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"Почта России" отчиталась о троекратном росте чистого убытка

"Почта России" отчиталась о троекратном росте чистого убытка - 31.03.2025, ПРАЙМ

"Почта России" отчиталась о троекратном росте чистого убытка

Чистый убыток АО "Почта России" по РСБУ в 2024 году составил 20,6 миллиарда рублей против 7,088 миллиарда рублей годом ранее, говорится в сообщении компании. | 31.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-31T18:53+0300

2025-03-31T18:53+0300

2025-03-31T18:54+0300

экономика

чистый убыток

рост

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МОСКВА, 31 мар - ПРАЙМ. Чистый убыток АО "Почта России" по РСБУ в 2024 году составил 20,6 миллиарда рублей против 7,088 миллиарда рублей годом ранее, говорится в сообщении компании. "При росте выручки "Почта России" остается под давлением внеоперационных факторов, таких как внешние санкционные ограничения и стоимость обслуживания долга на фоне роста ключевой ставки ЦБ РФ. Проценты к уплате по кредитам в 2024 году выросли до 16,7 миллиарда рублей. Чистый убыток "Почты России" в 2024 году составил 20,6 миллиарда рублей", - говорится в сообщении. Добавляется, что выручка компании в 2024 году увеличилась на 3% и составила 219 миллиардов рублей против 212 миллиардов рублей годом ранее. Валовый убыток компании составил 382,7 миллиарда рублей против прибыли в 6 миллиардов рублей в 2023 году. "Всего сервисом "Цифровая почта" уже пользуются более 15 миллионов частных клиентов, а число бизнес-отправителей в прошлом году росло самыми высокими темпами - к сервису подключились более двух тысяч новых компаний за год. Также рекордное количество новых клиентов стали партнерами логистического оператора через цифровую витрину - более 44 тысяч клиентов использовали цифровую оферту. После комплексного улучшения клиентского пути 80% пользователей выбирают цифровой способ подключения", - добавляется в релизе. Там указывается также, что компания продолжает работать над внутренней эффективностью. Производительность труда по итогам прошлого года увеличилась почти на 17%. Рост расходов компании удалось сдержать на уровне ниже инфляции. Такие результаты стали возможны благодаря масштабной оптимизации процессов, внедрению новых технологических решений и автоматизации ключевых операций. Кроме того, компания сообщила, что в 2024 году зафиксировала "стремительные темпы роста" фокусных направлений бизнеса: доходы от услуг для электронной коммерции увеличились в 1,5 раза, такую же динамику продемонстрировали складские услуги.

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чистый убыток, рост