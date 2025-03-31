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Суд взыскал с иностранных страховщиков убытки в пользу "Ингосстраха"

Суд взыскал с иностранных страховщиков убытки в пользу "Ингосстраха" - 31.03.2025, ПРАЙМ

Суд взыскал с иностранных страховщиков убытки в пользу "Ингосстраха"

Девятый арбитражный апелляционный суд оставил без изменения решение нижестоящей инстанции, которая по иску "Ингосстраха" взыскала более 2,7 миллиона долларов... | 31.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-31T15:36+0300

2025-03-31T15:36+0300

2025-03-31T15:36+0300

бизнес

финансы

ингосстрах

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МОСКВА, 31 мар – ПРАЙМ. Девятый арбитражный апелляционный суд оставил без изменения решение нижестоящей инстанции, которая по иску "Ингосстраха" взыскала более 2,7 миллиона долларов (около 230 миллионов рублей по текущему курсу) убытков с трех иностранных страховых компаний. Как следует из сообщения в картотеке арбитражных дел, апелляционный суд в понедельник отклонил жалобу британской Starr International (Europe) Limited на принятое в сентябре решение арбитражного суда Москвы, после чего оно вступило в законную силу. Суд первой инстанции полностью удовлетворил иск, поданный в феврале 2024 года. С английских Starr International (Europe) Limited и McGill and Partners Ltd солидарно взыскано около 2 миллионов долларов, с немецкой Allianz Global Corporate & Specialty SE – около 779 тысяч долларов. Как пояснил представитель истца в первой инстанции, в иске заявлено требование о взыскании неиспользованной страховой премии по договору перестрахования, который был расторгнут из-за экономических санкций в отношении российских компаний. Ответчики иск не признали, заявив, что суммы, на которые претендует истец, могут быть выплачены после снятия санкций. В решении суда говорится, что предметом договора перестрахования является ответственность "за причинение телесных повреждений и (или) имущественного ущерба, вызванных страховым случаем, возникшим в ходе деятельности страхователя в качестве владельца и (или) оператора указанных в договоре застрахованных аэропортов". О каких именно договорах идет речь, в материалах суда не говорится. В судебном акте уточняется, что "Ингосстрах" выплатил контрагентам около 361 миллиона рублей перестраховочной премии за период с 15 ноября 2020 года по 14 ноября 2022 года. При этом исполнение обязательств иностранные страховщики прекратили с 14 марта 2022 года. Истец потребовал вернуть излишне уплаченную премию. СПАО "Ингосстрах" работает на международном и внутреннем рынках с 1947 года. "Ингосстрах" имеет право осуществлять все виды имущественного страхования, добровольное медицинское страхование и страхование от несчастных случаев и болезней.

https://1prime.ru/20240916/uscherb-851590384.html

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бизнес, финансы, ингосстрах