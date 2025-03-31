https://1prime.ru/20250331/sevmorput-856255120.html

Южнокорейская оппозиция инициировала законопроект о поддержке Севморпути

Южнокорейская оппозиция инициировала законопроект о поддержке Севморпути - 31.03.2025, ПРАЙМ

Южнокорейская оппозиция инициировала законопроект о поддержке Севморпути

Главная оппозиционная Объединенная демократическая партия (ОДП) Южной Кореи инициировала принятие "Специального закона о поддержке формирования Северного... | 31.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-31T16:28+0300

2025-03-31T16:28+0300

2025-03-31T16:28+0300

южная корея

севморпуть

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СЕУЛ, 31 мар - ПРАЙМ. Главная оппозиционная Объединенная демократическая партия (ОДП) Южной Кореи инициировала принятие "Специального закона о поддержке формирования Северного морского пути", свидетельствуют данные системы обеспечения законодательной деятельности южнокорейского парламента. "Благодаря принятию "Специального закона о поддержке формирования Северного морского пути" планируется укрепить роль нашей страны в качестве наблюдателя в Арктическом совете, сформировать систему междведомственного взаимодействия благодаря созданию на общеправительственном уровне Комитета по Северному морскому пути, а также подготовить стратегию системного реагирования для практического использования Северного морского пути, чтобы укрепить нашу международную конкурентоспособность", - говорится в пояснительной записке к законопроекту. Актуальность данной инициативы обосновывается "ростом нестабильности морских путей из-за частых международных конфликтов", а также повышением стоимости морской логистики и общей неопределенности в торговле. Отмечается также, что в связи с глобальным потеплением возможности использования Севморпути растут, что уже порождает "острую борьбу за лидерство" между США, Россией и другими приарктическими государствами, которые приняли и реализуют свои стратегии в этом регионе. В то же время "нынешнее (южнокорейское - ред.) правительство сокращает бюджет на полярные исследования и разработки и не ведет подготовки соответствующей стратегии". В специальном законе предлагается определить все необходимые положения, касающиеся формирования Севморпути. В случае его принятия южнокорейский министр морских дел и морского промысла должен будет принимать и исполнять пятилетние базовые планы по формированию СМП и проводить опросы для сбора необходимой информации. При президенте страны будет создан специальный Комитет по Северному морскому пути, которому будет поручена координация всей деятельности на данном направлении, а правительство будет обязано реализовывать программы по подготовке соответствующих кадров.

https://1prime.ru/20250327/sevmorput-856161518.html

южная корея

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южная корея, севморпуть