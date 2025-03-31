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"Агроэкспорт" отметил рекордный экспорт соусов из России в 2024 году - 31.03.2025, ПРАЙМ
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"Агроэкспорт" отметил рекордный экспорт соусов из России в 2024 году
"Агроэкспорт" отметил рекордный экспорт соусов из России в 2024 году - 31.03.2025, ПРАЙМ
"Агроэкспорт" отметил рекордный экспорт соусов из России в 2024 году
Объем экспорта майонеза и других соусов из России за прошлый год составил около 150 тысяч тонн, что стало историческим максимумом, заявили в центре... | 31.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-31T10:47+0300
2025-03-31T10:47+0300
экономика
россия
агроэкспорт
минсельхоз
казахстан
азербайджан
грузия
узбекистан
экспорт
майонез
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МОСКВА, 31 мар - ПРАЙМ. Объем экспорта майонеза и других соусов из России за прошлый год составил около 150 тысяч тонн, что стало историческим максимумом, заявили в центре "Агроэкспорт" при Минсельхозе РФ. "В 2024 году экспорт майонеза и других соусов составил около 150 тысяч тонн. Этот объем является историческим максимумом", - говорится в сообщении. Кроме того, по данным "Агроэкспорта", за январь-февраль текущего года объем экспорта соусов из России превысил 15,5 тысяч тонн, что на 20% в натуральном выражении больше, чем за аналогичный период прошлого года. А крупнейшими импортерами стали Казахстан (с долей в 18%), Азербайджан (16%), Узбекистан (14%), Грузия (11%) и Белоруссия (9%), добавили в организации.
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россия, агроэкспорт, минсельхоз, казахстан, азербайджан, грузия, узбекистан, экспорт, майонез
Экономика, РОССИЯ, Агроэкспорт, Минсельхоз, КАЗАХСТАН, АЗЕРБАЙДЖАН, ГРУЗИЯ, УЗБЕКИСТАН, экспорт, майонез
10:47 31.03.2025
 
"Агроэкспорт" отметил рекордный экспорт соусов из России в 2024 году

"Агроэкспорт": объем экспорта российских соусов составил 150 тысяч тонн

© РИА Новости . Варвара Гертье | Перейти в медиабанкМайонез
Майонез - ПРАЙМ, 1920, 31.03.2025
© РИА Новости . Варвара Гертье
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МОСКВА, 31 мар - ПРАЙМ. Объем экспорта майонеза и других соусов из России за прошлый год составил около 150 тысяч тонн, что стало историческим максимумом, заявили в центре "Агроэкспорт" при Минсельхозе РФ.
"В 2024 году экспорт майонеза и других соусов составил около 150 тысяч тонн. Этот объем является историческим максимумом", - говорится в сообщении.
Кроме того, по данным "Агроэкспорта", за январь-февраль текущего года объем экспорта соусов из России превысил 15,5 тысяч тонн, что на 20% в натуральном выражении больше, чем за аналогичный период прошлого года. А крупнейшими импортерами стали Казахстан (с долей в 18%), Азербайджан (16%), Узбекистан (14%), Грузия (11%) и Белоруссия (9%), добавили в организации.
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ЭкономикаРОССИЯАгроэкспортМинсельхозКАЗАХСТАНАЗЕРБАЙДЖАНГРУЗИЯУЗБЕКИСТАНэкспортмайонез
 
 
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