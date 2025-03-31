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Словакия надеется восстановить транзит газа в республику через Украину - 31.03.2025, ПРАЙМ
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Словакия надеется восстановить транзит газа в республику через Украину
Словакия надеется восстановить транзит газа в республику через Украину - 31.03.2025, ПРАЙМ
Словакия надеется восстановить транзит газа в республику через Украину
Словацкий энергооператор SPP открыл на Украине дочернюю компанию, которая должна будет заниматься покупкой и транспортировкой газа через украинскую территорию,... | 31.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-31T13:48+0300
2025-03-31T13:48+0300
энергетика
газ
словакия
украина
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БРАТИСЛАВА, 31 мар - ПРАЙМ. Словацкий энергооператор SPP открыл на Украине дочернюю компанию, которая должна будет заниматься покупкой и транспортировкой газа через украинскую территорию, поставки газа в Словакию по этому маршруту компания надеется возобновить осенью, сообщает издание Aktuality. "SPP открыла дочернюю компанию SPP plus, которая в будущем должна обеспечивать покупку и транспортировку природного газа через Украину. Об этом сообщила министр экономики (Словакии) Дениса Сакова на встрече представителей компании с журналистами в понедельник. Генеральный директор SPP Войтех Ференц добавил, что после получения необходимых разрешений компания могла бы начать поставки газа в Словакию осенью", - пишет издание. В компании уточнили, что газ, который пойдет через Украину, не обязательно должен быть российским, он может быть, например, азербайджанским. В начале февраля СМИ писали, что SPP открывает на Украине дочернюю компанию и получает лицензию, чтобы фирма могла транспортировать газ из России через территорию страны. В SPP отмечали, что организация поставок газа не из России была бы для Словакии дороже на 90 миллионов евро из-за более высоких сборов за транзит. После остановки Киевом с 1 января транзита газа по украинской территории российский "Газпром" с 1 февраля начал поставлять газ для крупнейшего словацкого энергооператора SPP по "Турецкому потоку". Ожидается, что с апреля поставки увеличатся вдвое. Контракт SPP с "Газпром экспортом" действует до 2034 года. Словацкие власти ранее неоднократно заявляли, что хотят сохранить возможность транспортировать по своей территории газ, поступающий с Украины, дальше на Запад. Премьер-министр Словакии Роберт Фицо говорил, что республика выступает за восстановление транзита газа через Украину, в противном случае потери стране должны быть компенсированы. По его словам, ущерб для Словакии от потери возможности заниматься транзитом газа в другие страны ЕС ежегодно будет составлять порядка 500 миллионов евро. Фицо отмечал, что Словакия также потеряет 1 миллиард евро на более высоких ценах на газ, а весь Европейский союз за эту "авантюру" с остановкой транзита газа через Украину заплатит около 70 миллиардов евро.
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газ, словакия, украина
Энергетика, Газ, СЛОВАКИЯ, УКРАИНА
13:48 31.03.2025
 
Словакия надеется восстановить транзит газа в республику через Украину

Aktuality: Словакия надеется осенью восстановить транзит газа через Украину

© fotolia.com / Yulia BuchatskayaФлаг Словакии
Флаг Словакии - ПРАЙМ, 1920, 31.03.2025
© fotolia.com / Yulia Buchatskaya
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БРАТИСЛАВА, 31 мар - ПРАЙМ. Словацкий энергооператор SPP открыл на Украине дочернюю компанию, которая должна будет заниматься покупкой и транспортировкой газа через украинскую территорию, поставки газа в Словакию по этому маршруту компания надеется возобновить осенью, сообщает издание Aktuality.
"SPP открыла дочернюю компанию SPP plus, которая в будущем должна обеспечивать покупку и транспортировку природного газа через Украину. Об этом сообщила министр экономики (Словакии) Дениса Сакова на встрече представителей компании с журналистами в понедельник. Генеральный директор SPP Войтех Ференц добавил, что после получения необходимых разрешений компания могла бы начать поставки газа в Словакию осенью", - пишет издание.
В компании уточнили, что газ, который пойдет через Украину, не обязательно должен быть российским, он может быть, например, азербайджанским.
В начале февраля СМИ писали, что SPP открывает на Украине дочернюю компанию и получает лицензию, чтобы фирма могла транспортировать газ из России через территорию страны. В SPP отмечали, что организация поставок газа не из России была бы для Словакии дороже на 90 миллионов евро из-за более высоких сборов за транзит.
После остановки Киевом с 1 января транзита газа по украинской территории российский "Газпром" с 1 февраля начал поставлять газ для крупнейшего словацкого энергооператора SPP по "Турецкому потоку". Ожидается, что с апреля поставки увеличатся вдвое. Контракт SPP с "Газпром экспортом" действует до 2034 года.
Словацкие власти ранее неоднократно заявляли, что хотят сохранить возможность транспортировать по своей территории газ, поступающий с Украины, дальше на Запад. Премьер-министр Словакии Роберт Фицо говорил, что республика выступает за восстановление транзита газа через Украину, в противном случае потери стране должны быть компенсированы.
По его словам, ущерб для Словакии от потери возможности заниматься транзитом газа в другие страны ЕС ежегодно будет составлять порядка 500 миллионов евро. Фицо отмечал, что Словакия также потеряет 1 миллиард евро на более высоких ценах на газ, а весь Европейский союз за эту "авантюру" с остановкой транзита газа через Украину заплатит около 70 миллиардов евро.
Газпром - ПРАЙМ, 1920, 31.03.2025
СМИ сообщили об увеличении поставок "Газпрома" в Словакию через Венгрию
10:54
 
ЭнергетикаГазСЛОВАКИЯУКРАИНА
 
 
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