 2023 года федеральным департаментом экономики, образования и исследований. Глава ММК инициировал процедуру обжалования этого решения в Федеральном административном суде 24 июля 2023 года. "Со своей стороны, заявитель (Рашников – ред.), помимо общей критики в связи с потерей независимости и суверенитета Швейцарии, а также ее нейтралитета, на самом деле не ставит под сомнение фундаментальное обоснование санкций, введенных против России. Следует сделать вывод, что нижестоящий орган выполнил свою обязанность по регулярному пересмотру с течением времени обоснованности и адекватности принципа санкций с учетом сложившейся ситуации, поскольку речь идет о том, чтобы оказать давление на российское правительство, чтобы оно прекратило свои военные действия на Украине и предотвратить их финансирование", - сказано в документе. Суд проигнорировал объяснения главы ММК, в которых четко объяснялось, что он всего лишь бизнесмен, не занимающий никакой политической должности, и, следовательно, не имеет полномочий влиять на политику, проводимую правительством России. Судьи Федерального административного суда признают, что санкции в отношении Рашникова "наносят значительный ущерб, соответственно, имущественным гарантиям, экономической свободе и личной свободе", но считают, что эти меры, тем не менее, законны, поскольку они преследуют цель "в общественных интересах, а именно восстановление ситуации в соответствии с международным правом". "Что касается соразмерности в узком смысле, то следует отметить, что значительный ущерб, причиненный заявителю, а именно его временная неспособность распорядиться замороженными активами и въехать в Швейцарию, не перевешивает общественные интересы, преследуемые с помощью принудительных мер", - так говорится в постановлении. Суд также объясняет, что участие Швейцарии "в рамках ее нейтралитета" в санкциях, "широко одобренных на международном уровне, отвечает интересам внешней политики Швейцарии, направленной на уважение международного публичного права и гуманитарных ценностей. Тем не менее, как отмечают сами судьи, на Рашникова распространяются санкции всего из 32 стран. ООН насчитывает 193 государства-члена.
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швейцария, ммк
ШВЕЙЦАРИЯ, ММК
15:45 31.03.2025
 
Швейцарский суд отказался снять санкции с главы ММК

Швейцарский суд отказался снять санкции с главы ММК, чтобы "надавить на Москву"

© РИА Новости . Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкСтраны мира. Швейцария
Страны мира. Швейцария - ПРАЙМ, 1920, 31.03.2025
© РИА Новости . Алексей Витвицкий
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ЖЕНЕВА, 31 мар – ПРАЙМ. Федеральный административный суд Швейцарии отказался исключить из санкционного списка главу Магнитогорского металлургического комбината Виктора Рашникова, чтобы "оказать давление на Москву", говорится в постановлении суда, которое имеется в распоряжении РИА Новости.
Виктор Рашников был добавлен 16 марта 2022 года в список лиц, подпадающих под санкции Швейцарии в связи с конфликтом на Украине. Тридцатого июня 2022 года он начал процедуру исключения из этого списка. Этот запрос был отклонен 29 июня 2023 года федеральным департаментом экономики, образования и исследований. Глава ММК инициировал процедуру обжалования этого решения в Федеральном административном суде 24 июля 2023 года.
"Со своей стороны, заявитель (Рашников – ред.), помимо общей критики в связи с потерей независимости и суверенитета Швейцарии, а также ее нейтралитета, на самом деле не ставит под сомнение фундаментальное обоснование санкций, введенных против России. Следует сделать вывод, что нижестоящий орган выполнил свою обязанность по регулярному пересмотру с течением времени обоснованности и адекватности принципа санкций с учетом сложившейся ситуации, поскольку речь идет о том, чтобы оказать давление на российское правительство, чтобы оно прекратило свои военные действия на Украине и предотвратить их финансирование", - сказано в документе.
Суд проигнорировал объяснения главы ММК, в которых четко объяснялось, что он всего лишь бизнесмен, не занимающий никакой политической должности, и, следовательно, не имеет полномочий влиять на политику, проводимую правительством России.
Судьи Федерального административного суда признают, что санкции в отношении Рашникова "наносят значительный ущерб, соответственно, имущественным гарантиям, экономической свободе и личной свободе", но считают, что эти меры, тем не менее, законны, поскольку они преследуют цель "в общественных интересах, а именно восстановление ситуации в соответствии с международным правом".
"Что касается соразмерности в узком смысле, то следует отметить, что значительный ущерб, причиненный заявителю, а именно его временная неспособность распорядиться замороженными активами и въехать в Швейцарию, не перевешивает общественные интересы, преследуемые с помощью принудительных мер", - так говорится в постановлении.
Суд также объясняет, что участие Швейцарии "в рамках ее нейтралитета" в санкциях, "широко одобренных на международном уровне, отвечает интересам внешней политики Швейцарии, направленной на уважение международного публичного права и гуманитарных ценностей. Тем не менее, как отмечают сами судьи, на Рашникова распространяются санкции всего из 32 стран. ООН насчитывает 193 государства-члена.
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