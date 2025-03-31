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Швеция выделит Украине крупнейший с 2022 года пакет военной помощи

Швеция выделит Украине крупнейший с 2022 года пакет военной помощи - 31.03.2025, ПРАЙМ

Швеция выделит Украине крупнейший с 2022 года пакет военной помощи

Швеция выделит Украине крупнейший с 2022 года пакет военной помощи на 1,6 миллиарда долларов, заявил в понедельник министр обороны королевства Пол Йонсон. | 31.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-31T14:10+0300

2025-03-31T14:10+0300

2025-03-31T14:10+0300

политика

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МОСКВА, 31 мар - ПРАЙМ. Швеция выделит Украине крупнейший с 2022 года пакет военной помощи на 1,6 миллиарда долларов, заявил в понедельник министр обороны королевства Пол Йонсон. "Мы представляем 19-й пакет помощи Украине... Пакет поддержки, который мы представляем сегодня, является крупнейшим на сегодняшний день из тех, что мы пожертвовали Украине", - сказал Йонсон на пресс-конференции, трансляция велась на YouTube-канале канцелярии шведского правительства. По словам министра, стоимость пакета оценивается в 16 миллиардов крон (1,6 миллиарда долларов). Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.

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швеция, украина, военная помощь украине, мид рф, сергей лавров, нато