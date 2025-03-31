https://1prime.ru/20250331/spg-856261820.html

США в январе нарастили экспорт СПГ в Евросоюз на 27 процентов

США в январе нарастили экспорт СПГ в Евросоюз на 27 процентов - 31.03.2025, ПРАЙМ

США в январе нарастили экспорт СПГ в Евросоюз на 27 процентов

Поставки сжиженного природного газа (СПГ) из США в страны Евросоюза в январе выросли на 27,2% по сравнению с декабрем прошлого года - до 220,824 миллиарда... | 31.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-31T20:01+0300

2025-03-31T20:01+0300

2025-03-31T20:02+0300

экономика

сша

экспорт

спг

евросоюз

https://cdnn.1prime.ru/img/84139/91/841399133_212:0:2424:1244_1920x0_80_0_0_62c989664e1bdae238cc9f2ceb24e6b8.jpg

МОСКВА, 31 мар - ПРАЙМ. Поставки сжиженного природного газа (СПГ) из США в страны Евросоюза в январе выросли на 27,2% по сравнению с декабрем прошлого года - до 220,824 миллиарда кубических футов (4,6 миллиона тонн), следует из данных управления энергетической информации минэнерго США. Всего в январе США поставили в другие страны 414,945 миллиарда кубических футов (8,7 миллиона тонн) СПГ, что на 1% больше показателя предыдущего месяца. На страны ЕС в январе пришлось чуть более половины экспорта сжиженного газа из Штатов. Наибольший объем экспорта СПГ в ЕС из США пришелся на Францию: в январе он составил 49,61 миллиарда кубических футов (1 миллион тонн), что на 16,4% больше показателя декабря. Затем следуют Нидерланды, куда США поставили за отчетный период 35,404 миллиарда кубических футов (0,7 миллиона тонн), показатель увеличился на 25,2%. Поставки в Испанию сократились на 8,6% - до 30,3 миллиарда кубических футов (0,6 миллиона тонн). Поставки в Италию в отчетном месяце поднялись в 1,6 раза - до 28,341 миллиарда кубических футов (0,6 миллиона тонн СПГ), в Польшу - в 2,4 раза, до 25,138 миллиарда (0,5 миллиона тонн). США начали заметно наращивать общий экспорт СПГ с 2016 года. В ноябре 2018 года показатель впервые преодолел отметку в 100 миллиардов кубических футов, в декабре 2019 года - 200 миллиардов. С октября 2022 года показатель стабильно превышает 300 миллиардов, а рекорд более чем в 420 миллиардов был достигнут в декабре 2023 года. Согласно данным ведомства, впервые США поставили СПГ в ЕС в апреле 2016 года, тогда импортером стала Португалия, а в июле того же года - Испания. Непрерывные поставки в Нидерланды идут с сентября 2020 года, в Германию - с конца 2022 года.

https://1prime.ru/20250326/spg-856135136.html

сша

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

сша, экспорт, спг, евросоюз