https://1prime.ru/20250331/sud-856249486.html

"Вкусно – и точка" судится с кипрским офшором за серию товарных знаков

"Вкусно – и точка" судится с кипрским офшором за серию товарных знаков - 31.03.2025, ПРАЙМ

"Вкусно – и точка" судится с кипрским офшором за серию товарных знаков

Компания "Система ПБО", основная операционная структура сети "Вкусно – и точка", просит Суд по интеллектуальным правам прекратить правовую охрану в России... | 31.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-31T14:28+0300

2025-03-31T14:28+0300

2025-03-31T14:28+0300

роспатент

бизнес

финансы

"вкусно - и точка"

товарный знак

https://cdnn.1prime.ru/img/83918/02/839180249_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_6a4e6519a8dbe720d03e151ad4301a81.jpg

МОСКВА, 31 мар – ПРАЙМ. Компания "Система ПБО", основная операционная структура сети "Вкусно – и точка", просит Суд по интеллектуальным правам прекратить правовую охрану в России восьми товарных знаков со словесным элементом "Гранд"/Grand", говорится в материалах суда и Роспатента, с которыми ознакомилось РИА Новости. Сейчас правообладателем товарных знаков является кипрская Talerno Co Ltd. Все знаки, по данным Роспатента, были зарегистрированы с 1997 по 2007 годы на имя московского ООО "Торговый дом "Гранд". В 2009 году они были переданы частично сразу нынешнему владельцу, частично – другой кипрской компании, которая передала их ответчику в 2023 году. Ресторанную сеть "Вкусно – и точка" бренды интересуют для двух классов товаров, объединяющих различные продукты питания. Это, в частности, мясо, рыба, птица, дичь, овощи консервированные и сушеные, масла и жиры, какао, сахар, крупы, мука, хлебобулочные и макаронные изделия, конфеты, шоколад, кондитерские изделия, мороженое, соусы и т.д. Иск поступил в суд 24 марта. Он пока оставлен без движения из-за процессуальных нарушений, поскольку истец не приложил к исковому заявлению доказательства направления иска ответчику, документ об уплате госпошлины и справку, подтверждающую юридический статус кипрской компании. Кроме того, истцом, как указал суд, не соблюден досудебный порядок урегулирования спора. Устранить недостатки "Вкусно – и точка" должна до 28 апреля. Американская сеть фастфуда McDonald's в 2022 году ушла с рынка РФ, продав бизнес лицензиату компании Александру Говору. Теперь он управляет ресторанами под новым брендом "Вкусно – и точка". Выручка сети "Вкусно – и точка" в 2023 году выросла более чем в два раза по сравнению с показателем годом ранее и составила 155,7 миллиарда рублей. Под названием "Гранд" в ресторанах "Вкусно – и точка" продаются бургеры.

https://1prime.ru/20250331/sud-856247288.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

роспатент, бизнес, финансы, "вкусно - и точка", товарный знак