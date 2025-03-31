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Utair и "Белавиа" заключили соглашение о совместных стыковочных рейсах - 31.03.2025, ПРАЙМ
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Utair и "Белавиа" заключили соглашение о совместных стыковочных рейсах
Utair и "Белавиа" заключили соглашение о совместных стыковочных рейсах - 31.03.2025, ПРАЙМ
Utair и "Белавиа" заключили соглашение о совместных стыковочных рейсах
Авиакомпании Utair и белорусская "Белавиа" заключили соглашение об осуществлении совместных транзитных перевозках, включающее удобные стыковки и приобретение... | 31.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-31T13:37+0300
2025-03-31T13:37+0300
россия
белоруссия
utair
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МОСКВА, 31 мар - ПРАЙМ. Авиакомпании Utair и белорусская "Белавиа" заключили соглашение об осуществлении совместных транзитных перевозках, включающее удобные стыковки и приобретение билетов в одном бронировании, сообщили в Utair. "Utair заключил код-шеринговое соглашение с национальным белорусским авиаперевозчиком - авиакомпанией Belavia. Теперь нашим пассажирам стали доступны рейсы в Минск и Гомель", - рассказали в Utair. Код-шеринговым признается соглашение авиакомпаний, когда одно направление обслуживается несколькими перевозчиками. В Utair сообщили, что в рамках такого соглашения рейсы из Белоруссии до стыковочных аэропортов будет выполнять "Белавиа", а на участке по России - Utair. Рейсы в рамках соглашения из городов Белоруссии до стыковочных аэропортов России - Москвы ("Внуково"), Санкт-Петербурга, Сочи, Екатеринбурга и Казани - будет выполнять Belavia. А далее - Utair по всем собственным маршрутам. В группу Utair входят компании, осуществляющие перевозки на самолетах и вертолетах, техническое обслуживание и ремонт авиационной техники, аэропортовое и наземное обслуживание воздушных судов, подготовку авиационного персонала.
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россия, белоруссия, utair
РОССИЯ, БЕЛОРУССИЯ, Utair
13:37 31.03.2025
 
Utair и "Белавиа" заключили соглашение о совместных стыковочных рейсах

Компании Utair и "Белавиа" заключили соглашение о совместных стыковочных рейсах

© Фото : Unsplash/Marta WeronikaСамолет в небе
Самолет в небе - ПРАЙМ, 1920, 31.03.2025
© Фото : Unsplash/Marta Weronika
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МОСКВА, 31 мар - ПРАЙМ. Авиакомпании Utair и белорусская "Белавиа" заключили соглашение об осуществлении совместных транзитных перевозках, включающее удобные стыковки и приобретение билетов в одном бронировании, сообщили в Utair.
"Utair заключил код-шеринговое соглашение с национальным белорусским авиаперевозчиком - авиакомпанией Belavia. Теперь нашим пассажирам стали доступны рейсы в Минск и Гомель", - рассказали в Utair.
Код-шеринговым признается соглашение авиакомпаний, когда одно направление обслуживается несколькими перевозчиками. В Utair сообщили, что в рамках такого соглашения рейсы из Белоруссии до стыковочных аэропортов будет выполнять "Белавиа", а на участке по России - Utair.
Рейсы в рамках соглашения из городов Белоруссии до стыковочных аэропортов России - Москвы ("Внуково"), Санкт-Петербурга, Сочи, Екатеринбурга и Казани - будет выполнять Belavia. А далее - Utair по всем собственным маршрутам.
В группу Utair входят компании, осуществляющие перевозки на самолетах и вертолетах, техническое обслуживание и ремонт авиационной техники, аэропортовое и наземное обслуживание воздушных судов, подготовку авиационного персонала.
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РОССИЯБЕЛОРУССИЯUtair
 
 
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