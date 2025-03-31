https://1prime.ru/20250331/ukaz-856254810.html
Путин подписал указ о весеннем призыве на военную службу
Путин подписал указ о весеннем призыве на военную службу - 31.03.2025, ПРАЙМ
Путин подписал указ о весеннем призыве на военную службу
Президент России Владимир Путин подписал указ о призыве на военную службу граждан РФ от 18 до 30 лет с 1 апреля по 15 июля, весеннему призыву в 2025 году... | 31.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-31T16:25+0300
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МОСКВА, 31 мар - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин подписал указ о призыве на военную службу граждан РФ от 18 до 30 лет с 1 апреля по 15 июля, весеннему призыву в 2025 году подлежат 160 тысяч человек, соответствующий указ размещен на сайте официального опубликования правовой информации. "Осуществить с 1 апреля по 15 июля 2025 года призыв на военную службу граждан Российской Федерации в возрасте от 18 до 30 лет, не пребывающих в запасе и подлежащих в соответствии с Федеральным законом от 28 марта 1998 года № 53-ФЗ "О воинской обязанности и военной службе" призыву на военную службу, в количестве 160 000 человек", - говорится в документе.
https://1prime.ru/20250310/putin-855647493.html
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россия, общество , владимир путин
РОССИЯ, Общество , Владимир Путин
Путин подписал указ о весеннем призыве на военную службу
Путин подписал указ о призыве на военную службу 160 тыс граждан от 18 до 30 лет
МОСКВА, 31 мар - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин подписал указ о призыве на военную службу граждан РФ от 18 до 30 лет с 1 апреля по 15 июля, весеннему призыву в 2025 году подлежат 160 тысяч человек, соответствующий указ размещен на сайте официального опубликования правовой информации.
"Осуществить с 1 апреля по 15 июля 2025 года призыв на военную службу граждан Российской Федерации в возрасте от 18 до 30 лет, не пребывающих в запасе и подлежащих в соответствии с Федеральным законом от 28 марта 1998 года № 53-ФЗ "О воинской обязанности и военной службе" призыву на военную службу, в количестве 160 000 человек", - говорится в документе.
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