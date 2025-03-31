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Зеленский раздражает Трампа своим поведением, считает Пушков

Зеленский раздражает Трампа своим поведением, считает Пушков - 31.03.2025, ПРАЙМ

Зеленский раздражает Трампа своим поведением, считает Пушков

Президент США Дональд Трамп крайне недоволен действиями Владимира Зеленского, считает сенатор РФ Алексей Пушков. | 31.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-31T10:25+0300

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2025-03-31T10:25+0300

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МОСКВА, 31 мар – ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп крайне недоволен действиями Владимира Зеленского, считает сенатор РФ Алексей Пушков."Трамп обещал Зеленскому "проблемы, большие, большие проблемы", если он попытается отказаться от сделки по редкоземам или изменить ее в свою пользу. "Он хочет стать членом НАТО. Но он никогда не должен был стать членом НАТО и он это понимает", - заявил Трамп. Тон президента США также не оставляет сомнений, что он сильно раздражен маневрами Зеленского", - написал Пушков в своем Telegram-канале.Как сообщили в пятницу украинские СМИ, новый вариант соглашения между США и Украиной о добыче полезных ископаемых предполагает, что Киев должен возместить Вашингтону все ранее полученные средства в рамках американской помощи. Отмечается, что документ нарушает практически все ранее согласованные условия, ограничивает суверенитет Украины, противоречит будущему членству страны в ЕС и фактически требует полного возврата всей финансовой поддержки, ранее предоставленной как безвозмездная. Украинские журналисты предполагают, что это может создать прецедент, после которого другие доноры Украины также потребуют возврата своих вложений.Как сообщил журнал Spectator, одним из условий сделки является запрет украинским компаниям, добывающим полезные ископаемые, продавать ресурсы "стратегическим конкурентам" США. Журнал также предполагает, что под эту категорию может попасть и Евросоюз, учитывая напряженность в отношениях между Брюсселем и Вашингтоном.Подписание соглашения о редкоземельных металлах было сорвано в конце февраля во время визита Владимира Зеленского в Вашингтон. Сообщается, что Трамп выразил Зеленскому недовольство за недостаточное уважение, а вице-президент США Джей Ди Вэнс назвал его неблагодарным сторонником демократов. В результате перепалки Зеленского попросили покинуть Белый дом.

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сша, украина, вашингтон, владимир зеленский, дональд трамп, ес, нато, алексей пушков