https://1prime.ru/20250331/soglashenie-856248263.html

Utair и "Белавиа" заключили соглашение о совместных стыковочных рейсах

Utair и "Белавиа" заключили соглашение о совместных стыковочных рейсах - 31.03.2025, ПРАЙМ

Utair и "Белавиа" заключили соглашение о совместных стыковочных рейсах

Авиакомпании Utair и белорусская "Белавиа" заключили соглашение об осуществлении совместных транзитных перевозках, включающее удобные стыковки и приобретение... | 31.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-31T13:37+0300

2025-03-31T13:37+0300

2025-03-31T13:37+0300

россия

белоруссия

utair

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МОСКВА, 31 мар - ПРАЙМ. Авиакомпании Utair и белорусская "Белавиа" заключили соглашение об осуществлении совместных транзитных перевозках, включающее удобные стыковки и приобретение билетов в одном бронировании, сообщили в Utair. "Utair заключил код-шеринговое соглашение с национальным белорусским авиаперевозчиком - авиакомпанией Belavia. Теперь нашим пассажирам стали доступны рейсы в Минск и Гомель", - рассказали в Utair. Код-шеринговым признается соглашение авиакомпаний, когда одно направление обслуживается несколькими перевозчиками. В Utair сообщили, что в рамках такого соглашения рейсы из Белоруссии до стыковочных аэропортов будет выполнять "Белавиа", а на участке по России - Utair. Рейсы в рамках соглашения из городов Белоруссии до стыковочных аэропортов России - Москвы ("Внуково"), Санкт-Петербурга, Сочи, Екатеринбурга и Казани - будет выполнять Belavia. А далее - Utair по всем собственным маршрутам. В группу Utair входят компании, осуществляющие перевозки на самолетах и вертолетах, техническое обслуживание и ремонт авиационной техники, аэропортовое и наземное обслуживание воздушных судов, подготовку авиационного персонала.

https://1prime.ru/20250331/reysy-856245292.html

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россия, белоруссия, utair