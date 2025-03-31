https://1prime.ru/20250331/sud-856244265.html

Суд признал Ле Пен виновной в растрате средств Европарламента

Суд признал Ле Пен виновной в растрате средств Европарламента - 31.03.2025, ПРАЙМ

Суд признал Ле Пен виновной в растрате средств Европарламента

Суд Парижа признал Марин Ле Пен виновной в растрате средств Европарламента путем фиктивного найма ассистентов депутатов партии "Национальное объединение" в ЕП,... | 31.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-31T12:11+0300

2025-03-31T12:11+0300

2025-03-31T12:11+0300

политика

финансы

марин ле пен

еп

https://cdnn.1prime.ru/img/83744/13/837441361_0:0:3148:1771_1920x0_80_0_0_c83cf7a2ad77754f9bdf4d00cb6dc1bf.jpg

ПАРИЖ, 31 мар - ПРАЙМ. Суд Парижа признал Марин Ле Пен виновной в растрате средств Европарламента путем фиктивного найма ассистентов депутатов партии "Национальное объединение" в ЕП, заявила судья Бенедикт де Пертюи. "Мадам Ле Пен признана виновной в растрате государственных средств", - сообщила судья. Кроме неё в этом признали виновными ещё восемь депутатов партии. Ещё 12 депутатов признаны виновными в "сокрытии информации". Согласно данным суда, ущерб для ЕП составил 2,9 миллиона евро. Судья в понедельник зачитывает приговор Ле Пен и ещё 24 членам её партии в рамках дела о фиктивном найме ассистентов депутатов партии в Европарламенте.

https://1prime.ru/20240709/marin-le-pen-849933936.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

финансы, марин ле пен, еп