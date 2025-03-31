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Кабмин выделит средства на закупку сельхозтехники для лизинга аграриям

Кабмин выделит средства на закупку сельхозтехники для лизинга аграриям - 31.03.2025, ПРАЙМ

Кабмин выделит средства на закупку сельхозтехники для лизинга аграриям

Правительство РФ направит 4 миллиарда рублей на приобретение сельхозтехники для предоставления машин аграриям в лизинг, заявил премьер-министр РФ Михаил... | 31.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-31T10:27+0300

2025-03-31T10:27+0300

2025-03-31T10:36+0300

экономика

сельское хозяйство

россия

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МОСКВА, 31 мар - ПРАЙМ. Правительство РФ направит 4 миллиарда рублей на приобретение сельхозтехники для предоставления машин аграриям в лизинг, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.Мишустин в ходе совещания с вице-премьерами отмети важность работы кабмина по обеспечению российских сельхозпроизводителей техникой."Правительство ведет такую работу, обращая особое внимание на сохранение льготных программ предоставления тракторов, комбайнов, посевных комплексов и много другого для нужд агропрома. В том числе создаем условия для получения таких машин через "Росагролизинг". Чтобы поставить их сельхозпроизводителям в текущем году предусмотрели свыше четырех миллиардов рублей", - сказал Мишустин, добавив, что соответствующие распоряжения подписаны.По словам российского премьера, Решение позволит аграриям взять в аренду не менее 300 единиц отечественной техники, что будет способствовать усилению технологического суверенитета ключевых секторов экономики и повышению устойчивости сбыта для предприятий сельскохозяйственного машиностроения."Важно, чтобы аграрии получили новые машины как можно скорее. Сейчас спрос на сельхозтехнику растет, значит, у отрасли не должно быть нехватки необходимых составляющих для сбора урожая", - резюмировал Мишустин.

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сельское хозяйство, россия