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"Дальнейшее давление". Шесть стран захотели ввести новые санкции против РФ

"Дальнейшее давление". Шесть стран захотели ввести новые санкции против РФ - 31.03.2025, ПРАЙМ

"Дальнейшее давление". Шесть стран захотели ввести новые санкции против РФ

Великобритания, Германия, Франция, Испания, Италия и Польша готовы ввести новые санкции в отношении России из-за конфликта на Украине, следует из совместного... | 31.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-31T21:07+0300

2025-03-31T21:07+0300

2025-03-31T21:08+0300

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МОСКВА, 31 мар - ПРАЙМ. Великобритания, Германия, Франция, Испания, Италия и Польша готовы ввести новые санкции в отношении России из-за конфликта на Украине, следует из совместного заявления глав МИД стран по итогам встречи в Мадриде. Текст документа опубликован на сайте Министерства иностранных дел Испании."Мы остаемся приверженными дальнейшей политической, финансовой, экономической, гуманитарной, военной и дипломатической поддержке Украины совместно с нашими международными партнерами", - говорится в заявлении. Также главы МИД выразили готовность стран, которые они представляют, к оказанию дальнейшего давления на Российскую Федерацию, "используя все доступные инструменты, включая принятие новых санкций".Вместе с тем министры в итоговом заявлении призвали Россию согласиться на "немедленное безусловное прекращение огня на равных условиях и полностью его реализовать".При этом главы МИД поддержали заморозку российских активов вплоть до завершения конфликта на Украине.

https://1prime.ru/20250329/sanktsii-856215580.html

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