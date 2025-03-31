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Эксперт объяснил, почему США стали готовы слушать Россию
Эксперт объяснил, почему США стали готовы слушать Россию - 31.03.2025, ПРАЙМ
Эксперт объяснил, почему США стали готовы слушать Россию
Привнесение бизнес-идеологии во внешнюю политику США привело к тому, что США впервые за долгое время стали готовы слушать Россию, считает руководитель... | 31.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-31T08:52+0300
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ШАНХАЙ, 31 мар – ПРАЙМ. Привнесение бизнес-идеологии во внешнюю политику США привело к тому, что США впервые за долгое время стали готовы слушать Россию, считает руководитель департамента мировой экономики факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ Игорь Макаров. "Что действительно кардинально изменилось с приходом новой президентской администрации в США, это появление раскола в атлантических отношениях, а также изменение некоторого общего подхода США к международным экономическим отношениям, привнесение в них бизнес-идеологии, желание заключить сделки всюду, отношение к международным экономическим отношениям, как к бизнесу, это действительно нечто новое", - заявил Макаров в понедельник на Российско-китайской конференции Международного дискуссионного клуба "Валдай" и Центра по изучению России при Восточно-Китайском педагогическом университете. По словам эксперта, для России оба этих процесса - и "раскол в атлантических отношениях", и "привнесение некой бизнес-идеологии в международные отношения" - тактически выгодны. "Тактически наша страна может извлечь из этого определённую пользу для себя. Понятно, что раскол в атлантических отношениях, он в общем внёс трещину и в общем-то прекратил консолидированную антироссийскую позицию стран Запада. В то же время внесение бизнес-идеологии во внешнюю политику США привело к тому, что по крайней мере Россию США стали готовы слушать впервые за долгое время", - добавил Макаров. Эксперт подчеркнул, что "для России, по-прежнему язык сделок, он менее комфортен, чем язык уважения к национальным интересам, но при этом, конечно, более комфортен, чем язык ценностей, на котором США пытались говорить до того, и который практически прекращал всякую возможность диалога".
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россия, сша
Эксперт объяснил, почему США стали готовы слушать Россию
Эксперт Макаров: США стали готовы слушать Россию благодаря бизнес-идеологии
ШАНХАЙ, 31 мар – ПРАЙМ. Привнесение бизнес-идеологии во внешнюю политику США привело к тому, что США впервые за долгое время стали готовы слушать Россию, считает руководитель департамента мировой экономики факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ Игорь Макаров.
"Что действительно кардинально изменилось с приходом новой президентской администрации в США, это появление раскола в атлантических отношениях, а также изменение некоторого общего подхода США к международным экономическим отношениям, привнесение в них бизнес-идеологии, желание заключить сделки всюду, отношение к международным экономическим отношениям, как к бизнесу, это действительно нечто новое", - заявил Макаров в понедельник на Российско-китайской конференции Международного дискуссионного клуба "Валдай" и Центра по изучению России при Восточно-Китайском педагогическом университете.
По словам эксперта, для России оба этих процесса - и "раскол в атлантических отношениях", и "привнесение некой бизнес-идеологии в международные отношения" - тактически выгодны.
"Тактически наша страна может извлечь из этого определённую пользу для себя. Понятно, что раскол в атлантических отношениях, он в общем внёс трещину и в общем-то прекратил консолидированную антироссийскую позицию стран Запада. В то же время внесение бизнес-идеологии во внешнюю политику США привело к тому, что по крайней мере Россию США стали готовы слушать впервые за долгое время", - добавил Макаров.
Эксперт подчеркнул, что "для России, по-прежнему язык сделок, он менее комфортен, чем язык уважения к национальным интересам, но при этом, конечно, более комфортен, чем язык ценностей, на котором США пытались говорить до того, и который практически прекращал всякую возможность диалога".
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