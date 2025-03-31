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"Сбербанк Страхование жизни" запустило первый продукт ДСЖ
"Сбербанк Страхование жизни" запустило первый продукт ДСЖ - 31.03.2025, ПРАЙМ
"Сбербанк Страхование жизни" запустило первый продукт ДСЖ
Компания "Сбербанк Страхование жизни" запустила первый продукт долевого страхования жизни (ДСЖ) на собственной лицензии, рассказали РИА Новости в компании. | 31.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-31T14:49+0300
2025-03-31T14:49+0300
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МОСКВА, 31 мар - ПРАЙМ. Компания "Сбербанк Страхование жизни" запустила первый продукт долевого страхования жизни (ДСЖ) на собственной лицензии, рассказали РИА Новости в компании. "СберСтрахование жизни" начинает продажи первого в России долевого страхования жизни (ДСЖ) на собственной лицензии. Порог входа в продукт — всего 1000 рублей, прогнозируемая доходность в нейтральном сценарии — 21,36% годовых", - отметил страховщик. Закон, который позволяет страховщикам жизни продавать продукты ДСЖ, вступил в силу 1 января. Уже 9 января "Сбербанк Страхование жизни" получило лицензию на управление инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами (ПИФ) и негосударственными пенсионными фондами (НПФ). 6 марта компания вступила в реестр членов НАУФОР, а 26 марта Банк России зарегистрировал правила доверительного управления ПИФа, напомнили там же. Как рассказали в компании, первая стратегия компании имеет низкий риск. Портфель поделен поровну между инструментами денежного рынка и облигациями. Комиссия за управление (0,9% в год) и прочие расходы фонда (не более 0,33% в год) включены в стоимость пая, а комиссии при покупке (надбавка) и погашении (скидка) паёв отсутствуют. "Такие продукты, как ДСЖ, выгодны инвесторам, привлекают длинные деньги в экономику и развивают финансовый рынок. Благодаря низкому порогу входа — всего от тысячи рублей — у ДСЖ есть все шансы стать довольно массовой программой. Сейчас мы развиваем ДСЖ на собственной лицензии. В первом полугодии хотим запустить ещё один фонд на ОПИФ, а во второй половине года — линейку новых фондов в партнёрстве с одной из управляющих компаний", - рассказал старший вице-президент, руководитель блока "Управление благосостоянием" Сбербанка Руслан Вестеровский. "Мы гордимся тем, что первыми на рынке запустили ДСЖ на собственной лицензии… Запуск продукта именно в этом году особенно удачен, ведь потенциал рынков сейчас достаточно велик. Я стал первым инвестором в ДСЖ от "СберСтрахования жизни" и намерен инвестировать долгосрочно", - также заметил вице-президент, генеральный директор "Сбербанк Страхования жизни" Игорь Кобзарь.
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финансы, бизнес
"Сбербанк Страхование жизни" запустило первый продукт ДСЖ
"Сбербанк Страхование жизни" запустило первый продукт долевого страхования жизни
МОСКВА, 31 мар - ПРАЙМ. Компания "Сбербанк Страхование жизни" запустила первый продукт долевого страхования жизни (ДСЖ) на собственной лицензии, рассказали РИА Новости в компании.
"СберСтрахование жизни" начинает продажи первого в России долевого страхования жизни (ДСЖ) на собственной лицензии. Порог входа в продукт — всего 1000 рублей, прогнозируемая доходность в нейтральном сценарии — 21,36% годовых", - отметил страховщик.
Закон, который позволяет страховщикам жизни продавать продукты ДСЖ, вступил в силу 1 января. Уже 9 января "Сбербанк Страхование жизни" получило лицензию на управление инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами (ПИФ) и негосударственными пенсионными фондами (НПФ). 6 марта компания вступила в реестр членов НАУФОР, а 26 марта Банк России зарегистрировал правила доверительного управления ПИФа, напомнили там же.
Как рассказали в компании, первая стратегия компании имеет низкий риск. Портфель поделен поровну между инструментами денежного рынка и облигациями. Комиссия за управление (0,9% в год) и прочие расходы фонда (не более 0,33% в год) включены в стоимость пая, а комиссии при покупке (надбавка) и погашении (скидка) паёв отсутствуют.
"Такие продукты, как ДСЖ, выгодны инвесторам, привлекают длинные деньги в экономику и развивают финансовый рынок. Благодаря низкому порогу входа — всего от тысячи рублей — у ДСЖ есть все шансы стать довольно массовой программой. Сейчас мы развиваем ДСЖ на собственной лицензии. В первом полугодии хотим запустить ещё один фонд на ОПИФ, а во второй половине года — линейку новых фондов в партнёрстве с одной из управляющих компаний", - рассказал старший вице-президент, руководитель блока "Управление благосостоянием" Сбербанка Руслан Вестеровский.
"Мы гордимся тем, что первыми на рынке запустили ДСЖ на собственной лицензии… Запуск продукта именно в этом году особенно удачен, ведь потенциал рынков сейчас достаточно велик. Я стал первым инвестором в ДСЖ от "СберСтрахования жизни" и намерен инвестировать долгосрочно", - также заметил вице-президент, генеральный директор "Сбербанк Страхования жизни" Игорь Кобзарь.
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