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Новый терминал аэропорта Петропавловск-Камчатский принял первые рейсы

Новый терминал аэропорта Петропавловск-Камчатский принял первые рейсы - 31.03.2025, ПРАЙМ

Новый терминал аэропорта Петропавловск-Камчатский принял первые рейсы

Новый терминал Международного аэропорта Петропавловск-Камчатский (Елизово) принял первые рейсы из Москвы, Магадана и других регионов, передает корреспондент РИА | 31.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-31T06:21+0300

2025-03-31T06:21+0300

2025-03-31T06:21+0300

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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 31 мар – ПРАЙМ. Новый терминал Международного аэропорта Петропавловск-Камчатский (Елизово) принял первые рейсы из Москвы, Магадана и других регионов, передает корреспондент РИА Новости. "Сегодня мы видим новое здание камчатского аэропорта. Уверен, оно станет символом Камчатского края. Новое здание аэропорта – это и возможности для расширения направлений вылета, ведь все прошлые годы авиакомпании запрашивали технические параметры старого здания и говорили: пожалуй, мы подождем новый терминал. Для нас старый аэропорт был сдерживающим фактором развития", — сказал журналистам глава региона Владимир Солодов. С понедельника все вылеты и прибытия межрегиональных и внутренних рейсов обслуживаются в новом терминале. Всего за день планируется обслужить около 20 рейсов и более 2,5 тысяч человек. В новом терминале для пассажиров работает несколько стоек регистрации, кафе, магазины. Зал ожидания имеет вид на перрон, откуда открывается панорама сразу на пять вулканов - Козельский, Авачинский, Корякский, Ааг и Арик. Самолеты паркуются к современным телетрапам и пассажирам не нужно ехать до самолета или от него в аэровокзал на автобусах. "Мы продолжим делать наш аэропорт максимально комфортным для жителей и гостей Камчатки. В летнее время будет завершено благоустройство привокзальной площади: здесь проведут озеленение территории и высадят деревья. Также в этом году в новом терминале начнет работать пятизвездочный отель со спа-зоной и многофункциональным пространством для проведения различных мероприятий", — сказал журналистам исполнительный директор "Международного аэропорта Петропавловск-Камчатский (Елизово)" Сергей Бубнов. Площадь зон для обслуживания пассажиров в новом терминале составляет 33 тысячи квадратных метров – это в пять раз больше, чем в старом терминале. Пропускная способность до 687 пассажиров в час, а после запуска международного сектора она составит 1145 пассажиров в час. Общая площадь аэровокзального комплекса, который будет включать в себя отель, конгресс-пространство и зоны торговли, превысит 50 тысяч квадратных метров. Активное строительство нового аэровокзального комплекса началось в декабре 2020 года. Длина взлетно-посадочной полосы 3400 метров.

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