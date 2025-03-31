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Суд признал Ле Пен виновной в растрате средств Европарламента
Суд признал Ле Пен виновной в растрате средств Европарламента - 31.03.2025, ПРАЙМ
Суд признал Ле Пен виновной в растрате средств Европарламента
Суд Парижа признал Марин Ле Пен виновной в растрате средств Европарламента путем фиктивного найма ассистентов депутатов партии "Национальное объединение" в ЕП,... | 31.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-31T12:11+0300
2025-03-31T12:11+0300
2025-03-31T12:11+0300
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ПАРИЖ, 31 мар - ПРАЙМ. Суд Парижа признал Марин Ле Пен виновной в растрате средств Европарламента путем фиктивного найма ассистентов депутатов партии "Национальное объединение" в ЕП, заявила судья Бенедикт де Пертюи. "Мадам Ле Пен признана виновной в растрате государственных средств", - сообщила судья. Кроме неё в этом признали виновными ещё восемь депутатов партии. Ещё 12 депутатов признаны виновными в "сокрытии информации". Согласно данным суда, ущерб для ЕП составил 2,9 миллиона евро. Судья в понедельник зачитывает приговор Ле Пен и ещё 24 членам её партии в рамках дела о фиктивном найме ассистентов депутатов партии в Европарламенте.
https://1prime.ru/20240709/marin-le-pen-849933936.html
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финансы, марин ле пен, еп
Политика, Финансы, Марин Ле Пен, ЕП
Суд признал Ле Пен виновной в растрате средств Европарламента
Суд Парижа признал Ле Пен виновной в растрате средств Европарламента
ПАРИЖ, 31 мар - ПРАЙМ. Суд Парижа признал Марин Ле Пен виновной в растрате средств Европарламента путем фиктивного найма ассистентов депутатов партии "Национальное объединение" в ЕП, заявила судья Бенедикт де Пертюи.
"Мадам Ле Пен признана виновной в растрате государственных средств", - сообщила судья.
Кроме неё в этом признали виновными ещё восемь депутатов партии.
Ещё 12 депутатов признаны виновными в "сокрытии информации".
Согласно данным суда, ущерб для ЕП составил 2,9 миллиона евро.
Судья в понедельник зачитывает приговор Ле Пен и ещё 24 членам её партии в рамках дела о фиктивном найме ассистентов депутатов партии в Европарламенте.
Прокуратура Парижа начала расследование против Ле Пен, пишут СМИ