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Российские спасатели выехали в пострадавший от землетрясения район Мьянмы

Российские спасатели выехали в пострадавший от землетрясения район Мьянмы - 31.03.2025, ПРАЙМ

Российские спасатели выехали в пострадавший от землетрясения район Мьянмы

Более 120 сотрудников МЧС РФ выехали в наиболее пострадавший от землетрясения район города Мандалай в Мьянме, сообщили в пресс-службе ведомства. | 31.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-31T04:17+0300

2025-03-31T04:17+0300

2025-03-31T04:17+0300

общество

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МОСКВА, 31 мар - ПРАЙМ. Более 120 сотрудников МЧС РФ выехали в наиболее пострадавший от землетрясения район города Мандалай в Мьянме, сообщили в пресс-службе ведомства. В пятницу МЧС РФ по указанию президента России Владимира Путина направило в Мьянму два самолета со спасателями для ликвидации последствий землетрясения. В воскресенье ведомство сообщало, что группа российских спасателей и кинологов направлена в самый пострадавший от землетрясения район Мьянмы - провинцию Мандалай. "Более 120 спасателей из аэромобильного отряда МЧС России "Центроспас" и Центра по проведению спасательных операций особого риска "Лидер" выехали в наиболее пострадавший от землетрясения район в городе Мандалай", - говорится в сообщении. Отмечается, что передовая группировка спасателей из 30 человек, в том числе кинологов и операторов БАС, которая ранее была направлена в Мандалай, провела разведку для определения объема предстоящих работ, а также выбрала место для базового лагеря и сразу приступила к аварийно-спасательным работам на самых сложных участках. В воскресенье китайское агентство Синьхуа со ссылкой на власти передавало, что число погибших в результате землетрясения в Мьянме возросло примерно до 1,7 тысячи, пострадали 3,4 тысячи человек, еще 300 числятся пропавшими без вести. Землетрясение магнитудой 7,7 произошло в пятницу на территории Мьянмы, толчки ощущались в пяти соседних странах, в том числе в Таиланде. Посольство РФ в Мьянме сообщило РИА Новости, что информации о пострадавших россиянах не поступало.

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общество , россия, владимир путин