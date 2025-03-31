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Французский антимонопольный регулятор оштрафовал Apple - 31.03.2025, ПРАЙМ
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Французский антимонопольный регулятор оштрафовал Apple
Французский антимонопольный регулятор оштрафовал Apple - 31.03.2025, ПРАЙМ
Французский антимонопольный регулятор оштрафовал Apple
Антимонопольный регулятор Франции оштрафовал американскую компанию Apple на 150 миллионов евро, говорится в заявлении, опубликованном в понедельник на сайте... | 31.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-31T17:50+0300
2025-03-31T17:50+0300
технологии
apple
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ПАРИЖ, 31 мар - ПРАЙМ. Антимонопольный регулятор Франции оштрафовал американскую компанию Apple на 150 миллионов евро, говорится в заявлении, опубликованном в понедельник на сайте органа. "Управление по вопросам конкуренции (Франции - ред.) оштрафовало Apple на 150 миллионов евро за злоупотребление своим доминирующим положением в секторе распространения мобильных приложений на устройствах на базе iOS и iPadOS в период с апреля 2021 года по июль 2023 года", - сказано в документе. В апреле 2021 года Apple представила обновление для своей операционной системы, которое включало функцию App Tracking Transparency (ATT), напоминает надзорный орган. Этот механизм требует от разработчиков приложений запрашивать у пользователей согласие на сбор данных и отслеживание их активности. В Apple заявляли, что ATT призван улучшить защиту персональных данных пользователей, однако регулятор счел, что этот механизм в том виде, в котором он был реализован, не является "ни необходимым, ни пропорциональным" для достижения заявленной цели. Кроме того, надзорный орган установил, что внедрение этого механизма чрезмерно усложнило использование сторонних приложений в системе iOS из-за показа множества всплывающих окон с запросами на предоставление согласия на сбор данных. Такое искусственное затруднение доступа к сторонним приложениям нарушает антимонопольное законодательство, говорится в заявлении. В июле 2023 года антимонопольное ведомство Франции уведомило Apple о претензии в связи с политикой американской компании относительно борьбы с таргетированной рекламой в своих приложениях, а также злоупотреблением своим доминирующим положением. В ведомстве уточнили, что выдвижение претензии не подразумевает обвинение, и расследование деятельности компании продолжится, чтобы определить обоснованность претензии.
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технологии, apple, франция, штраф, ios
Технологии, Apple, ФРАНЦИЯ, штраф, iOS
17:50 31.03.2025
 
Французский антимонопольный регулятор оштрафовал Apple

Антимонопольный регулятор Франции оштрафовал Apple на 150 миллионов евро

© РИА Новости . Евгений Биятов | Перейти в медиабанкКомпания Apple
Компания Apple - ПРАЙМ, 1920, 31.03.2025
© РИА Новости . Евгений Биятов
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ПАРИЖ, 31 мар - ПРАЙМ. Антимонопольный регулятор Франции оштрафовал американскую компанию Apple на 150 миллионов евро, говорится в заявлении, опубликованном в понедельник на сайте органа.
"Управление по вопросам конкуренции (Франции - ред.) оштрафовало Apple на 150 миллионов евро за злоупотребление своим доминирующим положением в секторе распространения мобильных приложений на устройствах на базе iOS и iPadOS в период с апреля 2021 года по июль 2023 года", - сказано в документе.
В апреле 2021 года Apple представила обновление для своей операционной системы, которое включало функцию App Tracking Transparency (ATT), напоминает надзорный орган. Этот механизм требует от разработчиков приложений запрашивать у пользователей согласие на сбор данных и отслеживание их активности. В Apple заявляли, что ATT призван улучшить защиту персональных данных пользователей, однако регулятор счел, что этот механизм в том виде, в котором он был реализован, не является "ни необходимым, ни пропорциональным" для достижения заявленной цели.
Кроме того, надзорный орган установил, что внедрение этого механизма чрезмерно усложнило использование сторонних приложений в системе iOS из-за показа множества всплывающих окон с запросами на предоставление согласия на сбор данных. Такое искусственное затруднение доступа к сторонним приложениям нарушает антимонопольное законодательство, говорится в заявлении.
В июле 2023 года антимонопольное ведомство Франции уведомило Apple о претензии в связи с политикой американской компании относительно борьбы с таргетированной рекламой в своих приложениях, а также злоупотреблением своим доминирующим положением. В ведомстве уточнили, что выдвижение претензии не подразумевает обвинение, и расследование деятельности компании продолжится, чтобы определить обоснованность претензии.
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