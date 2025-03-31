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Суд в Кишиневе рассмотрит вопрос о мере пресечения для главы Гагаузии

Суд в Кишиневе рассмотрит вопрос о мере пресечения для главы Гагаузии - 31.03.2025, ПРАЙМ

Суд в Кишиневе рассмотрит вопрос о мере пресечения для главы Гагаузии

Суд Кишинева в понедельник рассмотрит вопрос о мере пресечения для главы Гагаузской автономии Евгении Гуцул по обвинению в незаконном финансировании запрещенной | 31.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-31T00:22+0300

2025-03-31T00:22+0300

2025-03-31T00:22+0300

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КИШИНЕВ, 31 мар - ПРАЙМ. Суд Кишинева в понедельник рассмотрит вопрос о мере пресечения для главы Гагаузской автономии Евгении Гуцул по обвинению в незаконном финансировании запрещенной в Молдавии партии "Шор". Глава автономии была задержана 25 марта в аэропорту Кишинева и доставлена в Национальный антикоррупционный центр. Сотрудники ведомства заявили о 72-часовом задержании по делу о предполагаемых нарушениях при управлении избирательными фондами, незаконном финансировании и подделке документов во время выборов в Гагаузии в 2023 году. Районный суд Кишинева 28 марта вынес решение об аресте Гуцул на 20 суток. Ее адвокаты заявили о намерении обжаловать это постановление. Согласно материалам, опубликованным на сайте судебных инстанций Молдавии, Гуцул инкриминируют организацию фальсификации ряда документов, содержащих недостоверные сведения о денежных взносах физических лиц в ее избирательный фонд. Прокуратура настаивала на заключении Гуцул под стражу на основании статьи 181 (2) УК Молдавии, предусматривающей наказание в виде штрафа или, при наличии отягчающих обстоятельств, лишения свободы сроком до пяти лет. ПОЛИТИЧЕСКИЙ КОНТЕКСТ Прокуроры также ходатайствовали о предварительном аресте Гуцул по делу о якобы незаконном финансировании партии "Шор", объявленной властями республики вне закона еще в 2022 году. Партия проводила серию протестов, критикуя правление президента Майи Санду и партии "Действие и солидарность" (ПДС) за провалы в экономике. Гуцул стала фигурантом этого дела в апреле 2024-го. Глава Гагаузии и активистка политблока "Победа" Светлана Попан, которая также проходит по этому делу, посещали все заседания суда. Они категорически отвергают выдвинутые обвинения, характеризуя их как политически мотивированные и сфабрикованные. Ранее Гуцул через адвокатов обратилась к президентам России и Турции Владимиру Путину и Реджепу Тайипу Эрдогану, назвав свое задержание частью "кампании властей Молдавии по уничтожению Гагаузской автономии". Представители прокуратуры Молдавии утверждают, что преследование главы Гагаузии носит исключительно правовой характер и не имеет политической подоплеки. Отношения между Кишиневом и Гагаузией обострились после победы Гуцул на выборах главы автономии весной 2023 года. Кандидат представляла партию "Шор", которую власти Молдавии впоследствии объявили антиконституционной, обвинив в незаконном финансировании и возбудив уголовные дела против ее лидеров. После инаугурации Гуцул 19 июля 2023 года ни один представитель центральных властей не посетил церемонию. Санду до сих пор не подписала указ о включении главы Гагаузии в состав правительства, несмотря на требования законодательства. РЕАКЦИЯ ОБЩЕСТВЕННОСТИ Политологи и эксперты в Молдавии не исключают, что ситуация с арестом может привести к дальнейшему углублению кризиса в отношениях между центральными властями республики и автономией. Специалисты считают возможными массовые протесты сторонников Гуцул и оппозиции. Во многих населенных пунктах Гагаузской автономии, включая города Комрат, Чадыр-Лунга, Вулканешты, уже прошли массовые сходы, на которых местные жители потребовали немедленного освобождения Гуцул. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова выразила надежду, что в деле о задержании Гуцул будут соблюдены законность и демократические принципы. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Кишинев должен отказаться от методов давления и предоставить свободу всем политическим силам в стране. Гагаузия, автономное территориальное образование на юге Молдавии, традиционно ориентирована на сотрудничество с Россией, в то время как официальный Кишинев следует курсу на евроинтеграцию.

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