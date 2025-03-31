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Новый премьер Гренландии заявил, что США не получат остров
Новый премьер Гренландии заявил, что США не получат остров - 31.03.2025, ПРАЙМ
Новый премьер Гренландии заявил, что США не получат остров
Новый премьер Гренландии Йенс-Фредерик Нильсен заявил, что США не получат остров. | 31.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-31T00:01+0300
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МОСКВА, 30 мар - ПРАЙМ. Новый премьер Гренландии Йенс-Фредерик Нильсен заявил, что США не получат остров.
В ночь на воскресенье президент США Дональд Трамп заявил, что на 100% уверен в успехе своей инициативы по присоединению Гренландии.
"Трамп заявил, что США "получат Гренландию". Позвольте мне прояснить: США её не получат. Мы не принадлежим другим. Мы сами решаем своё будущее... Так было вчера. Так есть сегодня. И так будет в будущем", - написал Нильсен на своей странице в соцсети Facebook (запрещена в РФ как экстремистская).
Он добавил, что гренландцы должны не бояться высказываний Трампа, а реагировать на них "спокойно, достойно и сплочённо".
Трамп говорит о необходимости присоединения Гренландии к США с декабря. При этом ни одна политическая партия в Гренландии и подавляющее большинство населения острова не поддерживают присоединение к Соединенным Штатам.
Гренландия до 1953 года была колонией Дании. Она остается частью королевства, но в 2009 году получила автономию с возможностью самоуправления и самостоятельного выбора во внутренней политике.
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Экономика, Общество , Мировая экономика, Гренландия, США, МОСКВА, Дональд Трамп, Facebook
Новый премьер Гренландии заявил, что США не получат остров
Новый премьер Гренландии Нильсен заявил, что США не получат остров
МОСКВА, 30 мар - ПРАЙМ. Новый премьер Гренландии Йенс-Фредерик Нильсен заявил, что США не получат остров.
В ночь на воскресенье президент США Дональд Трамп заявил, что на 100% уверен в успехе своей инициативы по присоединению Гренландии.
"Трамп заявил, что США "получат Гренландию". Позвольте мне прояснить: США её не получат. Мы не принадлежим другим. Мы сами решаем своё будущее... Так было вчера. Так есть сегодня. И так будет в будущем", - написал Нильсен на своей странице в соцсети Facebook (запрещена в РФ как экстремистская).
Он добавил, что гренландцы должны не бояться высказываний Трампа, а реагировать на них "спокойно, достойно и сплочённо".
Трамп говорит о необходимости присоединения Гренландии к США с декабря. При этом ни одна политическая партия в Гренландии и подавляющее большинство населения острова не поддерживают присоединение к Соединенным Штатам.
Гренландия до 1953 года была колонией Дании. Она остается частью королевства, но в 2009 году получила автономию с возможностью самоуправления и самостоятельного выбора во внутренней политике.