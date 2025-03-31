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Украинские шахтерские поселки надеются на сделку с США и достойные зарплаты

Украинские шахтерские поселки надеются на сделку с США и достойные зарплаты - 31.03.2025, ПРАЙМ

Украинские шахтерские поселки надеются на сделку с США и достойные зарплаты

Жители шахтерских поселков Украины и руководители местных предприятий с ностальгией вспоминают советские времена и возлагают надежды на подписание соглашения по | 31.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-31T13:07+0300

2025-03-31T13:07+0300

2025-03-31T13:07+0300

политика

сша

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МОСКВА, 31 мар - ПРАЙМ. Жители шахтерских поселков Украины и руководители местных предприятий с ностальгией вспоминают советские времена и возлагают надежды на подписание соглашения по природным ресурсам между Киевом и Вашингтоном. По их словам, главное — чтобы выплачивались достойные зарплаты, а вопрос собственности не имеет принципиального значения, сообщает газета Pais.Корреспонденты издания посетили поселок Завальев в Кировоградской области, где расположено крупнейшее на Украине месторождение графита, а также Иршанск в Житомирской области, известный добычей титана.По данным Pais, на Завальевском месторождении, входящем в десятку крупнейших мировых производителей природного графита, работы фактически остановлены. Вход в карьер представляет собой скопление ржавой и заброшенной техники. "Мы надеемся, что соглашение с США привлечет инвестиции; неважно, кому это будет принадлежать, главное, чтобы выплачивались зарплаты", - заявил ответственный за производство Валерий Ярковец. В Иршанске, как отмечает газета, многие жители, особенно старшее поколение, хорошо помнят времена экономического подъема, характерные для промышленного развития СССР. Некоторые хотели бы возвращения тех условий. Один из местных жителей, 78-летний Виталий Викторов, рассказал, что его соседи обеспокоены судьбой шахты и, в первую очередь, своими доходами. По словам другого жителя Иршанска, люди хотели бы, чтобы заводы вновь функционировали, и была возможность работать, как в 80-е, когда оборудование было в отличном состоянии и быстро чинилось в случае поломок и неисправностей.При этом, по данным газеты, жители обоих поселков осознают, что коррупция также стала причиной недостатка инвестиций. Украинские СМИ в пятницу сообщили, что новый проект соглашения между США и Украиной по полезным ископаемым предполагает, что Киев должен возместить Вашингтону всю оказанную помощь. Отмечается, что документ нарушает ранее согласованные "красные линии", ограничивает суверенитет страны, противоречит будущему членству в ЕС и превращает безвозмездную помощь прошлых лет в задолженность. По мнению украинских журналистов, если Украина начнет выплаты, это может создать прецедент, после которого другие страны-спонсоры также потребуют возврата средств.Как пишет британский журнал Spectator, одним из условий сделки является запрет украинским добывающим компаниям продавать полезные ископаемые "стратегическим конкурентам" США. По мнению издания, из-за напряженных отношений с Вашингтоном в этот список может попасть и Евросоюз. Подписание соглашения по редкоземельным металлам было сорвано в конце февраля во время визита Владимира Зеленского в Вашингтон. Президент США Дональд Трамп обвинил его в неуважении, а вице-президент США Джей Ди Вэнс назвал Зеленского неблагодарным сторонником демократов. В результате между сторонами произошла перепалка, после которой Зеленскому предложили покинуть Белый дом.

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сша, украина, сделка, дональд трамп, джей ди вэнс, владимир зеленский, киев