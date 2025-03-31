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Суд удовлетворил иск "Русского стандарта" к Stock Spirits

Суд удовлетворил иск "Русского стандарта" к Stock Spirits - 31.03.2025, ПРАЙМ

Суд удовлетворил иск "Русского стандарта" к Stock Spirits

Арбитражный суд Москвы удовлетворил иск банка "Русский стандарт", подконтрольного бизнесмену Рустаму Тарико, взыскав с немецкой компании Stock Spirits GmbH... | 31.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-31T11:57+0300

2025-03-31T11:57+0300

2025-03-31T11:57+0300

суд

арбитражный суд

иск

русский стандарт

россия

германия

бизнес

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МОСКВА, 31 мар – ПРАЙМ. Арбитражный суд Москвы удовлетворил иск банка "Русский стандарт", подконтрольного бизнесмену Рустаму Тарико, взыскав с немецкой компании Stock Spirits GmbH (ранее – Borco-Marken-Import Mattiesen), бывшего дистрибьютора крупного производителя алкоголя Roust, также подконтрольного Тарико, более 912,5 тысячи евро (около 82 миллионов рублей по текущему курсу). Как следует из опубликованной резолютивной части решения суда, с ответчика в пользу банка взыскано около 830 тысяч евро основного долга и около 83 тысяч евро неустойки в рублях по курсу Банка России на день оплаты. Основания возникновения задолженности пока не сообщаются. Изначально иск был предъявлен в апреле к Borco-Marken-Import Mattiesen, но в ходе процесса суд по ходатайству истца изменил наименование ответчика. Третьим лицом к делу привлечено подмосковное АО "Ликеро-водочный завод "Топаз", входящее в группу Roust. Borco-Marken-Import Mattiesen до 2022 года продавала в Германии произведенную группой Roust водку "Русский стандарт", "Зеленая марка", "Парламент", "Кауфман". Из-за событий на Украине стороны прекратили отношения. Borco сотрудничала с другими крупными мировыми производителями алкоголя, а также производит собственную продукцию. Ее основные бренды – текила Sierra, турецкая водка Yeni Raki, джин Finsbury, ликер Helbing, сообщает сайт компании. В 2023 году Borco вошла в Stock Spirits Group. Группа Roust – один из крупнейших производителей и продавцов алкогольных напитков в Центральной и Восточной Европе. Среди ее брендов – водка "Русский стандарт", "Парламент", "Журавли", "Талка", "Зеленая марка", "Топаз", игристое вино Gancia. ЛВЗ "Топаз" выпускает водку "Урожай", "Ямская", "Зеленая Марка", "Талка", "Маруся".

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