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ГП попросила суд приостановить запрет деятельности "Талибана"* в России - 31.03.2025, ПРАЙМ
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ГП попросила суд приостановить запрет деятельности "Талибана"* в России
ГП попросила суд приостановить запрет деятельности "Талибана"* в России - 31.03.2025, ПРАЙМ
ГП попросила суд приостановить запрет деятельности "Талибана"* в России
Генеральная прокуратура Российской Федерации обратилась в Верховный суд РФ с просьбой о приостановлении запрета на деятельность движения "Талибан"*. Об этом... | 31.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-31T15:20+0300
2025-03-31T15:20+0300
россия
общество
верховный суд
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МОСКВА, 31 мар - ПРАЙМ. Генеральная прокуратура Российской Федерации обратилась в Верховный суд РФ с просьбой о приостановлении запрета на деятельность движения "Талибан"*. Об этом агентству РИА Новости заявили в пресс-службе суда. "В Верховный суд Российской Федерации поступило и принято в производство административное исковое заявление генерального прокурора Российской Федерации о приостановлении запрета деятельности "Движения Талибан"*, включенного в единый федеральный список организаций, в том числе иностранных и международных организаций, признанных в соответствии с законодательством Российской Федерации террористическими", - рассказал собеседник агентства. Заседание по иску назначено на 17 апреля, уточнили в суде.*Движение "Талибан" находится под санкциями ООН за террористическую деятельность
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россия, общество , верховный суд
РОССИЯ, Общество , Верховный суд
15:20 31.03.2025
 
ГП попросила суд приостановить запрет деятельности "Талибана"* в России

ГП попросила Верховный суд приостановить запрет деятельности движения "Талибан"

© РИА Новости . Илья Питалев | Перейти в медиабанкВерховный суд Российской Федерации
Верховный суд Российской Федерации - ПРАЙМ, 1920, 31.03.2025
© РИА Новости . Илья Питалев
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МОСКВА, 31 мар - ПРАЙМ. Генеральная прокуратура Российской Федерации обратилась в Верховный суд РФ с просьбой о приостановлении запрета на деятельность движения "Талибан"*. Об этом агентству РИА Новости заявили в пресс-службе суда.
"В Верховный суд Российской Федерации поступило и принято в производство административное исковое заявление генерального прокурора Российской Федерации о приостановлении запрета деятельности "Движения Талибан"*, включенного в единый федеральный список организаций, в том числе иностранных и международных организаций, признанных в соответствии с законодательством Российской Федерации террористическими", - рассказал собеседник агентства.
Заседание по иску назначено на 17 апреля, уточнили в суде.
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