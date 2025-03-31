Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Трампа разочаровали заявления и Путина, и Зеленского, заявили в Белом доме - 31.03.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Глобус и графики - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Политика
https://1prime.ru/20250331/tramp-856264825.html
Трампа разочаровали заявления и Путина, и Зеленского, заявили в Белом доме
Трампа разочаровали заявления и Путина, и Зеленского, заявили в Белом доме - 31.03.2025, ПРАЙМ
Трампа разочаровали заявления и Путина, и Зеленского, заявили в Белом доме
Президент США Дональд Трамп выражал недовольство комментариями обеих сторон украинского конфликта, заявила официальный представитель Белого дома Каролин Левитт. | 31.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-31T23:40+0300
2025-03-31T23:41+0300
политика
дональд трамп
владимир путин
владимир зеленский
https://cdnn.1prime.ru/img/82957/86/829578677_0:25:1347:783_1920x0_80_0_0_0103c6bf0a0819b310be6a443a3eec33.jpg
ВАШИНГТОН, 31 мар - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп выражал недовольство комментариями обеих сторон украинского конфликта, заявила официальный представитель Белого дома Каролин Левитт. "Он (Трамп - ред.) выразил недовольство комментариями, которые были сделаны лидерами обеих сторон конфликта. Он высказал то, что считает необходимым предпринять, чтобы привести все в порядок и увидеть завершение конфликта", - сказала Левитт журналистам. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее обратил внимание на отсутствие у американских СМИ прямых цитат Трампа о якобы его злости на президента РФ Владимира Путина. Журналисты задали Пескову вопрос о сообщениях в американских СМИ о том, что Трамп был "очень зол" из-за высказываний российского лидера Владимира Путина о руководстве Украины и Владимире Зеленском.
https://1prime.ru/20250331/svo-856253772.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/82957/86/829578677_93:0:1274:886_1920x0_80_0_0_2c371a2f6b74d06f39580943d6cde6e3.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
дональд трамп, владимир путин, владимир зеленский
Политика, Дональд Трамп, Владимир Путин, Владимир Зеленский
23:40 31.03.2025 (обновлено: 23:41 31.03.2025)
 
Трампа разочаровали заявления и Путина, и Зеленского, заявили в Белом доме

Белый дом: Трамп недоволен заявлениями обеих сторон конфликта на Украине

© РИА Новости . Ирина Калашникова | Перейти в медиабанк" Дональд Трамп
 Дональд Трамп - ПРАЙМ, 1920, 31.03.2025
© РИА Новости . Ирина Калашникова
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
ВАШИНГТОН, 31 мар - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп выражал недовольство комментариями обеих сторон украинского конфликта, заявила официальный представитель Белого дома Каролин Левитт.
"Он (Трамп - ред.) выразил недовольство комментариями, которые были сделаны лидерами обеих сторон конфликта. Он высказал то, что считает необходимым предпринять, чтобы привести все в порядок и увидеть завершение конфликта", - сказала Левитт журналистам.
#Путин и Трамп - ПРАЙМ, 1920, 31.03.2025
"Попытался начать". В Британии назвали главную ошибку Трампа в диалоге с РФ
15:51
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее обратил внимание на отсутствие у американских СМИ прямых цитат Трампа о якобы его злости на президента РФ Владимира Путина. Журналисты задали Пескову вопрос о сообщениях в американских СМИ о том, что Трамп был "очень зол" из-за высказываний российского лидера Владимира Путина о руководстве Украины и Владимире Зеленском.
 
ПолитикаДональд ТрампВладимир ПутинВладимир Зеленский
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала