Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Суд приостановил спор об использовании бренда немецкой OBI в имени сайта - 31.03.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20250331/sud-856247288.html
Суд приостановил спор об использовании бренда немецкой OBI в имени сайта
Суд приостановил спор об использовании бренда немецкой OBI в имени сайта - 31.03.2025, ПРАЙМ
Суд приостановил спор об использовании бренда немецкой OBI в имени сайта
Арбитражный суд Московской области приостановил рассмотрение иска бывшего владельца сети строительных гипермаркетов OBI в России немецкой OBI GmbH & Co... | 31.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-31T13:18+0300
2025-03-31T13:18+0300
бизнес
россия
obi
https://cdnn.1prime.ru/img/84226/78/842267877_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_f7c55cdc2c24e19bb2cb771af4b44b16.jpg
МОСКВА, 31 мар – ПРАЙМ. Арбитражный суд Московской области приостановил рассмотрение иска бывшего владельца сети строительных гипермаркетов OBI в России немецкой OBI GmbH &amp; Co. Deutschland KG, в котором она просит запретить ее бывшей "дочке", подмосковному ООО "ОБИ Франчайзинговый центр", использование своих товарных знаков в доменном имени сайта obi.ru. "Приостановить производство", - приводится в материалах суда итог состоявшегося в понедельник заседания. Причины приостановления пока не сообщаются. Ранее дело по аналогичному иску OBI GmbH к трем бывшим российским "дочкам" и ООО "ОБИ Франчайзинговый центр" о запрете использовать бренды немецкой компании на страницах сайта, а также на вывесках торговых центров в России было приостановлено до рассмотрения двух других споров между сторонами, в которых российские юрлица сети оспаривают одностороннее расторжение немецкой OBI GmbH лицензионных договоров на использование ее товарных знаков. Одно из этих дел было рассмотрено судом первой инстанции 11 марта. Арбитражный суд Москвы признал законным расторжение договоров с подмосковным ООО "Сделай своими руками", петербургским ООО "Сделай своими руками Северо-Запад" и казанским ООО "Сделай своими руками Казань". Как установил суд, в июне 2023 года OBI GmbH уведомила контрагентов об одностороннем расторжении договоров в связи нарушениями их условий. Немецкая компания, в частности, указала на неоднократное изменение состава участников компаний-истцов и на неоплату истцами лицензионного сбора с января 2021 года. Суд согласился, что эти обстоятельства в соответствии с условиями договоров являются основаниями для их расторжения. Немецкая сеть OBI вышла на российский рынок в 2003 году, открыв с тех пор 27 гипермаркетов. В 2022 году она приостановила работу в РФ, а затем подписала соглашение о продаже активов группе инвестиционно-строительных компаний МАХ, в которой 60% принадлежало бизнесмену Йозефу Лиокумовичу, а 40% - Илье Колобкову. Впоследствии у российской OBI менялись собственники. Исполнительный директор компании "OBI Россия" Максим Суравегин в марте прошлого года сообщил журналистам, что российская сеть пока не планирует отказываться от своего бренда и "заниматься ренеймингом". В августе 2023 года газета "Ведомости" писала, что магазины OBI могут начать работать под брендом Domus. Но, по словам Суравегина, "пока планов по переименованию нет", ведутся "переговоры с немецкой компанией об оставлении бренда в России".
https://1prime.ru/20241121/ozon-852993842.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84226/78/842267877_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_4636feb5b98869dd8ab27582c9c7818d.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
бизнес, россия, obi
Бизнес, РОССИЯ, OBI
13:18 31.03.2025
 
Суд приостановил спор об использовании бренда немецкой OBI в имени сайта

Суд приостановил спор об использовании бренда немецкой OBI в имени сайта obi.ru

© РИА Новости . Алексей Майшев | Перейти в медиабанкСеть гипермаркетов OBI
Сеть гипермаркетов OBI - ПРАЙМ, 1920, 31.03.2025
© РИА Новости . Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 31 мар – ПРАЙМ. Арбитражный суд Московской области приостановил рассмотрение иска бывшего владельца сети строительных гипермаркетов OBI в России немецкой OBI GmbH & Co. Deutschland KG, в котором она просит запретить ее бывшей "дочке", подмосковному ООО "ОБИ Франчайзинговый центр", использование своих товарных знаков в доменном имени сайта obi.ru.
"Приостановить производство", - приводится в материалах суда итог состоявшегося в понедельник заседания. Причины приостановления пока не сообщаются.
Ранее дело по аналогичному иску OBI GmbH к трем бывшим российским "дочкам" и ООО "ОБИ Франчайзинговый центр" о запрете использовать бренды немецкой компании на страницах сайта, а также на вывесках торговых центров в России было приостановлено до рассмотрения двух других споров между сторонами, в которых российские юрлица сети оспаривают одностороннее расторжение немецкой OBI GmbH лицензионных договоров на использование ее товарных знаков.
Одно из этих дел было рассмотрено судом первой инстанции 11 марта. Арбитражный суд Москвы признал законным расторжение договоров с подмосковным ООО "Сделай своими руками", петербургским ООО "Сделай своими руками Северо-Запад" и казанским ООО "Сделай своими руками Казань".
Как установил суд, в июне 2023 года OBI GmbH уведомила контрагентов об одностороннем расторжении договоров в связи нарушениями их условий. Немецкая компания, в частности, указала на неоднократное изменение состава участников компаний-истцов и на неоплату истцами лицензионного сбора с января 2021 года. Суд согласился, что эти обстоятельства в соответствии с условиями договоров являются основаниями для их расторжения.
Немецкая сеть OBI вышла на российский рынок в 2003 году, открыв с тех пор 27 гипермаркетов. В 2022 году она приостановила работу в РФ, а затем подписала соглашение о продаже активов группе инвестиционно-строительных компаний МАХ, в которой 60% принадлежало бизнесмену Йозефу Лиокумовичу, а 40% - Илье Колобкову. Впоследствии у российской OBI менялись собственники.
Исполнительный директор компании "OBI Россия" Максим Суравегин в марте прошлого года сообщил журналистам, что российская сеть пока не планирует отказываться от своего бренда и "заниматься ренеймингом". В августе 2023 года газета "Ведомости" писала, что магазины OBI могут начать работать под брендом Domus. Но, по словам Суравегина, "пока планов по переименованию нет", ведутся "переговоры с немецкой компанией об оставлении бренда в России".
Ozon - ПРАЙМ, 1920, 21.11.2024
Товары гипермаркета OBI стали доступны на Ozon
21 ноября 2024, 15:45
 
БизнесРОССИЯOBI
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала