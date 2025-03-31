Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Российские спасатели выехали в пострадавший от землетрясения район Мьянмы - 31.03.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250331/spasateli-856234735.html
Российские спасатели выехали в пострадавший от землетрясения район Мьянмы
Российские спасатели выехали в пострадавший от землетрясения район Мьянмы - 31.03.2025, ПРАЙМ
Российские спасатели выехали в пострадавший от землетрясения район Мьянмы
Более 120 сотрудников МЧС РФ выехали в наиболее пострадавший от землетрясения район города Мандалай в Мьянме, сообщили в пресс-службе ведомства. | 31.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-31T04:17+0300
2025-03-31T04:17+0300
общество
экономика
россия
владимир путин
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/856234735.jpg?1743383824
МОСКВА, 31 мар - ПРАЙМ. Более 120 сотрудников МЧС РФ выехали в наиболее пострадавший от землетрясения район города Мандалай в Мьянме, сообщили в пресс-службе ведомства. В пятницу МЧС РФ по указанию президента России Владимира Путина направило в Мьянму два самолета со спасателями для ликвидации последствий землетрясения. В воскресенье ведомство сообщало, что группа российских спасателей и кинологов направлена в самый пострадавший от землетрясения район Мьянмы - провинцию Мандалай. "Более 120 спасателей из аэромобильного отряда МЧС России "Центроспас" и Центра по проведению спасательных операций особого риска "Лидер" выехали в наиболее пострадавший от землетрясения район в городе Мандалай", - говорится в сообщении. Отмечается, что передовая группировка спасателей из 30 человек, в том числе кинологов и операторов БАС, которая ранее была направлена в Мандалай, провела разведку для определения объема предстоящих работ, а также выбрала место для базового лагеря и сразу приступила к аварийно-спасательным работам на самых сложных участках. В воскресенье китайское агентство Синьхуа со ссылкой на власти передавало, что число погибших в результате землетрясения в Мьянме возросло примерно до 1,7 тысячи, пострадали 3,4 тысячи человек, еще 300 числятся пропавшими без вести. Землетрясение магнитудой 7,7 произошло в пятницу на территории Мьянмы, толчки ощущались в пяти соседних странах, в том числе в Таиланде. Посольство РФ в Мьянме сообщило РИА Новости, что информации о пострадавших россиянах не поступало.
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
общество , россия, владимир путин
Общество , Экономика, РОССИЯ, Владимир Путин
04:17 31.03.2025
 
Российские спасатели выехали в пострадавший от землетрясения район Мьянмы

Более 120 российских спасателей выехали в пострадавший от землетрясения район Мьянмы

Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 31 мар - ПРАЙМ. Более 120 сотрудников МЧС РФ выехали в наиболее пострадавший от землетрясения район города Мандалай в Мьянме, сообщили в пресс-службе ведомства.
В пятницу МЧС РФ по указанию президента России Владимира Путина направило в Мьянму два самолета со спасателями для ликвидации последствий землетрясения. В воскресенье ведомство сообщало, что группа российских спасателей и кинологов направлена в самый пострадавший от землетрясения район Мьянмы - провинцию Мандалай.
"Более 120 спасателей из аэромобильного отряда МЧС России "Центроспас" и Центра по проведению спасательных операций особого риска "Лидер" выехали в наиболее пострадавший от землетрясения район в городе Мандалай", - говорится в сообщении.
Отмечается, что передовая группировка спасателей из 30 человек, в том числе кинологов и операторов БАС, которая ранее была направлена в Мандалай, провела разведку для определения объема предстоящих работ, а также выбрала место для базового лагеря и сразу приступила к аварийно-спасательным работам на самых сложных участках.
В воскресенье китайское агентство Синьхуа со ссылкой на власти передавало, что число погибших в результате землетрясения в Мьянме возросло примерно до 1,7 тысячи, пострадали 3,4 тысячи человек, еще 300 числятся пропавшими без вести.
Землетрясение магнитудой 7,7 произошло в пятницу на территории Мьянмы, толчки ощущались в пяти соседних странах, в том числе в Таиланде. Посольство РФ в Мьянме сообщило РИА Новости, что информации о пострадавших россиянах не поступало.
 
ЭкономикаОбществоРОССИЯВладимир Путин
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала