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NYT узнала о "спирали недоверия" в отношениях США с союзниками
NYT узнала о "спирали недоверия" в отношениях США с союзниками - 31.03.2025, ПРАЙМ
NYT узнала о "спирали недоверия" в отношениях США с союзниками
Агрессивная торговая политика, заявления о присоединений территорий и пренебрежительное отношение президента США Дональда Трампа создают "спираль недоверия"... | 31.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-31T17:24+0300
2025-03-31T17:24+0300
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политика
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дональд трамп
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МОСКВА, 31 мар - ПРАЙМ. Агрессивная торговая политика, заявления о присоединений территорий и пренебрежительное отношение президента США Дональда Трампа создают "спираль недоверия" между США и союзниками, считает колумнист газеты New York Times. Так, по мнению автора публикации, введение пошлин вопреки торговому соглашению с Канадой и Мексикой и обещания сделать Канаду "51-м штатом" стали шоком для Канады, а сами канадцы перестали считать США надежным и заслуживающим доверия соседом. "Трамп вызвал нечто большее, чем просто сомнения. Его собственное недоверие к союзникам, которое проявляется в его убежденности в том, что выгода для других является потерей для Америки, стало взаимным. Это в свою очередь вызвало спираль недоверия... Угрозы превратить Канаду в американский штат и отправить американских военных в Мексику для борьбы с наркокартелями были дерзким посягательством на суверенитет, так же, как и заявления о присоединении Гренландии и контроле над Панамским каналом", - говорится в материале. Как следствие упадка доверия союзники США начинают действовать самостоятельно: в Европе в ответ на "пошлины, угрозы и общее презрение" объявили о планах увеличения собственных военных расходов, а также заключили торговое соглашение с блоком стран Латинской Америки, Португалия и другие страны НАТО пересматривают планы покупки истребителей F-35, Канада и Австралия разрабатывают собственный радар, а Польша, Южная Корея и Австралия начали обсуждение о доступу к ядерному оружию.
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сша, дональд трамп, new york times
Политика, США, Дональд Трамп, New York Times
NYT узнала о "спирали недоверия" в отношениях США с союзниками
NYT: внешняя политика Трампа создает спираль недоверия в отношениях с союзниками
МОСКВА, 31 мар - ПРАЙМ. Агрессивная торговая политика, заявления о присоединений территорий и пренебрежительное отношение президента США Дональда Трампа создают "спираль недоверия" между США и союзниками, считает колумнист газеты New York Times.
Так, по мнению автора публикации, введение пошлин вопреки торговому соглашению с Канадой и Мексикой и обещания сделать Канаду "51-м штатом" стали шоком для Канады, а сами канадцы перестали считать США надежным и заслуживающим доверия соседом.
"Трамп вызвал нечто большее, чем просто сомнения. Его собственное недоверие к союзникам, которое проявляется в его убежденности в том, что выгода для других является потерей для Америки, стало взаимным. Это в свою очередь вызвало спираль недоверия... Угрозы превратить Канаду в американский штат и отправить американских военных в Мексику для борьбы с наркокартелями были дерзким посягательством на суверенитет, так же, как и заявления о присоединении Гренландии и контроле над Панамским каналом", - говорится в материале.
Как следствие упадка доверия союзники США начинают действовать самостоятельно: в Европе в ответ на "пошлины, угрозы и общее презрение" объявили о планах увеличения собственных военных расходов, а также заключили торговое соглашение с блоком стран Латинской Америки, Португалия и другие страны НАТО пересматривают планы покупки истребителей F-35, Канада и Австралия разрабатывают собственный радар, а Польша, Южная Корея и Австралия начали обсуждение о доступу к ядерному оружию.
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