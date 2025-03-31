https://1prime.ru/20250331/sud-856252814.html

ГП попросила суд приостановить запрет деятельности "Талибана"* в России

ГП попросила суд приостановить запрет деятельности "Талибана"* в России - 31.03.2025, ПРАЙМ

ГП попросила суд приостановить запрет деятельности "Талибана"* в России

Генеральная прокуратура Российской Федерации обратилась в Верховный суд РФ с просьбой о приостановлении запрета на деятельность движения "Талибан"*. Об этом... | 31.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-31T15:20+0300

2025-03-31T15:20+0300

2025-03-31T15:20+0300

россия

общество

верховный суд

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МОСКВА, 31 мар - ПРАЙМ. Генеральная прокуратура Российской Федерации обратилась в Верховный суд РФ с просьбой о приостановлении запрета на деятельность движения "Талибан"*. Об этом агентству РИА Новости заявили в пресс-службе суда. "В Верховный суд Российской Федерации поступило и принято в производство административное исковое заявление генерального прокурора Российской Федерации о приостановлении запрета деятельности "Движения Талибан"*, включенного в единый федеральный список организаций, в том числе иностранных и международных организаций, признанных в соответствии с законодательством Российской Федерации террористическими", - рассказал собеседник агентства. Заседание по иску назначено на 17 апреля, уточнили в суде.*Движение "Талибан" находится под санкциями ООН за террористическую деятельность

https://1prime.ru/20240527/lavrov-848552834.html

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россия, общество , верховный суд