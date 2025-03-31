Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Новый премьер Гренландии заявил, что США не получат остров - 31.03.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250331/ssha-856232889.html
Новый премьер Гренландии заявил, что США не получат остров
Новый премьер Гренландии заявил, что США не получат остров - 31.03.2025, ПРАЙМ
Новый премьер Гренландии заявил, что США не получат остров
Новый премьер Гренландии Йенс-Фредерик Нильсен заявил, что США не получат остров. | 31.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-31T00:01+0300
2025-03-31T00:01+0300
экономика
общество
мировая экономика
гренландия
сша
москва
дональд трамп
facebook
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/856232889.jpg?1743368464
МОСКВА, 30 мар - ПРАЙМ. Новый премьер Гренландии Йенс-Фредерик Нильсен заявил, что США не получат остров. В ночь на воскресенье президент США Дональд Трамп заявил, что на 100% уверен в успехе своей инициативы по присоединению Гренландии. "Трамп заявил, что США "получат Гренландию". Позвольте мне прояснить: США её не получат. Мы не принадлежим другим. Мы сами решаем своё будущее... Так было вчера. Так есть сегодня. И так будет в будущем", - написал Нильсен на своей странице в соцсети Facebook (запрещена в РФ как экстремистская). Он добавил, что гренландцы должны не бояться высказываний Трампа, а реагировать на них "спокойно, достойно и сплочённо". Трамп говорит о необходимости присоединения Гренландии к США с декабря. При этом ни одна политическая партия в Гренландии и подавляющее большинство населения острова не поддерживают присоединение к Соединенным Штатам. Гренландия до 1953 года была колонией Дании. Она остается частью королевства, но в 2009 году получила автономию с возможностью самоуправления и самостоятельного выбора во внутренней политике.
гренландия
сша
москва
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
общество , мировая экономика, гренландия, сша, москва, дональд трамп, facebook
Экономика, Общество , Мировая экономика, Гренландия, США, МОСКВА, Дональд Трамп, Facebook
00:01 31.03.2025
 
Новый премьер Гренландии заявил, что США не получат остров

Новый премьер Гренландии Нильсен заявил, что США не получат остров

Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 30 мар - ПРАЙМ. Новый премьер Гренландии Йенс-Фредерик Нильсен заявил, что США не получат остров.
В ночь на воскресенье президент США Дональд Трамп заявил, что на 100% уверен в успехе своей инициативы по присоединению Гренландии.
"Трамп заявил, что США "получат Гренландию". Позвольте мне прояснить: США её не получат. Мы не принадлежим другим. Мы сами решаем своё будущее... Так было вчера. Так есть сегодня. И так будет в будущем", - написал Нильсен на своей странице в соцсети Facebook (запрещена в РФ как экстремистская).
Он добавил, что гренландцы должны не бояться высказываний Трампа, а реагировать на них "спокойно, достойно и сплочённо".
Трамп говорит о необходимости присоединения Гренландии к США с декабря. При этом ни одна политическая партия в Гренландии и подавляющее большинство населения острова не поддерживают присоединение к Соединенным Штатам.
Гренландия до 1953 года была колонией Дании. Она остается частью королевства, но в 2009 году получила автономию с возможностью самоуправления и самостоятельного выбора во внутренней политике.
 
ЭкономикаОбществоМировая экономикаГренландияСШАМОСКВАДональд ТрампFacebook
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала