Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Швеция выделит Украине крупнейший с 2022 года пакет военной помощи - 31.03.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Глобус и графики - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Политика
https://1prime.ru/20250331/shvetsiya-856249203.html
Швеция выделит Украине крупнейший с 2022 года пакет военной помощи
Швеция выделит Украине крупнейший с 2022 года пакет военной помощи - 31.03.2025, ПРАЙМ
Швеция выделит Украине крупнейший с 2022 года пакет военной помощи
Швеция выделит Украине крупнейший с 2022 года пакет военной помощи на 1,6 миллиарда долларов, заявил в понедельник министр обороны королевства Пол Йонсон. | 31.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-31T14:10+0300
2025-03-31T14:10+0300
политика
швеция
украина
военная помощь украине
мид рф
сергей лавров
нато
https://cdnn.1prime.ru/img/84138/34/841383411_0:0:2401:1350_1920x0_80_0_0_ee2f40b637d47610b9a068a226176523.jpg
МОСКВА, 31 мар - ПРАЙМ. Швеция выделит Украине крупнейший с 2022 года пакет военной помощи на 1,6 миллиарда долларов, заявил в понедельник министр обороны королевства Пол Йонсон. "Мы представляем 19-й пакет помощи Украине... Пакет поддержки, который мы представляем сегодня, является крупнейшим на сегодняшний день из тех, что мы пожертвовали Украине", - сказал Йонсон на пресс-конференции, трансляция велась на YouTube-канале канцелярии шведского правительства. По словам министра, стоимость пакета оценивается в 16 миллиардов крон (1,6 миллиарда долларов). Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
https://1prime.ru/20250331/niderlandy-856240691.html
швеция
украина
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84138/34/841383411_103:0:2236:1600_1920x0_80_0_0_4f507c0813b2f29f00686878ba5abe57.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
швеция, украина, военная помощь украине, мид рф, сергей лавров, нато
Политика, ШВЕЦИЯ, УКРАИНА, военная помощь Украине, МИД РФ, Сергей Лавров, НАТО
14:10 31.03.2025
 
Швеция выделит Украине крупнейший с 2022 года пакет военной помощи

Минобороны Швеции: страна выделит Украине 1,6 миллиарда долларов военной помощи

© Unsplash/Simon ClareФлаг Швеции
Флаг Швеции
© Unsplash/Simon Clare
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 31 мар - ПРАЙМ. Швеция выделит Украине крупнейший с 2022 года пакет военной помощи на 1,6 миллиарда долларов, заявил в понедельник министр обороны королевства Пол Йонсон.
"Мы представляем 19-й пакет помощи Украине... Пакет поддержки, который мы представляем сегодня, является крупнейшим на сегодняшний день из тех, что мы пожертвовали Украине", - сказал Йонсон на пресс-конференции, трансляция велась на YouTube-канале канцелярии шведского правительства.
По словам министра, стоимость пакета оценивается в 16 миллиардов крон (1,6 миллиарда долларов).
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
Флаг Нидерландов, Роттердам - ПРАЙМ, 1920, 31.03.2025
Нидерланды сообщили о готовности предоставить помощь Украине
10:10
 
ПолитикаШВЕЦИЯУКРАИНАвоенная помощь УкраинеМИД РФСергей ЛавровНАТО
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала