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Кабмин выделит средства на закупку сельхозтехники для лизинга аграриям - 31.03.2025, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
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Кабмин выделит средства на закупку сельхозтехники для лизинга аграриям
Кабмин выделит средства на закупку сельхозтехники для лизинга аграриям - 31.03.2025, ПРАЙМ
Кабмин выделит средства на закупку сельхозтехники для лизинга аграриям
Правительство РФ направит 4 миллиарда рублей на приобретение сельхозтехники для предоставления машин аграриям в лизинг, заявил премьер-министр РФ Михаил... | 31.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-31T10:27+0300
2025-03-31T10:36+0300
экономика
сельское хозяйство
россия
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МОСКВА, 31 мар - ПРАЙМ. Правительство РФ направит 4 миллиарда рублей на приобретение сельхозтехники для предоставления машин аграриям в лизинг, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.Мишустин в ходе совещания с вице-премьерами отмети важность работы кабмина по обеспечению российских сельхозпроизводителей техникой."Правительство ведет такую работу, обращая особое внимание на сохранение льготных программ предоставления тракторов, комбайнов, посевных комплексов и много другого для нужд агропрома. В том числе создаем условия для получения таких машин через "Росагролизинг". Чтобы поставить их сельхозпроизводителям в текущем году предусмотрели свыше четырех миллиардов рублей", - сказал Мишустин, добавив, что соответствующие распоряжения подписаны.По словам российского премьера, Решение позволит аграриям взять в аренду не менее 300 единиц отечественной техники, что будет способствовать усилению технологического суверенитета ключевых секторов экономики и повышению устойчивости сбыта для предприятий сельскохозяйственного машиностроения."Важно, чтобы аграрии получили новые машины как можно скорее. Сейчас спрос на сельхозтехнику растет, значит, у отрасли не должно быть нехватки необходимых составляющих для сбора урожая", - резюмировал Мишустин.
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сельское хозяйство, россия
Экономика, Сельское хозяйство, РОССИЯ
10:27 31.03.2025 (обновлено: 10:36 31.03.2025)
 
Кабмин выделит средства на закупку сельхозтехники для лизинга аграриям

Кабмин направит 4 миллиарда руб на закупку сельхозтехники для лизинга аграриям

© РИА Новости . Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкДом правительства РФ.
Дом правительства РФ. - ПРАЙМ, 1920, 31.03.2025
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 31 мар - ПРАЙМ. Правительство РФ направит 4 миллиарда рублей на приобретение сельхозтехники для предоставления машин аграриям в лизинг, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
Мишустин в ходе совещания с вице-премьерами отмети важность работы кабмина по обеспечению российских сельхозпроизводителей техникой.
"Правительство ведет такую работу, обращая особое внимание на сохранение льготных программ предоставления тракторов, комбайнов, посевных комплексов и много другого для нужд агропрома. В том числе создаем условия для получения таких машин через "Росагролизинг". Чтобы поставить их сельхозпроизводителям в текущем году предусмотрели свыше четырех миллиардов рублей", - сказал Мишустин, добавив, что соответствующие распоряжения подписаны.
По словам российского премьера, Решение позволит аграриям взять в аренду не менее 300 единиц отечественной техники, что будет способствовать усилению технологического суверенитета ключевых секторов экономики и повышению устойчивости сбыта для предприятий сельскохозяйственного машиностроения.
"Важно, чтобы аграрии получили новые машины как можно скорее. Сейчас спрос на сельхозтехнику растет, значит, у отрасли не должно быть нехватки необходимых составляющих для сбора урожая", - резюмировал Мишустин.
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