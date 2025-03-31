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Европарламент проголосует по пошлинам на удобрения России и Белоруссии

Европарламент проголосует по пошлинам на удобрения России и Белоруссии - 31.03.2025, ПРАЙМ

Европарламент проголосует по пошлинам на удобрения России и Белоруссии

Предложение о новых заградительных пошлинах ЕС на удобрения и сельхозпродукцию из России и Белоруссии в настоящее время находится на рассмотрении профильного... | 31.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-31T12:02+0300

2025-03-31T12:02+0300

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БРЮССЕЛЬ, 31 мар – ПРАЙМ. Предложение о новых заградительных пошлинах ЕС на удобрения и сельхозпродукцию из России и Белоруссии в настоящее время находится на рассмотрении профильного комитета Европарламента, голосование по нему запланировано на пленарной сессии в мае или июне этого года, сообщили РИА Новости в пресс-службе ЕП."Предложение находится (на рассмотрении – ред.) на уровне комитета, крайний срок для внесения поправок в комитете - 10 апреля. Предложение будет вынесено на голосование в комитете в мае, а потенциальное пленарное голосование состоится либо во время майского пленарного заседания в Брюсселе, либо на июньском пленарном заседании в Страсбурге", - сообщил собеседник агентства.При этом представитель Европейской комиссии Олоф Жилл в комментарии РИА Новости сказал, что ЕК пока "нечем поделиться" по этому вопросу. "На данный момент нам нечего сказать по этому вопросу", - сказал собеседник агентства.Крупнейшее объединение европейских сельхозпроизводителей Copa и Cogeca в своем заявлении, поступившем в распоряжение РИА Новости, ранее выразило опасение в связи с негативным влиянием на европейских сельхозпроизводителей новых пошлин на удобрения и другую продукцию из РФ, призвало европейские институты пересмотреть проект постановления.Там указали, что в нынешнем виде предложение Совета ЕС ставит отрасль в ЕС под угрозу. Сельхозпроизводители просили отложить на год введение заградительных пошлин на импорт удобрений из России и Белоруссии, а также отменить пошлины на поставки такой продукции из других стран. Они также призвали ввести меры контроля за ценами на удобрения.По данным Совета ЕС, новые пошлины охватят весь российский сельхозэкспорт в ЕС, тогда как в 2023 году они распространялись только 15% таких поставок. Что касается удобрений, что в 2023 году их импорт в ЕС составил 3,6 миллиона тонн, а его стоимость оценивается в 1,28 миллиарда евро. Это четверть всех импортируемых в ЕС удобрений.

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