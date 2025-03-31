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Суд приостановил спор об использовании бренда немецкой OBI в имени сайта
Суд приостановил спор об использовании бренда немецкой OBI в имени сайта - 31.03.2025, ПРАЙМ
Суд приостановил спор об использовании бренда немецкой OBI в имени сайта
Арбитражный суд Московской области приостановил рассмотрение иска бывшего владельца сети строительных гипермаркетов OBI в России немецкой OBI GmbH & Co... | 31.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-31T13:18+0300
2025-03-31T13:18+0300
2025-03-31T13:18+0300
бизнес
россия
obi
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МОСКВА, 31 мар – ПРАЙМ. Арбитражный суд Московской области приостановил рассмотрение иска бывшего владельца сети строительных гипермаркетов OBI в России немецкой OBI GmbH & Co. Deutschland KG, в котором она просит запретить ее бывшей "дочке", подмосковному ООО "ОБИ Франчайзинговый центр", использование своих товарных знаков в доменном имени сайта obi.ru. "Приостановить производство", - приводится в материалах суда итог состоявшегося в понедельник заседания. Причины приостановления пока не сообщаются. Ранее дело по аналогичному иску OBI GmbH к трем бывшим российским "дочкам" и ООО "ОБИ Франчайзинговый центр" о запрете использовать бренды немецкой компании на страницах сайта, а также на вывесках торговых центров в России было приостановлено до рассмотрения двух других споров между сторонами, в которых российские юрлица сети оспаривают одностороннее расторжение немецкой OBI GmbH лицензионных договоров на использование ее товарных знаков. Одно из этих дел было рассмотрено судом первой инстанции 11 марта. Арбитражный суд Москвы признал законным расторжение договоров с подмосковным ООО "Сделай своими руками", петербургским ООО "Сделай своими руками Северо-Запад" и казанским ООО "Сделай своими руками Казань". Как установил суд, в июне 2023 года OBI GmbH уведомила контрагентов об одностороннем расторжении договоров в связи нарушениями их условий. Немецкая компания, в частности, указала на неоднократное изменение состава участников компаний-истцов и на неоплату истцами лицензионного сбора с января 2021 года. Суд согласился, что эти обстоятельства в соответствии с условиями договоров являются основаниями для их расторжения. Немецкая сеть OBI вышла на российский рынок в 2003 году, открыв с тех пор 27 гипермаркетов. В 2022 году она приостановила работу в РФ, а затем подписала соглашение о продаже активов группе инвестиционно-строительных компаний МАХ, в которой 60% принадлежало бизнесмену Йозефу Лиокумовичу, а 40% - Илье Колобкову. Впоследствии у российской OBI менялись собственники. Исполнительный директор компании "OBI Россия" Максим Суравегин в марте прошлого года сообщил журналистам, что российская сеть пока не планирует отказываться от своего бренда и "заниматься ренеймингом". В августе 2023 года газета "Ведомости" писала, что магазины OBI могут начать работать под брендом Domus. Но, по словам Суравегина, "пока планов по переименованию нет", ведутся "переговоры с немецкой компанией об оставлении бренда в России".
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бизнес, россия, obi
Суд приостановил спор об использовании бренда немецкой OBI в имени сайта
Суд приостановил спор об использовании бренда немецкой OBI в имени сайта obi.ru
МОСКВА, 31 мар – ПРАЙМ. Арбитражный суд Московской области приостановил рассмотрение иска бывшего владельца сети строительных гипермаркетов OBI в России немецкой OBI GmbH & Co. Deutschland KG, в котором она просит запретить ее бывшей "дочке", подмосковному ООО "ОБИ Франчайзинговый центр", использование своих товарных знаков в доменном имени сайта obi.ru.
"Приостановить производство", - приводится в материалах суда итог состоявшегося в понедельник заседания. Причины приостановления пока не сообщаются.
Ранее дело по аналогичному иску OBI GmbH к трем бывшим российским "дочкам" и ООО "ОБИ Франчайзинговый центр" о запрете использовать бренды немецкой компании на страницах сайта, а также на вывесках торговых центров в России было приостановлено до рассмотрения двух других споров между сторонами, в которых российские юрлица сети оспаривают одностороннее расторжение немецкой OBI GmbH лицензионных договоров на использование ее товарных знаков.
Одно из этих дел было рассмотрено судом первой инстанции 11 марта. Арбитражный суд Москвы признал законным расторжение договоров с подмосковным ООО "Сделай своими руками", петербургским ООО "Сделай своими руками Северо-Запад" и казанским ООО "Сделай своими руками Казань".
Как установил суд, в июне 2023 года OBI GmbH уведомила контрагентов об одностороннем расторжении договоров в связи нарушениями их условий. Немецкая компания, в частности, указала на неоднократное изменение состава участников компаний-истцов и на неоплату истцами лицензионного сбора с января 2021 года. Суд согласился, что эти обстоятельства в соответствии с условиями договоров являются основаниями для их расторжения.
Немецкая сеть OBI вышла на российский рынок в 2003 году, открыв с тех пор 27 гипермаркетов. В 2022 году она приостановила работу в РФ, а затем подписала соглашение о продаже активов группе инвестиционно-строительных компаний МАХ, в которой 60% принадлежало бизнесмену Йозефу Лиокумовичу, а 40% - Илье Колобкову. Впоследствии у российской OBI менялись собственники.
Исполнительный директор компании "OBI Россия" Максим Суравегин в марте прошлого года сообщил журналистам, что российская сеть пока не планирует отказываться от своего бренда и "заниматься ренеймингом". В августе 2023 года газета "Ведомости" писала, что магазины OBI могут начать работать под брендом Domus. Но, по словам Суравегина, "пока планов по переименованию нет", ведутся "переговоры с немецкой компанией об оставлении бренда в России".
Товары гипермаркета OBI стали доступны на Ozon