https://1prime.ru/20250331/tramp-856264825.html
Трампа разочаровали заявления и Путина, и Зеленского, заявили в Белом доме
Трампа разочаровали заявления и Путина, и Зеленского, заявили в Белом доме - 31.03.2025, ПРАЙМ
Трампа разочаровали заявления и Путина, и Зеленского, заявили в Белом доме
Президент США Дональд Трамп выражал недовольство комментариями обеих сторон украинского конфликта, заявила официальный представитель Белого дома Каролин Левитт. | 31.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-31T23:40+0300
2025-03-31T23:40+0300
2025-03-31T23:41+0300
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ВАШИНГТОН, 31 мар - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп выражал недовольство комментариями обеих сторон украинского конфликта, заявила официальный представитель Белого дома Каролин Левитт. "Он (Трамп - ред.) выразил недовольство комментариями, которые были сделаны лидерами обеих сторон конфликта. Он высказал то, что считает необходимым предпринять, чтобы привести все в порядок и увидеть завершение конфликта", - сказала Левитт журналистам. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее обратил внимание на отсутствие у американских СМИ прямых цитат Трампа о якобы его злости на президента РФ Владимира Путина. Журналисты задали Пескову вопрос о сообщениях в американских СМИ о том, что Трамп был "очень зол" из-за высказываний российского лидера Владимира Путина о руководстве Украины и Владимире Зеленском.
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дональд трамп, владимир путин, владимир зеленский
Политика, Дональд Трамп, Владимир Путин, Владимир Зеленский
Трампа разочаровали заявления и Путина, и Зеленского, заявили в Белом доме
Белый дом: Трамп недоволен заявлениями обеих сторон конфликта на Украине
ВАШИНГТОН, 31 мар - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп выражал недовольство комментариями обеих сторон украинского конфликта, заявила официальный представитель Белого дома Каролин Левитт.
"Он (Трамп - ред.) выразил недовольство комментариями, которые были сделаны лидерами обеих сторон конфликта. Он высказал то, что считает необходимым предпринять, чтобы привести все в порядок и увидеть завершение конфликта", - сказала Левитт журналистам.
"Попытался начать". В Британии назвали главную ошибку Трампа в диалоге с РФ
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее обратил внимание на отсутствие у американских СМИ прямых цитат Трампа о якобы его злости на президента РФ Владимира Путина. Журналисты задали Пескову вопрос о сообщениях в американских СМИ о том, что Трамп был "очень зол" из-за высказываний российского лидера Владимира Путина о руководстве Украины и Владимире Зеленском.