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Правительство Германии сделало заявление о новых санкциях против России

Правительство Германии сделало заявление о новых санкциях против России - 31.03.2025, ПРАЙМ

Правительство Германии сделало заявление о новых санкциях против России

Германия продолжит поддерживать ввод новых санкций против Российской Федерации на уровне ЕС, заявила официальный представитель правительства ФРГ Кристиане... | 31.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-31T22:02+0300

2025-03-31T22:02+0300

2025-03-31T22:02+0300

политика

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БЕРЛИН, 31 мар – ПРАЙМ. Германия продолжит поддерживать ввод новых санкций против Российской Федерации на уровне ЕС, заявила официальный представитель правительства ФРГ Кристиане Хоффманн. Ранее премьер-министр немецкой федеральной земли Саксония Михаэль Кречмер заявил агентству DPA, что необходимо вести дискуссию о смягчении невыгодного для европейцев санкционного режима в отношении России. "Мы всегда поддерживали санкции, принимаемые в рамках ЕС, и продолжим это делать и в будущем", - заявила Хоффман в ходе брифинга кабинета министров страны, отвечая на вопрос журналиста о высказывании Кречмера. Также представитель кабмина подчеркнула, что считает санкции, введенные против России после начала конфликта на Украине "оправданными, разумными и эффективными". В четверг глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен по итогам встречи лидеров ряда европейских стран и Канады по Украине в Париже заявила, что ЕС сохранит санкции против России. Запад усилил санкционное давление на Россию из-за событий на Украине, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. С момента начала российской спецоперации на Украине в феврале 2022 года ЕС вел уже 16 пакетов санкций против России. В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.

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германия, санкции против рф, евросоюз