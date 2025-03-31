https://1prime.ru/20250331/tramp-856264825.html

Трампа разочаровали заявления и Путина, и Зеленского, заявили в Белом доме

Трампа разочаровали заявления и Путина, и Зеленского, заявили в Белом доме - 31.03.2025, ПРАЙМ

Трампа разочаровали заявления и Путина, и Зеленского, заявили в Белом доме

Президент США Дональд Трамп выражал недовольство комментариями обеих сторон украинского конфликта, заявила официальный представитель Белого дома Каролин Левитт. | 31.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-31T23:40+0300

2025-03-31T23:40+0300

2025-03-31T23:41+0300

политика

дональд трамп

владимир путин

владимир зеленский

https://cdnn.1prime.ru/img/82957/86/829578677_0:25:1347:783_1920x0_80_0_0_0103c6bf0a0819b310be6a443a3eec33.jpg

ВАШИНГТОН, 31 мар - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп выражал недовольство комментариями обеих сторон украинского конфликта, заявила официальный представитель Белого дома Каролин Левитт. "Он (Трамп - ред.) выразил недовольство комментариями, которые были сделаны лидерами обеих сторон конфликта. Он высказал то, что считает необходимым предпринять, чтобы привести все в порядок и увидеть завершение конфликта", - сказала Левитт журналистам. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее обратил внимание на отсутствие у американских СМИ прямых цитат Трампа о якобы его злости на президента РФ Владимира Путина. Журналисты задали Пескову вопрос о сообщениях в американских СМИ о том, что Трамп был "очень зол" из-за высказываний российского лидера Владимира Путина о руководстве Украины и Владимире Зеленском.

https://1prime.ru/20250331/svo-856253772.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

дональд трамп, владимир путин, владимир зеленский