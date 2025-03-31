https://1prime.ru/20250331/turtsiya-856238993.html

Турция ожидает устранения препятствий по переподключению РСХБ к SWIFT

Турция ожидает устранения препятствий по переподключению РСХБ к SWIFT - 31.03.2025, ПРАЙМ

Турция ожидает устранения препятствий по переподключению РСХБ к SWIFT

Возвращение Россельхозбанка (РСХБ) к банковской системе SWIFT требует устранения всех препятствий по реализации черноморской инициативы, прежние попытки не были | 31.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-31T09:05+0300

2025-03-31T09:05+0300

2025-03-31T09:05+0300

экономика

россия

турция

swift

россельхозбанк

https://cdnn.1prime.ru/img/84138/59/841385935_0:283:2401:1633_1920x0_80_0_0_7eb24d6ab81fd8ea3b71b062cf0e90b7.jpg

АНКАРА, 31 мар – ПРАЙМ. Возвращение Россельхозбанка (РСХБ) к банковской системе SWIFT требует устранения всех препятствий по реализации черноморской инициативы, прежние попытки не были успешными, заявил РИА Новости дипломатической источник в турецкой столице. На сайте Кремля во вторник было опубликовано заявление по итогам встречи российской и американской экспертных групп в Эр-Рияде. В нем сообщается, что в соответствии с договоренностью президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа российская и американская стороны условились обеспечить реализацию черноморской инициативы, включающей обеспечение в Черном море безопасности судоходства, неприменение силы и недопущение использования коммерческих судов в военных целях при организации надлежащих мер контроля путем досмотра таких судов, но договоренность вступит в силу только после ряда условий, одним из которых является снятие санкционных ограничений с Россельхозбанка. "Вы знаете, тема снятия санкций с России по вопросу именно поставок сельхозпродукции, обсуждалась и в то время, когда Турция и ООН были инициаторами черноморской зерновой инициативы. ООН в контактах с США и странами Европы пыталась добиться возвращения Россельхозбанка в SWIFT для получения оплаты за поставки российской продукции. Тогда, несмотря на все усилия, этого (возвращения российского банка в SWIFT – ред.) добиться не удалось. Рассчитываем, что все препятствия будут устранены и механизм заработает", - сказал собеседник агентства. Черноморская зерновая инициатива, которую 22 июля 2022 года подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагала вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу. Инициатива была составной частью пакетной договоренности. Вторая часть - меморандум Россия-ООН, рассчитанный на три года - предусматривала разблокировку российского экспорта продовольствия и удобрений, переподключение Россельхозбанка к SWIFT, возобновление поставок сельхозтехники, запчастей и сервисного обслуживания, восстановление работы аммиакопровода "Тольятти-Одесса" и ряд других мер. Россия в июле 2023 года вышла из инициативы. Российские власти не раз отмечали, что киевский режим использовал сделку для совершения под прикрытием гуманитарного коридора атак и провокаций против российских судов и объектов береговой инфраструктуры. Кроме того, не были выполнены обещания о нормализации доступа российских сельхозпродукции и удобрений к мировым рынкам.

https://1prime.ru/20250328/rosselkhozbank-856195989.html

турция

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, турция, swift, россельхозбанк