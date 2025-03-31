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ЕС выделит Словакии средства на энергетические проекты на Украине

ЕС выделит Словакии средства на энергетические проекты на Украине - 31.03.2025, ПРАЙМ

ЕС выделит Словакии средства на энергетические проекты на Украине

Словакия получит из фондов Евросоюза 101 миллион евро на реализацию энергетических проектов на Украине, сообщил в понедельник словацкий министр иностранных дел... | 31.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-31T17:30+0300

2025-03-31T17:30+0300

2025-03-31T17:30+0300

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БРАТИСЛАВА, 31 мар - ПРАЙМ. Словакия получит из фондов Евросоюза 101 миллион евро на реализацию энергетических проектов на Украине, сообщил в понедельник словацкий министр иностранных дел Юрай Бланар. "Мы претендовали на 101 миллион евро, который должен идти прямо на проекты, которые мы определили в рамках взаимной договоренности между словацким и украинским правительствами", - сказал Бланар на пресс-конференции, которая была посвящена получению Словакией европейских фондов на реализацию энергетических проектов на Украине. По словам главы МИД, средства, которые выделит Европейский союз, будут направлены на проекты, связанные с энергетикой. Бланар отметил, что это большая возможность для словацких предпринимателей присоединиться к проектам в рамках восстановления Украины. В конце марта 2023 года Владимир Зеленский в ходе встречи с бывшим премьером Словакии Эдуардом Хегером обратился с просьбой о помощи в восстановлении разрушенных городов. По данным словацких СМИ, украинская сторона поддержала привлечение словацких компаний к этой работе. В апреле того же года бывшая президент Словакии Зузана Чапутова заявила, что словацкие предприниматели заинтересованы в участии в проектах по восстановлению Украины. В октябре 2024 года правительство Словакии одобрило участие словацких компаний в проектах по восстановлению Украины. В пояснительной записке к программе отмечалось, что Словакия заинтересована в реализации стратегических проектов, среди которых, например, - реконструкция электрических сетей и строительство железнодорожных путей. Согласно документу, предполагалось, что словацким компаниям будет предоставлена возможность получить финансовую поддержку для реализации подобных проектов через европейские и международные инструменты.

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словакия, ес, украина, владимир зеленский, энергетика, проекты