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США в январе нарастили экспорт СПГ в Евросоюз на 27 процентов
США в январе нарастили экспорт СПГ в Евросоюз на 27 процентов - 31.03.2025, ПРАЙМ
США в январе нарастили экспорт СПГ в Евросоюз на 27 процентов
Поставки сжиженного природного газа (СПГ) из США в страны Евросоюза в январе выросли на 27,2% по сравнению с декабрем прошлого года - до 220,824 миллиарда... | 31.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-31T20:01+0300
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МОСКВА, 31 мар - ПРАЙМ. Поставки сжиженного природного газа (СПГ) из США в страны Евросоюза в январе выросли на 27,2% по сравнению с декабрем прошлого года - до 220,824 миллиарда кубических футов (4,6 миллиона тонн), следует из данных управления энергетической информации минэнерго США. Всего в январе США поставили в другие страны 414,945 миллиарда кубических футов (8,7 миллиона тонн) СПГ, что на 1% больше показателя предыдущего месяца. На страны ЕС в январе пришлось чуть более половины экспорта сжиженного газа из Штатов. Наибольший объем экспорта СПГ в ЕС из США пришелся на Францию: в январе он составил 49,61 миллиарда кубических футов (1 миллион тонн), что на 16,4% больше показателя декабря. Затем следуют Нидерланды, куда США поставили за отчетный период 35,404 миллиарда кубических футов (0,7 миллиона тонн), показатель увеличился на 25,2%. Поставки в Испанию сократились на 8,6% - до 30,3 миллиарда кубических футов (0,6 миллиона тонн). Поставки в Италию в отчетном месяце поднялись в 1,6 раза - до 28,341 миллиарда кубических футов (0,6 миллиона тонн СПГ), в Польшу - в 2,4 раза, до 25,138 миллиарда (0,5 миллиона тонн). США начали заметно наращивать общий экспорт СПГ с 2016 года. В ноябре 2018 года показатель впервые преодолел отметку в 100 миллиардов кубических футов, в декабре 2019 года - 200 миллиардов. С октября 2022 года показатель стабильно превышает 300 миллиардов, а рекорд более чем в 420 миллиардов был достигнут в декабре 2023 года. Согласно данным ведомства, впервые США поставили СПГ в ЕС в апреле 2016 года, тогда импортером стала Португалия, а в июле того же года - Испания. Непрерывные поставки в Нидерланды идут с сентября 2020 года, в Германию - с конца 2022 года.
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сша, экспорт, спг, евросоюз
Экономика, США, экспорт, СПГ, Евросоюз
США в январе нарастили экспорт СПГ в Евросоюз на 27 процентов
Минэнерго: США в январе нарастили экспорт СПГ в ЕС до 4,6 млн тонн
МОСКВА, 31 мар - ПРАЙМ. Поставки сжиженного природного газа (СПГ) из США в страны Евросоюза в январе выросли на 27,2% по сравнению с декабрем прошлого года - до 220,824 миллиарда кубических футов (4,6 миллиона тонн), следует из данных управления энергетической информации минэнерго США.
Всего в январе США поставили в другие страны 414,945 миллиарда кубических футов (8,7 миллиона тонн) СПГ, что на 1% больше показателя предыдущего месяца. На страны ЕС в январе пришлось чуть более половины экспорта сжиженного газа из Штатов.
Наибольший объем экспорта СПГ в ЕС из США пришелся на Францию: в январе он составил 49,61 миллиарда кубических футов (1 миллион тонн), что на 16,4% больше показателя декабря. Затем следуют Нидерланды, куда США поставили за отчетный период 35,404 миллиарда кубических футов (0,7 миллиона тонн), показатель увеличился на 25,2%. Поставки в Испанию сократились на 8,6% - до 30,3 миллиарда кубических футов (0,6 миллиона тонн).
Поставки в Италию в отчетном месяце поднялись в 1,6 раза - до 28,341 миллиарда кубических футов (0,6 миллиона тонн СПГ), в Польшу - в 2,4 раза, до 25,138 миллиарда (0,5 миллиона тонн).
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США начали заметно наращивать общий экспорт СПГ с 2016 года. В ноябре 2018 года показатель впервые преодолел отметку в 100 миллиардов кубических футов, в декабре 2019 года - 200 миллиардов. С октября 2022 года показатель стабильно превышает 300 миллиардов, а рекорд более чем в 420 миллиардов был достигнут в декабре 2023 года.
Согласно данным ведомства, впервые США поставили СПГ в ЕС в апреле 2016 года, тогда импортером стала Португалия, а в июле того же года - Испания. Непрерывные поставки в Нидерланды идут с сентября 2020 года, в Германию - с конца 2022 года.