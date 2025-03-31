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ТГК-2 сократила чистый убыток по МСФО в 4,7 раза - 31.03.2025, ПРАЙМ
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ТГК-2 сократила чистый убыток по МСФО в 4,7 раза
ТГК-2 сократила чистый убыток по МСФО в 4,7 раза - 31.03.2025, ПРАЙМ
ТГК-2 сократила чистый убыток по МСФО в 4,7 раза
ТГК-2 по МСФО по итогам прошлого года получила 3,274 миллиарда рублей чистого убытка против 15,422 миллиарда рублей годом ранее, сообщается в отчете компании. | 31.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-31T10:09+0300
2025-03-31T10:09+0300
экономика
финансы
россия
тгк-2
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МОСКВА, 31 мар - ПРАЙМ. ТГК-2 по МСФО по итогам прошлого года получила 3,274 миллиарда рублей чистого убытка против 15,422 миллиарда рублей годом ранее, сообщается в отчете компании. Годовая выручка выросла на 8,73% и составила 56,658 миллиарда рублей. Операционные расходы достигли 52,795 миллиарда рублей, показав рост на 3,1%. ТГК-2 занимается производством электрической и тепловой энергии и реализацией тепла (пара и горячей воды) потребителям. Предприятия компании расположены в пяти регионах России - Архангельской, Вологодской, Костромской, Новгородской и Ярославской областях и за рубежом - в Скопье.
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финансы, россия, тгк-2
Экономика, Финансы, РОССИЯ, ТГК-2
10:09 31.03.2025
 
ТГК-2 сократила чистый убыток по МСФО в 4,7 раза

ТГК-2 в 2024 году сократила чистый убыток по МСФО до 3,274 миллиарда рублей

© fotolia.com / KurhanПодсчет
Подсчет - ПРАЙМ, 1920, 31.03.2025
© fotolia.com / Kurhan
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МОСКВА, 31 мар - ПРАЙМ. ТГК-2 по МСФО по итогам прошлого года получила 3,274 миллиарда рублей чистого убытка против 15,422 миллиарда рублей годом ранее, сообщается в отчете компании.
Годовая выручка выросла на 8,73% и составила 56,658 миллиарда рублей. Операционные расходы достигли 52,795 миллиарда рублей, показав рост на 3,1%.
ТГК-2 занимается производством электрической и тепловой энергии и реализацией тепла (пара и горячей воды) потребителям. Предприятия компании расположены в пяти регионах России - Архангельской, Вологодской, Костромской, Новгородской и Ярославской областях и за рубежом - в Скопье.
ПМЭФ-2022. Работа форума - ПРАЙМ, 1920, 28.03.2025
Чистый убыток "Россетей" по МСФО в 2024 году составил 116,9 млрд рублей
28 марта, 19:32
 
ЭкономикаФинансыРОССИЯТГК-2
 
 
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